América Mundo

El crucero Coral Adventurer suspendió el viaje después de la muerte de Suzanne Rees, quien fue abandonada en la isla Lizard

El fallecimiento de una turista australiana de 80 años, que quedó sola en el norte de Queensland, obligó a cancelar el itinerario y dio inicio a una investigación oficial de las autoridades

Guardar
La muerte de una pasajera
La muerte de una pasajera de 80 años en la isla Lizard expone graves fallas en los protocolos de seguridad de cruceros en Australia (captura de video)

La muerte de Suzanne Rees, una mujer australiana de 80 años que falleció tras ser abandonada por un crucero en la remota isla Lizard (en el extremo norte de Queensland), ha generado la cancelación del viaje y desencadenado una investigación oficial sobre el trágico suceso, según Daily Mail.

El caso que involucra a Coral Expeditions y su embarcación Coral Adventurer volvió a poner bajo la lupa la seguridad en las excursiones de riesgo y la responsabilidad de las compañías de cruceros. El incidente reavivó preguntas sobre los protocolos de emergencia y la supervisión de los pasajeros en travesías de larga duración.

Suzanne Rees, una pasajera que participaba en un viaje de 60 días para circunnavegar Australia, fue hallada sin vida en la isla Lizard, un día después de que el crucero partiera de Cairns. Su desaparición generó conmoción entre los viajeros y abrió una investigación para esclarecer qué ocurrió a bordo.

La mujer se encontraba haciendo una caminata junto a otros pasajeros hasta la cima de Cook’s Look, el punto más alto de la isla, cuando se sintió mal y optó por regresar sola. Su hija, Katherine Rees, explicó que a su madre le solicitaron volver sin acompañamiento tras enfermarse durante la excursión.

“Entonces el barco partió, aparentemente sin hacer un recuento de pasajeros. En algún momento de esa secuencia, o poco después, mamá murió, sola”, denunció Katherine Rees a Daily Mail.

Omisiones en los protocolos y reacción de la tripulación

Emergieron detalles de omisiones y retrasos tras el incidente. El Coral Adventurer había fondeado frente a la isla el sábado, permitiendo el desembarco de los pasajeros para actividades de senderismo y buceo.

Las autoridades australianas investigan a
Las autoridades australianas investigan a Coral Expeditions por omisiones en el control de viajeros tras la muerte de Suzanne Rees en una excursión de riesgo (captura de video)

Testigos como la navegante Traci Ayris, presente en las inmediaciones, indicaron a Daily Mail que la tripulación realizó recuentos para los buceadores, pero no para el resto de los huéspedes. “Las últimas personas bajaron del sendero y subieron a la lancha auxiliar, luego el barco se fue muy poco después. Incluso comentamos: ‘¡Guau, se fueron rápido!’”, narró.

La desaparición de Suzanne Rees no fue reportada hasta alrededor de las 18:00 del sábado 25 de octubre cuando no acudió a la cena, es decir, aproximadamente cinco horas después de quedar atrás. El crucero regresó a la isla a las 2:00 del domingo, tras detectar la ausencia de la pasajera.

La turista estaba caminando con otros pasajeros del crucero hacia la cima de Cook’s Look en la isla Lizard cuando necesitó detenerse y se perdió en su camino de regreso a la embarcación.

Para ese momento, ya se había desplegado una búsqueda por tierra y aire que involucró a siete tripulantes del Coral Adventurer y un helicóptero. El cadáver de Rees fue hallado el domingo, a solo cincuenta metros de la ruta de ascenso a Cook’s Look.

Esta es la punta donde
Esta es la punta donde Suzanne Rees inició el camino de regreso sola antes de ser abandonada por el crucero en la isla Lizard (SV Vellamo)

La reacción de Coral Expeditions fue inmediata. Mark Fifield, director ejecutivo de la compañía, anunció a pasajeros y tripulación que el resto del viaje quedaba cancelado por “el trágico fallecimiento de Suzanne Rees y problemas mecánicos previos”.

Fifield informó a Daily Mail que la empresa reembolsaría el costo total del viaje y gestionaría el retorno de los pasajeros mediante vuelos chárter. Agregó que la tripulación notificó a las autoridades la desaparición y cooperó en el operativo de búsqueda.

“Lamentamos profundamente que esto haya ocurrido y ofrecemos todo nuestro apoyo a la familia de la mujer”, señaló Fifield.

Investigación oficial sobre las fallas de seguridad

Las autoridades australianas iniciaron una investigación exhaustiva sobre el suceso. Participan la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (Amsa), la Policía de Queensland y el forense estatal. Amsa prohibió el embarque de nuevos pasajeros en el Coral Adventurer y anunció que funcionarios recibirán la nave a su llegada a Darwin.

