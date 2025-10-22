Mundo

La inestabilidad regional en el sur de Asia pone a prueba a la India

Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han vivido transformaciones políticas recientes debido a la movilización juvenil, forzando cambios en sus liderazgos históricos y aumentando la presión sobre la región

Por Bautista Sanjurjo

Guardar
La inestabilidad regional en el
La inestabilidad regional en el sur de Asia desafía la influencia de India y redefine el equilibrio político. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Protestas organizadas por jóvenes han desencadenado la caída de gobiernos en Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, revelando una transformación que pone a prueba la capacidad de India para manejar sus intereses globales frente a crecientes tensiones en su vecindad inmediata.

En Nepal, la destitución del primer ministro K.P. Sharma Oli en septiembre, impulsada por la generación Z, se enlaza con la “revolución del monzón” que llevó al derrocamiento de la primera ministra Sheikh Hasina en Bangladesh en agosto de 2023 y el aragalaya que motivó la salida del presidente Gotabaya Rajapaksa en Sri Lanka en 2022. Según Foreign Policy, estos movimientos han resaltado el protagonismo de la movilización juvenil frente a estructuras políticas tradicionales, evidenciando el avance del poder de la calle.

Las causas tras estas movilizaciones son profundas y estructurales. Desde la abolición de la monarquía en 2008, Nepal ha contado con catorce gobiernos en diecisiete años. Acusaciones de corrupción y nepotismo, sumadas a restricciones como la prohibición de 26 plataformas de redes sociales, han generado frustración. Más de una cuarta parte de la población nepalí tiene menos de 15 años, la edad mediana es de 25, y uno de cada cinco jóvenes se encuentra desempleado.

En Bangladesh y Nepal, líderes respetados como el Nobel Muhammad Yunus y la exjueza Sushila Karki han asumido cargos en gobiernos transitorios, mientras en Sri Lanka la coalición encabezada por Anura Kumara Dissanayake sorprendió en las elecciones de 2024. Partidos emergentes como Hami Nepal y el National Citizen Party en Bangladesh han debilitado el control de las élites y marcan un cambio de etapa.

Consecuencias de las protestas contra
Consecuencias de las protestas contra la corrupción en Katmandú, Nepal, 7 de octubre de 2025. REUTERS/Navesh Chitrakar

Retos estructurales y regionales

Este cambio se produce en una región con integración económica muy limitada: solo el cinco por ciento del comercio es intrarregional. Foros como la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC) no han celebrado cumbres desde 2014, y la BIMSTEC suma apenas seis reuniones en más de 25 años. Foreign Policy destaca que la disfunción institucional, el peso demográfico —con el 40% de la población menor de 18 años—, el desempleo juvenil y los riesgos climáticos profundizan la fragilidad del área.

India se halla ante un dilema estratégico. El gobierno del primer ministro Narendra Modi ha priorizado la proyección global —presidencia del G-20 en 2023, avance del programa espacial y crecimiento económico que perfila al país como la tercera mayor economía mundial—. Sin embargo, esta orientación ha relegado la política de “Neighborhood First” y la atención a las dificultades inmediatas de la región. En el Raisina Dialogue, el principal foro de política exterior del país, la reciente inestabilidad regional y hechos como el ataque en Cachemira en abril —que reavivó tensiones con Pakistán— apenas se discutieron.

La reacción india a las crisis regionales ha sido lenta, incluso en regiones fronterizas como Ladakh y Manipur. Si bien Nueva Delhi promovió iniciativas de conectividad, asistencia financiera y distribución de vacunas y alimentos, la confianza regional y la integración permanecen lejos de consolidarse. El ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, subrayó ante Foreign Policy los avances en infraestructura y ayuda humanitaria, admitiendo que el fortalecimiento regional aún es insuficiente.

La dinámica global

La irrupción de China agrava la complejidad del escenario. Ahora es el principal socio comercial y fuente de inversión extranjera para varios países del sur de Asia, así como un aliado en defensa. Según Foreign Policy, los gobiernos locales explotan la rivalidad entre China e India para obtener concesiones; incluso en campañas electorales, como en Maldivas y Bangladesh, se ha utilizado una retórica de “India fuera” como estrategia.

