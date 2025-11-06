Mundo

El Tribunal de Cuentas denunció que el Louvre destinó fondos en obras de arte y no en seguridad

El organismo francés advirtió que el museo más visitado del mundo priorizó la compra de nuevas piezas y los proyectos de ampliación por encima de la protección de su patrimonio

Guardar
Pierre Moscovici, primer presidente del
Pierre Moscovici, primer presidente del Tribunal de Cuentas francés, presentó un informe sobre el Museo del Louvre durante una rueda de prensa en la entidad fiscalizadora superior de Francia en París, Francia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El Tribunal de Cuentas de Francia señaló que el Museo del Louvre destinó sus recursos principalmente a la adquisición de obras y proyectos de expansión, en lugar de reforzar la seguridad de sus instalaciones. Pierre Moscovici, presidente del Tribunal, expuso las conclusiones en una conferencia de prensa en París. La auditoría se publicó semanas después del robo de joyas de la Corona francesa, un incidente que mantiene en alerta a las autoridades y al propio museo, cuyo consejo de administración se reunirá de forma urgente el viernes.

El informe subraya que el Louvre no enfrenta restricciones financieras graves. Por el contrario, cuenta con recursos relevantes que, según el Tribunal, deberían haberse orientado hacia renovaciones y mejoras en la protección del patrimonio. En su análisis, Moscovici calificó de “paradójica” la gestión presupuestaria del museo: dispone de fondos suficientes, pero mantiene una trayectoria financiera “frágil” a mediano plazo. El museo respondió al informe señalando que el Tribunal no reconoce los esfuerzos hechos para reforzar la seguridad hasta la fecha.

El informe oficial recomienda modificar
El informe oficial recomienda modificar la regla que destina el 20% de los ingresos del Louvre a nuevas adquisiciones (REUTERS/Abdul Saboor)

El documento recomienda modificar los estatutos internos del Louvre, eliminando la regla que obliga a invertir el 20% de los ingresos por entradas en la compra de nuevas piezas. El objetivo propuesto consiste en redirigir esos recursos a proyectos prioritarios, como la protección, el mantenimiento y futuras renovaciones en el edificio.

Sobrecostos y retrasos en el ambicioso plan de ampliación

El Tribunal de Cuentas también evaluó el plan de ampliación y remodelación anunciado por el presidente Emmanuel Macron a principios de 2025. Detectó un sobrecosto de más del 60% sobre el presupuesto inicial previsto.

El plan contempla una inversión de 1.150 millones de euros, frente a los 700-800 millones originalmente estimados, con la meta de culminar las obras para 2031. Entre las principales reformas se destaca la construcción de una nueva entrada principal y una sala independiente para la exhibición de la Gioconda, una de las obras más visitadas del museo.

El plan de ampliación del
El plan de ampliación del Louvre, anunciado para 2025, enfrenta sobrecostos superiores al 60% del presupuesto inicial REUTERS/Sarah Meyssonnier

Según Moscovici, este proyecto todavía carece de financiación completa y su ejecución implica riesgos financieros para la institución y el Estado. Las reformas buscan modernizar el recinto y mejorar la experiencia del visitante, pero exigen una asignación de fondos más equilibrada entre crecimiento, renovación y seguridad interna.

El reciente robo de las joyas de la Corona francesa evidenció brechas en la protección de bienes históricos e incentivó el llamado a revisar las prioridades económicas del museo más visitado del mundo.

El tribunal insistió en la necesidad de gestionar con rigor la planificación financiera, evaluando cuidadosamente el impacto de cada inversión y el retorno en términos de conservación y seguridad. Propuso flexibilidad en la política de adquisiciones para que el Louvre pueda responder de forma ágil a circunstancias cambiantes y eventuales riesgos patrimoniales.

La construcción de una nueva
La construcción de una nueva entrada y una sala exclusiva para la Gioconda forman parte de la remodelación del Louvre (REUTERS/Abdul Saboor)

Debate institucional y acciones inmediatas ante incidentes recientes

La publicación del informe generó debate tanto en la administración del Louvre como en el gobierno francés. El consejo de administración del museo se convocó de urgencia tras la advertencia del Tribunal y la preocupación social por el destino de las joyas robadas, que permanecen sin localizar.

Las autoridades reconocen la importancia de proteger adecuadamente un patrimonio que trasciende las fronteras nacionales y representa la historia cultural universal.

El Louvre defendió sus iniciativas previas en materia de seguridad, aunque no precisó en qué consisten ni cuánto aumentaron en los últimos años. El museo subrayó su política de preservación del acervo artístico y reiteró el compromiso con la mejora continua de las condiciones de visita y resguardo.

