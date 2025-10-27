América Latina

El huracán Melissa alcanzó categoría 5 y amenaza con inundaciones catastróficas en Jamaica y el Caribe

El ciclón avanza lentamente con pronóstico de inundaciones severas y deslizamientos de tierra, mientras las autoridades instan a la población a buscar refugio. Ya se reportaron víctimas mortales en Haití y República Dominicana

Por Ricardo Makyn

Guardar
El huracán Melissa alcanzó categoría
El huracán Melissa alcanzó categoría 5 (REUTERS/Octavio Jones)

El huracán Melissa se fortaleció el lunes mientras se dirigía hacia Jamaica y otras partes del Caribe como un ciclón de categoría 5, el nivel más alto, con pronósticos de inundaciones catastróficas y llamados urgentes de los meteorólogos a que los residentes busquen refugio de inmediato. A Melissa se le atribuyen al menos cuatro muertes en Haití y la República Dominicana esta semana, ya que sus bandas exteriores provocaron intensas lluvias y deslizamientos de tierra.

La tormenta avanza a un ritmo preocupantemente lento, lo que significa que las zonas en su trayectoria podrían experimentar condiciones severas durante mucho más tiempo que con un huracán que pasa rápidamente. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que Melissa presentaba vientos máximos cercanos a los 260 kilómetros (160 millas) por hora.

Melissa deja al menos cuatro
Melissa deja al menos cuatro muertos en Haití y República Dominicana antes de impactar Jamaica (AP/Ricardo Hernandez)

Se pronosticaron hasta 1 metro (40 pulgadas) de lluvia, con aguaceros que se espera provoquen inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Jamaica, Haití y la República Dominicana. “Este potencial extremo de lluvias, debido al movimiento lento, va a crear un evento catastrófico aquí en Jamaica”, dijo Jamie Rhome, subdirector del NHC, en una sesión informativa transmitida por internet.

Actualmente, Melissa avanza a solo 5 kilómetros (3 millas) por hora. “Usted debe quedarse donde esté y prepararse para soportar esto durante varios días”, señaló Rhome. “Las condiciones se deteriorarán muy, muy rápidamente en las próximas horas. No salga después del atardecer.”

Miembros de la Armada de
Miembros de la Armada de la República Dominicana y autoridades de protección civil llevaron a cabo una operación de búsqueda de un adolescente que desapareció durante la tormenta tropical Melissa, en Santo Domingo, República Dominicana (REUTERS/Eddy Vittini)

Un hombre de 79 años fue hallado muerto en la República Dominicana tras ser arrastrado por una corriente, informaron las autoridades el sábado. Un niño de 13 años está desaparecido.

En la vecina Haití, la agencia de protección civil reportó la muerte de tres personas a causa de las condiciones provocadas por la tormenta. “Te sientes impotente, incapaz de hacer nada, solo correr y dejarlo todo atrás”, contó entre lágrimas Angelita Francisco, ama de casa de 66 años que huyó de su barrio en la República Dominicana, a la AFP.

El agua de la inundación había invadido su casa, haciendo que su refrigerador flotara mientras la basura se desplazaba por el interior.

El lento avance de Melissa
El lento avance de Melissa aumenta el riesgo de daños severos y prolongados en su trayectoria (AP/Odelyn Joseph)

“No se puede apostar contra Melissa”

Se esperaba que Jamaica experimentara un deterioro de las condiciones debido a Melissa durante el lunes, con el impacto previsto para la madrugada del martes. “Se prevén inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra en Jamaica”, advirtió el NHC.

Los vientos destructivos provocarán “daños extensos a la infraestructura, cortes prolongados de energía y de comunicaciones”, añadió. Se espera una marejada ciclónica de hasta 4 metros (13 pies) a lo largo de la costa sur del país, según el Servicio Meteorológico de Jamaica, y se ordenaron evacuaciones obligatorias en varias zonas costeras de la isla.

Jamaica se prepara para el
Jamaica se prepara para el impacto con evacuaciones y cierre de aeropuertos y puertos marítimos (AP/Matias Delacroix)

Winston Moxam se apresuraba a preparar su casa para la llegada de la tormenta, y dijo a la AFP que si “pierdo el techo, pierdo muchas cosas”. Afirmó estar especialmente preocupado por las advertencias de que podría ser peor que el huracán Gilbert de 1988, que dejó más de 40 muertos en Jamaica y mató a cientos más en el Caribe y México.

El aeropuerto internacional de Kingston cerró el sábado por la noche, al igual que todos los puertos marítimos. El funcionario gubernamental Desmond McKenzie informó en una rueda de prensa que se habían habilitado refugios en toda la isla.

