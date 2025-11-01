El aeropuerto de Berlín suspende parte de su actividad durante dos horas por la presencia de un dron

El aeropuerto de Berlín ha suspendido parte de su tráfico aéreo durante dos horas este viernes por el avistamiento de un dron en sus inmediaciones, lo que ha provocado retrasos y desvíos en los vuelos.

Las operaciones estuvieron suspendidas desde las 20.08 horas (hora local) hasta las 21.58 horas (hora local), momento en el que las autoridades aeroportuarias pudieron confirmar la seguridad de los vuelos y levantaron las restricciones.

Un testigo informó de la presencia de un dron ante lo que el aeropuerto ha tomado la decisión de cerrar la pista norte. Posteriormente, agentes de policía también aseguraron haber visto el aparato, sin embargo, tras un despliegue policial que ha incluido un helicóptero, no han logrado localizarlo.

Los vuelos con destino a Basilea, Oslo y Barcelona no han podido despegar y varios vuelos han sufrido cambios, entre ellos uno que realizaba la ruta Londres-Berlín que ha tenido que ser desviado a la ciudad alemana de Hamburgo.

El aeropuerto de Berlín ha recomendado a los viajeros que consulten con las aerolíneas el estado de sus vuelos.

A principios del mes de octubre, el aeropuerto de la ciudad alemana de Múnich suspendió también sus operaciones durante dos jornadas seguidas tras por avistamiento de drones en sus alrededores. En Alemania, los drones están prohibidos en un radio de 1,5 kilómetros de un aeropuerto y su presencia puede provocar el paro del tráfico aéreo.

Esta nueva interrupción de la actividad aérea se produce tras los recientes incidentes con drones en países como Polonia, Rumanía o Dinamarca. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha defendido recientemente la construcción de un escudo antidrones para proteger a todo el continente de las incursiones de drones y cazas rusos.