El Tribunal advierte que la
El Tribunal advierte que la falta de equilibrio financiero pone en riesgo la conservación y seguridad del museo más visitado del mundo (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En paralelo, Francia enfrenta el desafío de encontrar el equilibrio entre la adquisición de nuevas obras, la renovación arquitectónica y la protección efectiva de los objetos más valiosos.

El debate no se limita al Louvre. Otros museos europeos observan con atención el caso y reciclan sus propios protocolos luego de incidentes similares. El futuro de la gestión museística pasa, según los expertos, por una política financiera transparente y objetivos que prioricen tanto el crecimiento cultural como la protección integral del patrimonio.

La advertencia del Tribunal de Cuentas al Louvre subraya la urgencia de encontrar un balance entre la ampliación, la compra de arte y el refuerzo de la seguridad en uno de los principales museos del mundo.

Temas Relacionados

Museo del LouvreTribunal de CuentasFranciaParísPatrimonio culturalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Hallan en Cataluña el caso más antiguo de dislexia documentado: un sacerdote del siglo IX con errores “inexplicables” en sus textos

Un equipo de investigadores identificó en un manuscrito del año 894 los rasgos característicos de la dislexia en la escritura del presbítero Ibirol, un sacerdote del obispado de Barcelona

Hallan en Cataluña el caso

La OTAN advirtió que China, Corea del Norte e Irán respaldan las agresiones de Rusia a Occidente: “Putin no está solo”

El secretario general, Mark Rutte, definió a Moscú como “una fuerza desestabilizadora en Europa y el mundo” y acusó al Kremlin de “socavar las normas internacionales” con el apoyo de sus socios de Beijing, Pyongyang y Teherán

La OTAN advirtió que China,

Cómo la escultura de una calabaza con lunares se convirtió en una de las obras artísticas más codiciadas del mundo

La expansión internacional de la emblemática obra de Yayoi Kusam revela —según The Washington Post— el papel del arte contemporáneo en la transformación de comunidades, dinamización de economías y la pertenencia cultural en un mundo interconectado

Cómo la escultura de una

Francia exigió a la Unión Europea sancionar a la plataforma china Shein por incumplir las normas del bloque

El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, explicó que investigaciones sobre la empresa en su país han señalado riesgos para la economía, la sociedad y la protección de menores en el continente

Francia exigió a la Unión

El Tribunal de Cuentas aseguró que el Louvre prefirió adquirir obras que invertir en seguridad

El informe oficial señaló que el museo priorizó adquisiciones y expansión sobre mejoras en protección y modernización, generando debate tras el reciente robo de joyas históricas y el aumento de visitantes internacionales

El Tribunal de Cuentas aseguró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sonsoles Ónega sale en defensa

Sonsoles Ónega sale en defensa de la reina Letizia tras las palabras del rey Juan Carlos: “¿Era necesario desvelar ciertas cosas?”

Promulgan ley contra extorsiones en el transporte: Conductores recibirán capacitaciones y se vigilará pago de cupos por aplicaciones

Los extranjeros ocupan más de la mitad de los empleos creados en España durante los últimos 10 años, según un estudio

Precio de la luz 7 de noviembre: tarifa máxima bajará ligeramente y la mínima subirá de forma importante

Una librera se lee en una noche la novela ganadora del Premio Planeta de Juan del Val: “Es un libro rancio, casposo y machista”

INFOBAE AMÉRICA
LaLiga presenta su plan conjunto

LaLiga presenta su plan conjunto de trabajo con las CCAA para "disminuir lo máximo posible" el bullying

El presidente de Camerún toma posesión para un octavo mandato tras su polémica victoria electoral

El central del Barça Eric Garcia tiene una fractura nasal y es duda para el Celta

Conocer las señales de alerta del ictus puede marcar la diferencia en la afectación de la enfermedad

La Justicia de Países Bajos da la razón al Estado y niega que tenga que suspender exportaciones a Israel

ENTRETENIMIENTO

La biopic de Michael Jackson

La biopic de Michael Jackson revela su primer adelanto

Rosalía niega ataque a Bad Bunny y lamenta la controversia por sus declaraciones: “Me da tristeza”

Millie Bobby Brown recordó el final de Stranger Things y el cierre de un ciclo: “Es como la muerte de alguien a quien amas”

“Había algo roto en mi relación con la música pop que se curó recientemente”, afirmó Ariana Grande sobre el impacto de Wicked en su carrera

“Él no es pervertido”: la experiencia de Jennifer Lawrence tras filmar escenas íntimas con Robert Pattinson