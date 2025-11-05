Mundo

China suspendió por un año el arancel adicional del 24% a productos de Estados Unidos tras el acuerdo comercial

El anuncio confirma la reducción en las tensiones que se inició con el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur. La medida entrará en vigor el 10 de noviembre

Guardar
La tregua comercial entre China
La tregua comercial entre China y Estados Unidos afecta sectores clave como microchips, tierras raras y servicios marítimos (REUTERS/ARCHIVO)

China anunció este miércoles la suspensión, por un año, de la aplicación de un arancel adicional del 24 % sobre productos procedentes de Estados Unidos, una medida que entrará en vigor el 10 de noviembre a las 13:01 hora local (05:01 GMT) y que se enmarca en la tregua comercial establecida la semana pasada entre ambos países. Esta decisión fue comunicada por la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) con el objetivo de “implementar los resultados y consensos alcanzados en las consultas económicas y comerciales entre China y Estados Unidos”.

Durante el periodo de suspensión, se mantendrá vigente un gravamen adicional del 10 % sobre determinados bienes estadounidenses, aunque las autoridades de Beijing no han detallado a cuáles productos se aplicará este impuesto. La suspensión prolonga por 12 meses la moratoria sobre los llamados “aranceles recíprocos”, que China había anunciado en marzo como respuesta a las tasas impuestas anteriormente por Washington en el contexto de la prolongada guerra comercial.

El anuncio de la suspensión se produce tras el encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, celebrado en Busan, Corea del Sur, la semana pasada, donde ambos líderes acordaron una tregua comercial de un año. Entre los compromisos adquiridos se incluye la rebaja de aranceles mutuos, la reanudación del comercio agrícola, la suspensión de los controles sobre la exportación de tierras raras por parte de China y la paralización temporal de las tasas portuarias impuestas por ambos gobiernos.

China suspende por un año
China suspende por un año el arancel adicional del 24% a productos de Estados Unidos tras la tregua comercial (REUTERS/ARCHIVO)

De acuerdo con un comunicado publicado en la web del Ministerio de Finanzas chino y citado por el Consejo de Estado, “por un año el arancel del 24 % a los productos estadounidenses continuará suspendido, mientras que el arancel del 10 % se mantendrá”. Beijing también notificó que “cesará la aplicación de medidas adicionales” adoptadas en marzo que afectaban principalmente a productos agrícolas importados desde Estados Unidos, medida que inicialmente respondió al aumento de aranceles decretado por Trump tras disputas sobre la gestión china del fentanilo.

En el terreno agrícola, las restricciones habían incluido un recargo del 15 % sobre pollo, trigo, maíz y algodón estadounidenses, así como el 10 % a productos como soja, carne de cerdo, res, productos lácteos y otros. China fue el destino de más de la mitad de las exportaciones estadounidenses de soja el año pasado; sin embargo, las compras se detuvieron completamente como resultado de la escalada arancelaria.

Además, tras las conversaciones, China accedió a suspender por un año las restricciones a la exportación de tecnología relacionada con tierras raras, consideradas estratégicas para sectores de defensa, automoción y electrónica de consumo. Por su parte, Estados Unidos anunció, también con vigencia de un año, que reducirá sus aranceles medios sobre productos chinos del 57 % al 47 % y suspenderá medidas dirigidas al sector naval chino, lo que contribuirá a eliminar las tasas portuarias impuestas mutuamente.

La medida de Beijing entra
La medida de Beijing entra en vigor el 10 de noviembre y busca implementar los acuerdos alcanzados con Washington.

Washington aceptó suspender durante 12 meses la inclusión en la “Lista de Entidades” de las empresas afiliadas a compañías extranjeras con participaciones superiores al 50 %, de acuerdo con lo informado por el ministerio de Comercio chino. Tras estas acciones, China se comprometió a aplicar igualmente por un año la suspensión de sus “contramedidas” tras la retirada estadounidense.