“No hay nada más que podamos hacer como gobierno que rogar y suplicar a las personas que atiendan la advertencia —y si sirve de algo, me arrodillaré”, dijo. “Esta es una apuesta que no se puede ganar. No se puede apostar contra Melissa”, advirtió.

El Centro Nacional de Huracanes
El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre lluvias extremas y deslizamientos de tierra en la región (REUTERS/Octavio Jones)

A las 09:00 GMT del lunes, el huracán se encontraba a unos 210 kilómetros (130 millas) al sur-suroeste de Kingston y a 507 kilómetros (315 millas) al sur-suroeste de la Bahía de Guantánamo, Cuba. Tras pasar por Jamaica, se pronostica que la tormenta se dirigirá al norte y cruzará el este de Cuba la noche del martes, mientras continúa provocando lluvias y fuertes vientos en Haití y la República Dominicana.

El huracán Melissa podría superar
El huracán Melissa podría superar el impacto del huracán Gilbert de 1988 en Jamaica y el Caribe (REUTERS/Octavio Jones)

El centro de operaciones de emergencias de la República Dominicana ha puesto a nueve de sus 31 provincias en alerta roja debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecida de ríos y deslizamientos de tierra. Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que va desde principios de junio hasta finales de noviembre.

El último gran huracán que impactó Jamaica fue Beryl a principios de julio de 2024, una tormenta anormalmente fuerte para esa época del año. Beryl trajo lluvias torrenciales y fuertes vientos a Jamaica al pasar por la costa sur de la isla, dejando al menos cuatro muertos.

Temas Relacionados

Huracán Melissa Jamaica Caribe República Dominicana Haití Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos Kingston Cuba Inundaciones BerylÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Defensa de Marset niega una posible entrega pacífica tras reaparición del narcotraficante en video

Después de la grabación en la que se lo ve fuertemente armado y rodeado de personas que exhiben banderas del Primer Comando Capital, su abogado dice que la posibilidad de negociar ya no está sobre la mesa

Defensa de Marset niega una

Uruguay denunció a un astillero español por la compra fallida de dos patrullas oceánicas

Luego de la rescisión del contrato con Cardama, los funcionarios más cercanos a Yamandú Orsi fueron hasta Fiscalía para que el caso se investigue penalmente; Cardama pide al gobierno dialogar

Uruguay denunció a un astillero

Lula afirmó que el acuerdo comercial entre Brasil y EEUU podría concretarse en cuestión de días: “Tendremos una solución definitiva”

“Estoy convencido”, afirmó el mandatario brasileño a los periodistas, al margen de una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia, un día después de reunirse con Donald Trump

Lula afirmó que el acuerdo

Contundente victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Con más del 40% de los votos, el oficialismo se impuso a nivel nacional y fortalece su poder en el Congreso para seguir adelante con su programa de reformas económicas

Contundente victoria del gobierno de

La dictadura de Maduro desafió a EEUU por su despliegue en el Caribe: “No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra”

El régimen chavista acusó a Washington y a Trinidad y Tobago de promover una “operación colonial” y denunció supuestas maniobras para justificar una escalada bélica en la región

La dictadura de Maduro desafió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caputo agradeció al secretario del

Caputo agradeció al secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, el apoyo al Gobierno y prometió: “Vamos con todo”

Las oposiciones más fáciles de España: los expertos revelan cuáles ofrecen más plazas y mejores condiciones

Si tienes alguna de estas cuatro plantas, pódalas cuanto antes para que luzcan mejor después del invierno

Una explosión en una empresa de tratamiento de residuos deja al menos tres heridos “muy graves” en Socuéllamos (Ciudad Real)

Clima en Lima: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

INFOBAE AMÉRICA
Alejandro y María Laura, dúo

Alejandro y María Laura, dúo afectado por la dana, lanza una canción que urge a frenar el cambio climático

Muere José Manuel Ochotorena, entrenador de porteros del Valencia y campeón de Europa y del mundo con España

La confianza empresarial alemana mejora en octubre con las expectativas en máximos desde 2022, según Ifo

Bunq llega a Estados Unidos con una licencia de 'broker-dealer'

Planas espera que Bruselas aumente la pesca en el Mediterráneo tras los "esfuerzos desmesurados" de la flota

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox aceptó el papel

Megan Fox aceptó el papel en ‘Jennifer’s Body’ para lidiar con su abrumadora fama: “Estaba tan perdida”

Ghislaine Maxwell y George Clooney tuvieron un encuentro íntimo según el libro póstumo de Virginia Giuffre

Demi Moore dijo que Tom Cruise se sintió “incómodo” por su embarazo durante el rodaje de “A Few Good Men”

Kim Kardashian defendió a North West tras la polémica por sus “tatuajes” y piercings falsos

Revelan que Megan Fox y Machine Gun Kelly estarían recomponiendo su relación: “Las cosas están muy bien ahora”