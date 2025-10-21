Quiénes son los rehenes asesinados que aún no fueron devueltos por Hamas a Israel

Fotografías de algunos de los fallecidos en cautiverio en Gaza. Desde arriba a la izquierda: Bipin Joshi, Yossi Sharabi, Guy Illouz, Ran Gvili, Eitan Levi, Dror Or, Itay Chen, Uriel Baruch; segunda fila, desde la izquierda: Amiram Cooper, Joshua Loitu Mollel, Tamir Nimrodi, Oz Daniel, Omer Neutra, Lior Rudaeff, Inbar Hayman, Meny Godard; tercera fila, desde la izquierda: Daniel Peretz, Eliyahu Margalit, Sahar Baruch, Tamir Adar, Tal Haimi, Muhammad Al-Atarash, Hadar Goldin y Arie Zalmanovich. (Foro de Familias de Rehenes via AP)

Los terroristas palestinos han liberado hasta ahora 13 cadáveres de rehenes que permanecían retenidos en Gaza durante los últimos dos años, como parte del acuerdo de alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas. El proceso de devolución de los cadáveres de los últimos 15 rehenes restantes, tal y como se establece en el acuerdo de tregua, se encuentra ahora estancado. Dos de ellos podrían ser devueltos este martes, según anunció el grupo proiraní.

Hamas afirma que no ha podido recuperar todos los restos porque están enterrados bajo los escombros que dejó la ofensiva israelí de dos años en la Franja de Gaza. Israel ha acusado a los militantes de dar largas al asunto y ha amenazado con reanudar las operaciones militares o retener la ayuda humanitaria si no se devuelven todos los restos.

La semana pasada, Hamas liberó a los últimos 20 rehenes vivos capturados durante su ataque del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos.

A continuación, presentamos a los rehenes cuyos restos no han sido devueltos.

Tamir Adar, 38 años

Tamir Adar era agricultor y miembro de tercera generación del kibutz Nir Oz. (Bring Them Home/Reuters)

Tamir Adar era agricultor y miembro de tercera generación del kibutz Nir Oz. Le encantaba hacer senderismo y pasar tiempo en la naturaleza con sus hijos. Adar era miembro del equipo de primeros auxilios del kibutz y dejó a su familia en la habitación segura de su casa para ayudar a defender la comunidad cuando Hamas atacó.

En el último mensaje que envió a su esposa antes de morir en el ataque, escribió: “No abras la puerta a nadie, ni siquiera si soy yo quien te pide que la abras”.

A Adar le sobreviven su esposa y sus dos hijos.

La abuela de Adar, Yaffa Adar, de 85 años, fue secuestrada en el mismo ataque hace dos años, cuando unos militantes la llevaron a Gaza en un carrito de golf, antes de ser liberada en un alto el fuego semanas más tarde.

Sahar Baruch, 25 años

Sahar Baruch vivía en el kibutz Be’eri (Bring Them Home Now/REUTERS)

Sahar Baruch vivía en el kibutz Be’eri y le encantaban las ciencias, el juego Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering y los libros de fantasía. Participaba en competiciones de ajedrez y estaba a punto de comenzar la carrera de ingeniería eléctrica cuando fue secuestrado. Anteriormente había servido en el ejército como mecánico. Él y su hermano, Idan, se encontraban en la casa de su madre en el momento del ataque. Su hermano fue asesinado.

Tres meses después del secuestro de Sahar, el ejército israelí afirmó que había muerto durante una misión de rescate. Le sobreviven sus padres y otros dos hermanos.

Itay Chen, 19 años

Originario de Netanya, en el centro de Israel, Chen murió en el ataque del 7 de octubre y su cuerpo fue trasladado a Gaza (Bring Them Home Now/REUTERS)

Itay Chen era un israelí-estadounidense que fue secuestrado junto con otros dos miembros de su batallón de tanques, Daniel Peretz, que también murió, y Matan Angrest, que sobrevivió y fue liberado la semana pasada. Según el Foro de Familias de Rehenes, a Chen le encantaba el baloncesto y estudiar biología humana.

