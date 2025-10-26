El Partido de los Trabajadores del Kurdistán anunció el retiro de sus combatientes de Turquía hacia Irak

Combatientes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que al parecer se retiraron de Turquía con sus armas, se mantienen firmes durante una ceremonia en la zona de Qandil, en el norte de Irak, el domingo 26 de octubre de 2025. (Foto AP/Rashid Yahya)

Un grupo militante kurdo anunció el domingo que retirará a sus combatientes de Turquía a Irak como parte de un esfuerzo de paz con el gobierno turco.

La declaración emitida en el norte de Irak por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) sigue a una ceremonia simbólica de desarme celebrada meses antes, donde un grupo de sus combatientes comenzó a deponer las armas para mostrar su compromiso con el proceso de paz.

El grupo ha estado librando una insurgencia que dura décadas en Turquía y que ha provocado decenas de miles de muertes desde los años 1980.

En una conferencia de prensa, Sabri Ok, miembro de la organización paraguas kurda, la Unión de Comunidades del Kurdistán, dijo que todas las fuerzas del PKK en Turquía estaban siendo retiradas a áreas en el norte de Irak “para evitar enfrentamientos o provocaciones”.

El PKK pide concesiones a Turquía

En un comunicado leído en turco, Ok afirmó que la medida contó con la aprobación del líder del PKK, Abdullah Öcalan, quien se encuentra en prisión. Vejin Dersim, miembro del ala femenina del PKK, leyó el comunicado en kurdo.

“Además, se están tomando medidas regulatorias similares con respecto a aquellas posiciones a lo largo de la frontera que podrían conllevar riesgo de enfrentamientos y posibles provocaciones”, dijo Ok.

La declaración también pidió concesiones jurídicas y políticas por parte del Estado turco.

“Es evidente nuestro compromiso con las resoluciones del 12.º Congreso y nuestra firme determinación en su implementación”, afirma el comunicado. “Sin embargo, para que estas resoluciones se implementen, es necesario adoptar ciertos enfoques jurídicos y políticos”.

En la conferencia de prensa estuvo presente un grupo de unos 25 combatientes recién llegados de Turquía.

El PKK anunció en mayo su disolución y renuncia al conflicto armado, poniendo fin a cuatro décadas de hostilidades. Esta decisión se produjo después de que Öcalan, encarcelado en una isla cerca de Estambul desde 1999, instara a su grupo en febrero a convocar un congreso y a disolverse y desarmarse formalmente.

Turquía dice que la decisión es un paso significativo

En Turquía, Omer Celik, portavoz del partido gobernante del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dijo que el anuncio del PKK era un paso hacia el objetivo a largo plazo del Estado de erradicar las amenazas a la seguridad en Turquía.

“El anuncio del PKK de que se retira de Turquía y toma nuevos pasos hacia el desarme son resultados concretos de la hoja de ruta ‘Turquía libre de terrorismo’”, escribió en X.

Advirtió contra los esfuerzos de sabotaje externos e internos, diciendo que “se debe tener el máximo cuidado para proteger el proceso de cualquier tipo de provocación”.

Efkan Ala, vicepresidente del partido gobernante, describió el anuncio como “la finalización de otra fase significativa en la eliminación del terrorismo”.

Erdogan discutirá los esfuerzos de paz con legisladores kurdos

El anuncio del domingo se produce días antes de que Erdogan tenga previsto celebrar su tercera reunión con un grupo de legisladores kurdos que han estado manteniendo conversaciones con Ocalan en la isla prisión de Imrali.

Un grupo de combatientes kurdos armados del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ingresa al norte de Irak en la zona de Heror, al noreste de Dahuk, a 430 kilómetros al noroeste de Bagdad, Irak, el 14 de mayo de 2013. (Foto AP/Ceerwan Aziz, Archivo)

En agosto se formó una comisión parlamentaria independiente de 51 miembros para proponer y supervisar reformas legales y políticas destinadas a impulsar el proceso de paz tras la decisión del PKK de disolverse y desarmarse. Su próxima reunión está prevista para el jueves.

El portavoz del PKK, Zagros Hiwa, dijo que el anuncio del domingo tenía como objetivo mostrar la determinación del PKK de avanzar con el proceso.

“Este es un paso unilateral para demostrar nuestra firmeza y seriedad de que queremos de todo corazón que este proceso avance”, dijo a The Associated Press.

Sin embargo, Hiwa también expresó su decepción con el gobierno turco, acusándolo de no tomar medidas para avanzar en el proceso, incluyendo permitir que se hable kurdo en el Parlamento y mejorar las condiciones de Öcalan.

“Hasta ahora, no ha habido indicios de que el Estado turco haya cambiado de mentalidad ni de política”, afirmó. “Ni siquiera han permitido que los promotores de la paz hablen en kurdo en el parlamento. Esto demuestra que su política negacionista sigue vigente y que el líder Öcalan sigue en prisión tras 27 años”.

Nuda Arin, uno de los 25 combatientes que llegaron de Turquía, dijo: “Estamos listos para actuar según la palabra del líder Öcalan y hacer todo lo posible para que este proceso sea exitoso”.

El PKK lanzó su insurgencia armada contra Turquía inicialmente con el objetivo de establecer un estado kurdo en el sureste del país. Con el tiempo, el objetivo evolucionó hacia una campaña por la autonomía y los derechos de los kurdos dentro de Turquía.

El grupo es considerado una organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.

Los esfuerzos de paz anteriores entre Turquía y el PKK han fracasado, el más reciente en 2015.

(con información de AP)