La frágil integración regional tiene impacto económico directo. China fortaleció su posición cimentando lazos comerciales y de infraestructura con sus vecinos, un modelo que India aún no ha replicado. La tendencia de gobiernos occidentales a analizar a India aisladamente, sin considerar su entorno regional, dificulta el diseño de políticas efectivas. Organismos como el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido o el Departamento de Defensa de Estados Unidos suelen tratar a India y a otros países de la región de manera separada, fragmentando la visión estratégica.

Las consecuencias de la inestabilidad trascienden las fronteras. El sur de Asia es fuente principal de migración irregular hacia Occidente y figura entre las regiones más vulnerables al cambio climático. Cuestiones como la inmigración, el clima y la influencia china en Occidente se han entrelazado con el devenir de este territorio. Aunque los países occidentales no pueden imponer la integración, sí pueden colaborar en áreas como resiliencia climática, migración y conectividad física y digital.

El destino del sur de Asia marcará no solo el rumbo de sus propios países, sino también tendrá un impacto directo en el resto del mundo, dada la magnitud demográfica y la creciente interconexión de sus desafíos.

Temas Relacionados

IndiaAsiaNarendra ModiGeneración ZInestabilidad políticaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Así bombardea Putin objetivos civiles en Ucrania: un drone impactó en un edificio residencial

Nuevos ataques con misiles y drones alcanzaron instalaciones energéticas y zonas de viviendas, dejando muertos, heridos y miles de personas sin servicios esenciales

Así bombardea Putin objetivos civiles

El impactante momento en el que un drone ruso asesina a un soldado de su propio ejército que intentaba rendirse en Ucrania

El militar está levantando las manos en señal de rendición cuando sufre la explosión. IMÁGENES SENSIBLES

El impactante momento en el

Murió Dionysis Savvopoulos, ícono de la música griega

El reconocido cantautor, símbolo de la resistencia cultural y política en Grecia, falleció a los 80 años tras una larga lucha contra el cáncer, dejando un legado artístico que marcó generaciones y transformó la escena musical del país

Murió Dionysis Savvopoulos, ícono de

Arqueólogos descubrieron una fortaleza militar egipcia de 3.500 años de antigüedad en el desierto del Sinaí

Un equipo localizó una estructura militar de la época de Tutmosis I en Tell el-Kharouba, lo que revela detalles inéditos sobre la vida y la defensa en el antiguo Egipto

Arqueólogos descubrieron una fortaleza militar

Meloni reiteró que no enviará tropas a Ucrania y que sólo reconocerá a Palestina sin Hamas

La mandataria italiana insistió en que “es necesario aumentar la presión sobre Moscú”, pero sobre el uso de activos rusos afirmó que es necesario respetar el derecho internacional

Meloni reiteró que no enviará
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así avanzan los trabajos en

Así avanzan los trabajos en la vía al Llano: A finales de noviembre se realizaría la apertura del kilómetro 18 de la Vía al Llano

Vuelos directos Lima - Orlando ya no iniciarán a fines de octubre: ¿Cuál es la fecha alternativa de Latam?

Crimen organizado recluta a personas sin hogar para actividades delictivas en Monterrey, reportan autoridades locales

Esta es la edad a la que empiezas a envejecer, según la ciencia

Shakira se refirió a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl y recordó su experiencia en 2020: “Ya era hora”

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador reconoció la victoria de

Ecuador reconoció la victoria de Rodrigo Paz en Bolivia y le ofreció respaldo económico y político

Así bombardea Putin objetivos civiles en Ucrania: un drone impactó en un edificio residencial

Un incendio en la frontera entre Paraguay y Bolivia arrasó con 16.000 hectáreas de vegetación

El Festival de Cine de Mar del Plata anunció su programación

El presidente de Serbia denuncia un ataque terrorista tras un tiroteo frente al Parlamento en Belgrado

ENTRETENIMIENTO

Un influencer australiano es arrestado

Un influencer australiano es arrestado por colgarse del techo de un tren lleno de pasajeros

La inesperada propuesta de Christopher Meloni a Mariska Hargitay: “¿Quieres una foto mía desnudo?”

La razón por la que Brooklyn Beckham “no tiene interés” en reconciliarse con sus padres

Humor, memorias y rodaje extremo: así viven Emma Stone y Jesse Plemons el salto a Bugonia

“Nunca dejé de ser actor”: la historia del renacer artístico de Tim Curry después del ACV que cambió su vida