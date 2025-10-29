De Maldivas a Creta: cuáles son las 7 mejores islas del mundo, según un ranking global

Los resultados de la encuesta ofrecen una guía actualizada para quienes buscan nuevas aventuras en islas reconocidas internacionalmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Condé Nast Traveler organizó la 38° edición de los Readers’ Choice Awards, una encuesta que recogió las preferencias y experiencias de sus lectores apasionados por los viajes.

Este año, se recibieron 757.109 votos, reflejo del entusiasmo de una comunidad que visita una amplia gama de destinos y actividades. Los resultados, recopilados y analizados por la publicación, proporcionan un panorama actualizado sobre las tendencias turísticas globales, resaltando los destinos que más han captado la atención de viajeros y editores.

En esta entrega, la atención se centra en las mejores islas del mundo según los votos de los lectores, sirviendo como guía para quienes buscan nuevas aventuras insulares.

1. Mejor isla en África y el océano Índico: Maldivas

El archipiélago de Maldivas destaca por su biodiversidad marina, ideal para el turismo de buceo y snorkel en aguas cristalinas

Las Maldivas, conformadas por 26 atolones y más de mil islas, mantienen su estatus como uno de los destinos tropicales más codiciados. Reconocidas por alojamientos de lujo —en especial villas privadas y bungalós sobre el agua—, el archipiélago destaca además por su riqueza submarina, aunque enfrenta desafíos ambientales como el blanqueamiento del coral.

El Atolón Ari se presenta como un punto imperdible para buceadores de todos los niveles, permitiendo el avistamiento de rayas y tiburones de arrecife en aguas profundas. Entre las recomendaciones, sobresale el resort Cheval Blanc Randheli, estimado como el mejor de la región según el sondeo, con 45 villas situadas tanto sobre la playa como en plataformas acuáticas.

El acceso principal es mediante el aeropuerto internacional de Malé, conectado luego con los distintos atolones y alojamientos mediante traslados especializados.

2. Mejor isla en Asia: Phú Quốc, Vietnam

Phú Quốc en Vietnam destaca como destino emergente en Asia por sus playas de arena blanca y ambiente apacible

Phú Quốc, en Vietnam, se consolida como un destino emergente en Asia, distinguido por su ambiente apacible y sus extensas playas de arena blanca. Una de sus joyas es el archipiélago An Thoi, compuesto por 15 islas menores al sur, donde predomina la naturaleza salvaje y abundan los arrecifes coralinos ideales para el esnórquel.

Además, el norte y centro de la isla albergan plantaciones de pimienta negra que ocupan más de 950 acres; fincas como Duc Ninh ofrecen recorridos para conocer el proceso productivo de esta apreciada especia. La isla cuenta con una eficiente conexión aérea: vuelos desde Ciudad Ho Chi Minh duran aproximadamente una hora.

3. Mejor isla en Australia y el Pacífico Sur: Fiyi

Las islas de Fiyi destacan por su origen volcánico, que crea paisajes únicos de montañas y vegetación exuberante

El archipiélago de Fiyi agrupa más de 300 islas y se reconoce por sus playas de ensueño y biodiversidad marina. La singularidad de su paisaje, acentuada por el origen volcánico de varias de sus islas —como la pequeña Waya— ofrece escenarios donde las montañas cubiertas de vegetación rivalizan en atractivo con el océano circundante.

Se recomienda planificar la visita entre los meses de mayo y septiembre, período posterior a la temporada de ciclones, para disfrutar de las mejores condiciones climáticas y balnearios. El principal acceso a Fiyi es mediante su aeropuerto internacional en Nadi, en la isla principal de Viti Levu.

4. Mejor isla en América Central y del Sur: Islas Galápagos, Ecuador

Las Islas Galápagos en Ecuador atraen a viajeros con su fauna única y paisajes inigualables (EFE/Daniel Fitter)

Las Islas Galápagos, localizadas en Ecuador, continúan fascinando a viajeros atraídos por su fauna única y paisajes que remiten a otra era. En sus zonas agrestes es posible observar desde piqueros de patas azules hasta tortugas gigantes que se desplazan lentamente entre la flora autóctona.

Para los visitantes, la mejor manera de recorrer el archipiélago es mediante cruceros, que combinan la comodidad de un hotel boutique con experiencias de exploración.

La mayoría de los visitantes accede inicialmente desde Quito o Guayaquil, siendo esta última la ciudad más próxima, para después sumarse a tours organizados. Además, quienes quieran prolongar su estancia lo pueden hacer en islas como Santa Cruz o Isabela, esta última con una creciente oferta hotelera.

5. Mejor isla en Europa: Creta, Grecia

La diversidad de paisajes en Creta convierte a la isla en un destino imprescindible para los amantes de la naturaleza y la historia (Grosby)

Creta, la mayor isla de Grecia, destaca por su cultura singular, paisajes variados y vínculo con la historia y la mitología. Más allá de las playas, ofrece atractivos como el Palacio minoico de Cnosos, testimonio de civilizaciones antiguas.

Entre los lugares predilectos figura la playa de Balos, famosa por sus aguas turquesas y habitual protagonista de imágenes emblemáticas, siendo más sencillo llegar a ella desde el puerto de Kissamos, evitando largos trayectos por tierra.

Las conexiones principales a Creta se realizan por vía aérea, generalmente haciendo escala en Atenas, y mediante ferris desde El Pireo o conexiones estacionales desde Santorini.

6. Mejor isla en Norteamérica: Isla Mujeres, México

Isla Mujeres se consolida como un destino turístico independiente y atractivo en el Caribe mexicano (Booking)

Isla Mujeres ha dejado de ser una simple extensión de Cancún para transformarse en un destino con sello propio. Entre sus rasgos más notables se encuentra Playa Norte, caracterizada por su arena de coral y aguas tranquilas, ofreciendo una alternativa serena frente a la mayor afluencia turística de la zona continental.

Además, la isla es reconocida mundialmente por albergar la mayor concentración de tiburones ballena, lo que la convierte en un epicentro para el buceo. El traslado desde Cancún es sencillo: un viaje en ferry desde Puerto Juárez lleva aproximadamente 20 minutos hasta la isla.

7. Mejor isla en el Caribe y el Atlántico: Bermudas

Bermudas se posiciona como destino ideal para escapadas cortas desde la costa este de Estados Unidos (EFE/Alonso Cupul)

Bermudas resalta por su proximidad a la costa este de Estados Unidos, siendo opción idónea para escapadas breves. La diversidad de su oferta abarca desde visitas a cuevas y arrecifes hasta recorridos por pueblos pintorescos, museos y excelentes restaurantes.

A pesar de sus múltiples propuestas, la principal atracción radica en sus numerosas playas, reconocidas por la distintiva tonalidad rosada de su arena. Según la costumbre local, los habitantes de Bermudas solo se bañan en el mar entre el Día de Bermudas (24 de mayo) y el Día del Trabajo, lo que puede influir en la planificación de los visitantes.

El acceso principal es a través del aeropuerto internacional L. F. Wade, situado a solo hora y media de vuelo desde Nueva York.