La tregua responde a varios años de enfrentamientos comerciales entre las dos mayores economías del mundo, que han afectado a sectores estratégicos como los microchips, las tierras raras y los servicios marítimos, en medio de repetidas rondas de negociaciones y medidas arancelarias recíprocas.

Temas Relacionados

Aranceles China Estados Unidos Xi Jinping Donald Trump Consejo de Estado Busan Comercio internacional Tierras rarasÚltimas noticias AméricaBejing

Últimas Noticias

Japón despliega tropas en Akita ante ola de ataques de osos

Las autoridades reportaron un incremento alarmante de incidentes con osos, especialmente en el norte, lo que ha llevado a la intervención de militares y la implementación de nuevas estrategias para proteger a la población

Japón despliega tropas en Akita

La australiana condenada por matar a tres parientes de su ex marido con un plato de “hongos asesinos” pidió la revisión del fallo

Aunque la justicia considera probado que Erin Patterson invitó a cenar sus ex suegros y a sus cuñados para darles setas mortales, sus abogados insisten en que hubo un “grave error” en el proceso legal

La australiana condenada por matar

La expulsaron del baño de mujeres de un hotel por tener el pelo corto y llevó el caso a la justicia

La situación vivida por Ansley Baker desató una ola de indignación y llevó al hotel de Boston a revisar sus políticas, capacitar a su personal y donar a una organización LGBTQ+

La expulsaron del baño de

Tragedia en Filipinas: asciende a 93 el número de muertos y a 26 el de desaparecidos por el paso del tifón Kalmaegi

El fenómeno meteorológico causó estragos en el centro del país, con inundaciones, evacuaciones masivas y la declaración de estado de calamidad en la provincia de Cebú

Tragedia en Filipinas: asciende a

El régimen de Corea del Norte envió 5.000 operarios militares a Rusia para realizar tareas de reconstrucción de infraestructura

El Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano (NIS) señaló que continúa detectando señales de entrenamiento y selección de personal en de la dictadura norcoreano en preparación para nuevos envíos de tropas

Infobae
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cumbre Celac-UE en Santa Marta:

Cumbre Celac-UE en Santa Marta: qué líderes vienen y cuáles estarán ausentes en un evento que está reduciendo su peso político

Sicarios torturan y asesinan de 20 balazos a dos hombres en SMP: cuerpos fueron hallados en la Muralla Chuquitanta

Cómo cocinar el boniato en la freidora de aire, un clásico saludable de otoño del que puedes disfrutar sin encender el horno

Familia de Jaime Esteban Moreno solicitan que el caso sea tipificado como homicidio doloso agravado

El agujero negro que destrozó una estrella gigante y produjo un destello cósmico sin precedentes

INFOBAE AMÉRICA
Aston Martin considera "una gran

Aston Martin considera "una gran ventaja" y "clave" que Adrian Newey haya trabajado ya con Honda

Esther García recoge el Premio Elías Querejeta de la Academia de Cine:"Podría firmar todas las películas que él produjo"

Telefónica baja otro 4% en Bolsa y la resaca del plan estratégico ya resta 4.000 millones a su capitalización

Seis obras de mujeres argentinas y uruguayas se estrenan en la Sala Berlanga con el ciclo 'Interautor Teatro'

Dinamarca retira su propuesta de Chat Control 2.0: Telegram y WhatsApp ya no estarán obligadas a supervisar lmensajes

ENTRETENIMIENTO

El sur de Argentina arde

El sur de Argentina arde con el estreno de “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, el thriller protagonizado por China Suárez

George Clooney habló del poder de equivocarse y de no vivir con arrepentimientos: “Fracasar es una herramienta muy útil”

Así se prepara la sopa antiinflamatoria que Pamela Anderson incluye en su rutina diaria a los 58 años

“No sé si podría quererme a mí misma si no fuera productiva”: Reese Witherspoon y la trampa de la autoexigencia en Hollywood

James McAvoy y Elliot Page reflexionaron sobre el significado de los X-Men y sus experiencias cinematográficas