Originario de Netanya, en el centro de Israel, Chen murió en el ataque del 7 de octubre y su cuerpo fue trasladado a Gaza. Su padre, Ruby Chen, se ha reunido en numerosas ocasiones con líderes estadounidenses para conseguir que todos los rehenes regresen a Israel, incluidos los restos mortales de los fallecidos.

A Itay Chen le sobreviven sus padres, dos hermanos y un perro llamado Gucci.

Amiram Cooper, 84 años

Amiram Cooper fue uno de los fundadores del kibutz Nir Oz. (Bring Them Home Now/REUTERS)

Amiram Cooper fue uno de los fundadores del kibutz Nir Oz, economista y autor de tres libros de poesía, según el Foro de Familias de Rehenes.

Cooper fue secuestrado el 7 de octubre en Nir Oz junto con su esposa, Nurit, que fue liberada tras 17 días. Cooper apareció en un video de Hamas, filmado bajo coacción, junto con otros dos rehenes de edad avanzada. En junio de 2024, Israel confirmó que Amiram había sido asesinado.

Deja atrás a su esposa, tres hijos y nueve nietos.

Oz Daniel, 19 años

Oz Daniel era un soldado israelí que fue asesinado el 7 de octubre. Su cuerpo fue sacado de su tanque junto con otros tres. (Bring Them Home Now/REUTERS)

Oz Daniel era un soldado israelí que fue asesinado el 7 de octubre. Su cuerpo fue sacado de su tanque junto con otros tres.

Era un guitarrista talentoso que comenzó a tocar a los 9 años. Practicaba durante largas horas incluso durante su servicio militar y soñaba con ser músico profesional. Su banda favorita era Guns N’ Roses, según el Foro de Familias de Rehenes. Le sobreviven sus padres y su hermana gemela.

Meny Godard, 73 años

Meny Godard era futbolista profesional antes de alistarse en el ejército israelí y servir en la Guerra de Oriente Medio de 1973 (Bring Them Home Now/REUTERS)

Meny Godard era futbolista profesional antes de alistarse en el ejército israelí y servir en la Guerra de Oriente Medio de 1973, según el kibutz Be’eri. Desempeñó diferentes funciones en el kibutz, entre ellas en la imprenta.

En la mañana del 7 de octubre, Godard y su esposa, Ayelet, fueron obligados a salir de su casa después de que esta fuera incendiada. Ella se escondió entre los arbustos durante varias horas antes de que los terroristas la descubrieran y la mataran. Antes de morir, pudo decirles a sus hijos que Meny había sido asesinado.

La familia celebró un doble funeral para la pareja. Les sobreviven cuatro hijos y seis nietos.

Hadar Goldin, 23 años

Los restos mortales de Hadar Goldin son los únicos que permanecen retenidos en Gaza desde antes de la guerra. El soldado israelí fue asesinado el 1 de agosto de 2014, dos horas después de que entrara en vigor el alto el fuego que puso fin a la guerra de ese año entre Israel y Hamas. Basándose en las pruebas encontradas en el túnel donde fue llevado el cuerpo de Goldin, entre ellas una camisa empapada de sangre y flecos de oración, el ejército determinó rápidamente que había muerto en el ataque.

A Goldin le sobreviven sus padres y tres hermanos, entre ellos un gemelo. Había pedido matrimonio a su prometida antes de morir. A principios de este año, la familia de Goldin conmemoró los 4000 días desde que se llevó su cuerpo. El ejército recuperó a principios de este año el cuerpo de otro soldado que murió en la guerra de 2014.

