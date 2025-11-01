América Mundo

Israel confirmó que los últimos tres cuerpos entregados por Hamas a la Cruz Roja no corresponden a rehenes retenidos en Gaza

Un análisis forense determinó que los cadáveres recibidos desde el enclave no son de cautivos fallecidos, según informaron fuentes oficiales tras la entrega coordinada por el organismo humanitario

Vehículos de la Cruz Roja
Vehículos de la Cruz Roja que trasladan los restos de rehenes entregados por Hamas (Associated Press/Abdel Kareem Hana)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este sábado que los últimos tres cuerpos recibidos de Gaza a través de la Cruz Roja en la noche del viernes no corresponden a rehenes retenidos en el enclave palestino, según determinó un análisis forense.

Las autoridades señalaron a AFP que los cuerpos no pertenecían a ninguno de los 11 prisioneros fallecidos pendientes de entrega, según lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y firmado por grupo terrorista de Hamas y el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Hasta la fecha, Israel recuperó 17 cuerpos desde el inicio de la tregua: entre ellos, 15 israelíes, un tailandés y un nepalí. Tras el comienzo del alto el fuego el 10 de octubre, el grupo palestino liberó a los 20 rehenes sobrevivientes en su poder y comenzó a entregar los cadáveres de los cautivos fallecidos.

Israel acusa a Hamas de incumplir el acuerdo por la lentitud en la devolución, mientras que el grupo terrorista argumenta que localizar los restos sepultados entre las ruinas de Gaza requiere tiempo.

El viernes, las FDI informaron la recepción, a través de la Cruz Roja, de tres cuerpos no identificados procedentes de la Franja de Gaza. Desde un primer momento, las autoridades desconfiaron y destacaron que dichos cuerpos podían no ser de rehenes.

“Aún no sabemos si los cadáveres devueltos corresponden a los rehenes”, indicó una fuente militar a AFP, y precisó que los restos habían sido enviados a un laboratorio forense para identificación.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó haber facilitado el traslado de los tres cadáveres a las autoridades israelíes “a petición de las partes y con su consentimiento”, según su comunicado.

Hamas entregó hasta el momento los cuerpos de 17 de los 28 cautivos fallecidos que figuran en el acuerdo de alto el fuego, sin contar los tres restos restituidos este viernes. Tras el inicio de la tregua, el grupo palestino liberó a los 20 secuestrados vivos bajo su custodia y comenzó el proceso de devolución de los cadáveres.

Israel entregó los cadáveres de
Israel entregó los cadáveres de otros 30 palestinos en línea con el acuerdo alcanzado con Hamas (Europa Press)

Cabe mencionar que Israel devolvió este viernes los cuerpos de 30 palestinos a las autoridades sanitarias de Gaza, como parte de un intercambio tras la entrega de los restos de dos rehenes por milicianos, en el marco del frágil alto el fuego entre Israel y Hamás.

El proceso, mediado por la Cruz Roja, se realizó a pesar de los recientes bombardeos sobre Gaza, que dejaron más de 100 muertos tras la muerte de un soldado israelí. Los cuerpos fueron trasladados al Hospital Nasser, en Jan Yunis, donde las tareas de identificación avanzan lentamente por la falta de kits de ADN.

Con estos nuevos traslados, ya son 225 los cuerpos palestinos devueltos por Israel, aunque solo 75 han sido identificados por familiares, según el Ministerio de Salud de Gaza, dependiente de la administración de Hamás. La procedencia exacta de los restos no se ha precisado, por lo que no se sabe si murieron en Israel, durante detenciones, o en Gaza.

Munir al-Bursh, director general del ministerio, indicó en X que los cuerpos “llegaron desgarrados y exhumados”, y que la mayoría correspondería a milicianos o a víctimas del ataque de 2023, aunque algunos familiares niegan que sus parientes hayan sido combatientes.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó el jueves la recepción de los restos de Sahar Baruch y Amiram Cooper, ambos secuestrados como rehenes durante el ataque a Israel en octubre de 2023.

(Con información de AFP)

