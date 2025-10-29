Una mujer de 80 años viajó en un crucero de lujo, quedó abandonada en una isla tropical remota y la encontraron muerta

Una mujer de 80 años fue hallada muerta en la isla Lizard tras ser abandonada por un crucero de lujo en Australia (Photo by DAVID GRAY / AFP)

Una pasajera de 80 años fue hallada muerta en la isla Lizard (Isla Lagarto), en la Gran Barrera de Coral, en Australia, luego de que el crucero de lujo en el que viajaba zarpara sin ella. El suceso, ocurrido durante la primera escala de un viaje de 60 días alrededor de Australia, ha motivado investigaciones policiales y marítimas, así como una revisión interna por parte de la empresa operadora, Coral Expeditions.

La cronología del incidente muestra que la mujer, una viajera solitaria cuyo nombre no ha sido divulgado, fue reportada como desaparecida la noche del sábado 25 de octubre, después de que la tripulación del Coral Adventurer, un barco con capacidad para 120 pasajeros y 46 tripulantes, confirmara su ausencia a bordo.

El crucero había atracado ese mismo día en la isla Lizard, situada a unos 27-30 kilómetros de la costa de Queensland, Australia, y conocida por sus paisajes naturales y rutas de senderismo. La búsqueda, que incluyó operativos terrestres y marítimos coordinados por la Policía de Queensland y la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA), culminó con el hallazgo del cuerpo de la mujer el domingo 26 de octubre, según detalló la cadena australiana 7NEWS.

El crucero Coral Adventurer zarpó sin advertir la ausencia de la pasajera, lo que retrasó el inicio de la búsqueda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Coral Adventurer había zarpado de Cairns el 24 de octubre, iniciando un itinerario valorado en AUD 80.000 (unos USD 50.000), que incluía paradas en destinos remotos y actividades como senderismo y snorkel, de acuerdo con CNN.

Lizard Island, una de las primeras escalas, es célebre por su belleza y por la exigente caminata al pico Cook’s Look, que ofrece vistas panorámicas de la Gran Barrera de Coral. Según News.com.au, la víctima participó en una excursión al Cook’s Look junto a otros pasajeros, pero se detuvo a descansar y se separó del grupo. El resto de los excursionistas continuó y regresó al barco, que partió sin advertir la ausencia de la mujer.

Testimonios recogidos por 7NEWS permitieron reconstruir los momentos críticos en los que la pasajera quedó atrás. Traci Ayris, navegante que se encontraba en la bahía, relató que la búsqueda comenzó cerca de la medianoche, con un helicóptero y miembros de la tripulación recorriendo la isla con linternas hasta las 3 de la madrugada.

La víctima participó en una excursión al Cook’s Look y se separó del grupo antes de quedar sola en la isla (captura de video)

Ayris señaló que la tripulación realizó recuentos para los pasajeros que practicaban snorkel, pero no para el resto de los visitantes en la isla: “Hicieron recuentos para los que hacían snorkel (lo escuchamos), pero no para otros huéspedes en la isla, al parecer”, declaró a Daily Mail. La ausencia de la mujer no se detectó hasta varias horas después de la partida del barco, lo que retrasó el inicio de la búsqueda.

El cuerpo fue hallado a unos 50 metros del sendero, según 7NEWS, y algunas fuentes, sugieren que la mujer pudo haber caído por un acantilado, aunque la causa exacta de la muerte sigue bajo investigación.

Protocolos de seguridad y posibles fallos en el crucero de lujo

El análisis de los protocolos de seguridad ha sido uno de los focos principales tras el incidente. Daily Mail recoge la preocupación de testigos y expertos sobre la falta de controles efectivos para garantizar que todos los pasajeros regresaran al barco antes de zarpar.

El cuerpo fue encontrado a 50 metros del sendero, y se investiga si la mujer cayó por un acantilado en Lizard Island (Reuters)

Traci Ayris cuestionó la rapidez con la que el Coral Adventurer abandonó la isla y la ausencia de un recuento exhaustivo: “No hubo mucho tiempo entre que los últimos pasajeros dejaron la playa y el barco levantó anclas. Incluso comentamos: ‘Vaya, se fueron rápido’”.

Adrian Tassone, especialista en cruceros consultado por Daily Mail, expresó su desconcierto ante la situación: “Las líneas de cruceros en operación normal siempre saben quién está en el barco y quién no. Si los informes son ciertos y esta mujer fue dejada en la isla, realmente no entiendo cómo pudo ocurrir”. Tassone subrayó que la mayoría de las compañías cuentan con sistemas estrictos, como el escaneo de tarjetas y recuentos obligatorios, para evitar este tipo de incidentes, y calificó de atípico que no se aplicaran medidas más robustas en este caso.

Mark Fifield, director ejecutivo de Coral Expeditions, lamentó profundamente lo sucedido y aseguró que la empresa está colaborando plenamente con la investigación policial y marítima. “El equipo de Coral ha estado en contacto con la familia de la mujer y seguiremos ofreciéndoles apoyo durante este difícil proceso”, afirmó Fifield en declaraciones recogidas por CNN.

La empresa Coral Expeditions colabora con la investigación policial y marítima tras el trágico incidente en la Gran Barrera de Coral (captura de video)

La Policía de Queensland confirmó que la muerte se considera “repentina y no sospechosa”, aunque la investigación sigue abierta para determinar si existieron fallos en los protocolos y si la víctima pudo haber sido rescatada a tiempo. La AMSA ha anunciado que interrogará a la tripulación cuando el barco llegue a Darwin, previsto para el 2 de noviembre.