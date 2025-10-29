Mundo

Israel anunció la reanudación del alto al fuego en Gaza tras haber bombardeado decenas de objetivos terroristas de Hamas

Según el comunicado del ejército israelí, “las FDI y el Shin Bet abatieron a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando dentro de las organizaciones que operan” en el enclave palestino

Israel anunció que reanudó el
Israel anunció que reanudó el alto al fuego en Gaza tras haber bombardeado decenas de objetivos terroristas de Hamas (REUTERS)

El ejército israelí anunció el miércoles que reanudó el alto el fuego en la Franja de Gaza después de haber llevado a cabo una serie de bombardeos contra decenas de objetivos desde el día anterior.

“Tras una serie de ataques en los que se golpearon decenas de objetivos terroristas y combatientes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron a aplicar de nuevo el alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamas”, indicó el ejército en un comunicado.

Según la nota, “como parte de los ataques, las FDI y el Shin Bet abatieron a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando dentro de las organizaciones que operan en la Franja de Gaza”.

Horas antes, un reservista del ejército israelí murió en un ataque perpetrado por terroristas palestinos contra tropas desplegadas en la zona de Rafah, en el sur de Gaza, informó el ejército.

El soldado fue identificado como el sargento mayor Yonah Efraim Feldbaum, de 37 años, operador de maquinaria pesada en la División de Gaza y residente del asentamiento de Neria, en Cisjordania.

De acuerdo con una investigación inicial del ejército, los atacantes abrieron fuego contra una excavadora militar que operaba en el barrio Jenina de Rafah, causando la muerte de Feldbaum. Poco después, los milicianos dispararon proyectiles RPG contra las fuerzas israelíes, alcanzando un vehículo blindado, aunque sin causar más víctimas.

El soldado fue identificado como
El soldado fue identificado como el sargento mayor Yonah Efraim Feldbaum (Crédito: FDI)

El ataque tuvo lugar en el lado oriental de la Línea Amarilla, un área bajo control israelí en el marco del alto el fuego. Sin embargo, el ejército estima que aún hay militantes escondidos en “bolsones” de resistencia en la zona, que emergen desde túneles para lanzar ataques contra las tropas israelíes.

La semana pasada, dos soldados israelíes murieron en un ataque similar en el mismo barrio. Israel responsabilizó a Hamas por ambos incidentes, aunque el grupo islamista negó cualquier implicación.

Desde Corea del Sur, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que “nada” pondrá en riesgo el alto el fuego en Gaza, aunque respaldó el derecho de Israel a responder. “Mataron a un soldado israelí, así que los israelíes respondieron, y deben responder”, declaró a periodistas a bordo del Air Force One.

Noticia en desarrollo...

