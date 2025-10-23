Tres compañeros de prisión de Sarkozy fueron aislados por amenazarlo de muerte: “Estás solo en tu celda, lo sabemos todo...”

Videos de internos de La Santé muestran amenazas explícitas contra Sarkozy y exigen venganza por Gadafi

El encarcelamiento de Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, ha generado una ola de tensión en la prisión La Santé de París y en el entorno político del país. Tres reclusos de este centro penitenciario fueron aislados y puesto bajo custodia estruicta tras difundir videos en redes sociales donde amenazaban de muerte a Sarkozy, que cumple una condena de 5 años por financiación ilegal de campaña y corrupción.

Según informó Libération, estos hechos obligaron a reforzar las medidas de seguridad en torno al exjefe de Estado.

Videos y amenazas: la seguridad de Sarkozy en la mira

Los videos, que circularon ampliamente en internet, muestran a internos de La Santé profiriendo amenazas explícitas contra Sarkozy. En uno de los registros, un recluso no identificado grita: “Sarko, está ahí mismo, en una zona aislada. Está solo en su celda. Y lo sabemos todo: vamos a vengar a Khadafi... Devuelvan los miles de millones de dólares”

La presencia de agentes del Servicio de Protección VIP genera malestar entre el personal penitenciario de La Santé (AP Photo/Thibault Camus, File)

Las imágenes también hacen referencia a Ziad Takieddine, ex traficante de armas libanés y presunto intermediario entre el fallecido líder libio Khadafi y Sarkozy, quien falleció en circunstancias misteriosas a principios de año, mientras huía de la justicia.

Tras la aparición de estos videos, la policía realizó registros en las celdas de los implicados y se abrió una investigación formal por amenazas de muerte.

“La administración penitenciaria llevó a cabo un registro administrativo, durante el cual se incautaron dos teléfonos”, precisron las autoridades judicialesa. “La fiscalía de París ha abierto una investigación por amenazas de muerte, que se ha encomendado al tercer distrito de la policía judicial. Los tres reclusos que se encontraban en la celda han sido puestos bajo custodia policial“, detalló la Fiscalía de París a Europe 1.

El ingreso de Sarkozy a la prisión de La Santé se produjo el martes anterior a la publicación de los hechos, marcando un hito en la historia reciente de Francia: es el primer jefe de Estado francés encarcelado desde la Segunda Guerra Mundial.

Nicolas Sarkozy afirma su inocencia tras ser condenado a cinco años de cárcel

La condena de cinco años que cumple obedece a su implicación en una trama para financiar ilegalmente su campaña presidencial de 2007 con fondos procedentes de Libia. Además, Sarkozy ya había sido condenado por otros dos delitos y enfrenta nuevas investigaciones penales.

El caso está rodeado por el contexto internacional de la muerte de Gadafi en 2011, tras una intervención militar liderada por Francia y el Reino Unido, y por sospechas de corrupción a gran escala.

Protección reforzada y malestar interno en la prisión

La reacción de las autoridades fue inmediata. Laurent Nuñez, ministro del Interior francés, ordenó el despliegue de dos agentes del Servicio de Protección VIP (SDLP) en la celda contigua a la de Sarkozy, con el objetivo de garantizar su seguridad las 24 horas del día.

La administración penitenciaria ya había implementado medidas de seguridad para el expresidente (AP Photo/Thibault Camus, File)

Nuñez explicó que esta decisión busca proteger al expresidente ante las amenazas recibidas y se suma a las medidas implementadas por la administración penitenciaria. “Es una decisión que tiene como objetivo garantizar su seguridad, además de todo lo demás implementado por la administración penitenciaria”, declaró el ministro a BMFTV.

Sin embargo, la presencia policial adicional provocó malestar entre el personal penitenciario, que manifestó su descontento por considerar innecesario el refuerzo externo y defendió su profesionalismo en la gestión de la seguridad interna.

El personal penitenciario consideró innecesario el refuerzo externo para proteger a Sarkozy (AP Photo/Thibault Camus, File)

Hostilidad y aislamiento: la vida de Sarkozy en prisión

El ambiente dentro de la prisión se ha vuelto hostil para Sarkozy. Además de las amenazas, varios internos han intentado perturbar su descanso durante la noche, aprovechando que su celda, de nueve metros cuadrados, tiene una ventana orientada al patio. Los insultos y burlas, incluso sobre su estatura, han sido constantes, como se evidenció en otro video donde se escuchan gritos de “¡Llama a Sarko!" y “¡Muéstranos la cabeza!“.

El exmandatario permanece aislado en su celda, donde duerme, come y se ducha, y solo sale una hora al día para caminar en solitario por el patio. No tiene acceso a teléfono móvil y únicamente puede utilizar un teléfono fijo y ver televisión, por lo que su contacto con el exterior es limitado.

El exmandatario permanece aislado en su celda, con protección reforzada tras las amenazas y hostilidad de otros internos (AP foto/Christophe Ena)

Las repercusiones políticas y sociales del caso han sido inmediatas. Marine Le Pen, líder del Agrupamiento Nacional y también envuelta en procesos judiciales, compartió uno de los videos y expresó en redes sociales: “No me cabe duda de que algunos deben estar encantados con esta situación. Pero quiero creer que millones de franceses sienten, como yo, asco”.

La situación de Le Pen, quien afronta una condena de cuatro años de prisión por malversación de fondos del Parlamento Europeo y se encuentra en libertad bajo fianza, añade un matiz de complejidad al debate público sobre la corrupción y la justicia en la élite política francesa.

El entorno personal de Sarkozy y las nuevas acusaciones

En el plano personal, la experiencia de Sarkozy en prisión ha sido descrita como extremadamente difícil. Su esposa, Carla Bruni, lo visitó tras su primera noche en La Santé, que los abogados del expresidente calificaron de “aterradora”.

Carla Bruni, esposa de Sarkozy, enfrenta acusaciones por presunta manipulación de testigos en la 'Operación Salvar a Sarko' (Reuters)

Bruni, tercera esposa de Sarkozy, también enfrenta acusaciones judiciales por su presunta participación en la llamada ‘Operación Salvar a Sarko’, un plan ilegal para evitar el encarcelamiento de su marido. Se le imputa manipulación de testigos en banda organizada y podría enfrentar hasta diez años de prisión si es declarada culpable, aunque tanto ella como Sarkozy niegan cualquier delito.

El abogado Christophe Ingrain, encargado de la defensa de Sarkozy, presentó una apelación para evitar que su cliente permanezca en prisión, aunque el proceso podría dilatarse al menos un mes. Ingrain describió el impacto emocional de la situación en el expresidente y subrayó el esfuerzo de Sarkozy por no transmitir su indignación al entorno, según recogió el Daily Mail.