El hallazgo del cuerpo de
El hallazgo del cuerpo de Suzanne Rees a solo cincuenta metros del sendero principal revela demoras en la reacción y búsqueda del crucero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daily Mail detalló que la investigación apunta a determinar si hubo fallos en los protocolos de seguridad y en el conteo de pasajeros antes de abandonar la isla.

La isla Lizard es uno de los lugares más remotos y valorados de la Gran Barrera de Coral, preferido por buceadores, esnorquelistas y senderistas. La marcha a Cook’s Look, de cuatro kilómetros, exige un nivel físico medio-alto.

El Coral Adventurer, con capacidad para 112 pasajeros, había elegido la isla como la primera escala de su travesía de dos meses por Australia.

Mientras la investigación sigue en marcha, Coral Expeditions insiste en que mantendrá su apoyo a la familia de Suzanne Rees en este momento difícil, según reiteró Daily Mail en su cobertura.

La Autoridad Australiana de Seguridad
La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima prohíbe nuevos embarques en el Coral Adventurer mientras se investiga el cumplimiento de los protocolos de seguridad (Facebook)

Errores en el recuento de pasajeros y la falta de acompañamiento dejaron a una mujer sola en una isla remota, provocando la suspensión del crucero y el regreso de todos los pasajeros a sus hogares por vía aérea.

Temas Relacionados

Suzanne ReesCoral ExpeditionsCrucerosIsla LizardSeguridad en crucerosQueenslandAutoridad Australiana de Seguridad MarítimaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Rusia lanzó en octubre la mayor cantidad de misiles contra Ucrania desde principios de 2023

Las fuerzas de Vladimir Putin dispararon 270 el mes pasado, un 46% más que en septiembre. El foco de los ataques estuvo puesto en la red energética

Rusia lanzó en octubre la

Imputaron por espionaje, malversación y lavado de activos a un ex ministro del régimen cubano

Alejandro Gil Fernández, ex titular de Economía y Planificación, enfrenta cargos tras una investigación coordinada con el Ministerio del Interior

Imputaron por espionaje, malversación y

Human Rights Watch acusó a la Policía de no tomar las medidas necesarias para investigar la redada que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

La organización internacional advirtió sobre la falta de acciones clave durante un operativo policial, señalando pérdida de pruebas y ausencia de peritos en las escenas del crimen

Human Rights Watch acusó a

La cumbre de la APEC concluyó con un llamado a expandir el comercio internacional tras la tregua entre Estados Unidos y China

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, dijo que la región de Asia-Pacífico se enfrenta a muchos problemas diferentes. En el cierre del evento, se habló de la inteligencia artificial y los cambios demográficos, entre otros temas

La cumbre de la APEC

Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a un miembro clave de la Fuerza Radwan de Hezbollah en el sur del Líbano

El integrante del grupo terrorista era considerado el responsable de infraestructura militar y planes contra territorio israelí

Las Fuerzas de Defensa de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dorado Mañana números sorteados 1

Dorado Mañana números sorteados 1 de noviembre

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 1 de noviembre

Bandas criminales amplían extorsiones: ahora también apuntan a dueños y dirigentes de empresas de transporte

Operativo PNP en Tumbes revela conexión entre bandas peruanas y ecuatorianas: Dos menores entre los detenidos

Nueva Esperanza, el cementerio más grande de América Latina que supera en tamaño al Vaticano

INFOBAE AMÉRICA
El Congreso Futuro Iberoamericano arranca

El Congreso Futuro Iberoamericano arranca en Madrid con una llamada a la acción

Rusia asegura que los militares ucranianos atrapados en Pokrovsk han comenzado a rendirse

ConELA prioriza la implementación de la ley ELA y renuncia al plan de choque

Hasta 550.000 sirios han regresado a su país desde Turquía desde la caída de Al Assad

Las temperaturas descenderán mañana en la Península y los cielos permanecerán nubosos con lluvias débiles, según AEMET

ENTRETENIMIENTO

Los disfraces más originales de

Los disfraces más originales de Halloween 2025: Demi Lovato, Paris Hilton y más celebridades

Ricardo Arjona empezó su gira mundial en Guatemala: las canciones y el color de un concierto que esperó 20 años

Cómo una imagen en la TV inspiró a un argentino a escribir “La vida es un carnaval”, la canción popularizada por Celia Cruz

La entrega de Anya Taylor-Joy y la pesadilla de trabajar con una cabra satánica: así fue el rodaje de “La bruja”

Desde “Halloween” hasta “La Profecía”: películas de terror que inspiraron crímenes reales