Ran Gvili, 24 años

Ran Gvili servía en una unidad policial de élite (Bring Them Home Now/REUTERS)

Ran Gvili, que servía en una unidad policial de élite, se estaba recuperando de una fractura de hombro que sufrió en un accidente de motocicleta, pero acudió rápidamente a ayudar a sus compañeros el 7 de octubre. Después de ayudar a la gente a escapar del festival de música Nova, murió luchando en otro lugar y su cuerpo fue llevado a Gaza. El ejército confirmó su muerte cuatro meses después. Le sobreviven sus padres y una hermana.

Assaf Hamami, 41 años

La madre del coronel israelí Asaf Hamami llora durante su funeral en el cementerio militar de Kiryat Shaul, en Tel Aviv, Israel, el 4 de diciembre de 2023. (AP Foto/Leo Correa)

El coronel Assaf Hamami era el comandante de la Brigada Sur del ejército israelí desde 2022. Según los medios de comunicación israelíes, Hamami fue la primera persona del ejército en declarar que Israel estaba en guerra, a las 6:37 a. m. del 7 de octubre, menos de 10 minutos después de que comenzara el ataque. Hamami y dos de sus soldados murieron y sus cuerpos fueron trasladados a Gaza. Los restos de los otros dos soldados fueron recuperados en julio de 2024. A Hamami le sobreviven su esposa y sus tres hijos.

Joshua Loitu Mollel, 21 años

Joshua Mollel era un estudiante de agricultura tanzano que había llegado al kibutz Nahal Oz solo 19 días antes del 7 de octubre (Bring Them Home Now/REUTERS)

Joshua Mollel era un estudiante de agricultura tanzano que había llegado al kibutz Nahal Oz solo 19 días antes del 7 de octubre. Había terminado la carrera de agricultura en Tanzania y esperaba adquirir en Israel experiencia que pudiera aplicar en su país. Dos pequeños grupos militantes palestinos publicaron en las redes sociales imágenes gráficas en las que se veía a sus combatientes apuñalando y disparando a Mollel, según un informe de Human Rights Watch. Le sobreviven sus padres y cuatro hermanos en Tanzania.

Omer Neutra, 21 años

El israelí-estadounidense Omer Neutra nació y se crió en Long Island, Nueva York. Se mudó a Israel para alistarse en el ejército como voluntario (Bring Them Home Now/REUTERS)

El israelí-estadounidense Omer Neutra nació y se crió en Long Island, Nueva York. Se mudó a Israel para alistarse en el ejército como voluntario. Omer jugaba al fútbol, al baloncesto y al voleibol, y era capitán de varios equipos de su escuela. Fue secuestrado junto con el resto de la tripulación de su tanque.

En diciembre de 2024, el ejército anunció que Omer había muerto en el ataque del 7 de octubre. Los padres de Neutra asistían habitualmente a las protestas en Estados Unidos e Israel, y el año pasado intervinieron en la Convención Nacional Republicana.

Dror Or, 52 años

Dror Or era padre de tres hijos, gestionaba la granja lechera del kibutz Be’eri y era un experto quesero. (Bring Them Home Now/REUTERS)

Dror Or era padre de tres hijos, gestionaba la granja lechera del kibutz Be’eri y era un experto quesero. El 7 de octubre, la familia se escondía en su refugio cuando los terroristas incendiaron la casa. Dror y su esposa, Yonat, murieron. Dos de sus hijos fueron secuestrados y liberados durante el alto el fuego de noviembre de 2023.

Sudthisak Rinthalak

Sudthisak Rinthalak era un trabajador agrícola tailandés que había estado empleado en el kibutz Be’eri. Según los medios de comunicación, Rinthalak estaba divorciado y trabajaba en Israel desde 2017. Rinthalak era uno de los tres rehenes tailandeses cuyos cuerpos fueron retenidos en Gaza.

Las tropas israelíes recuperaron el cuerpo de Nattapong Pinta en junio. El Ministerio de Relaciones Exteriores tailandés ha declarado que 46 tailandeses han sido asesinados durante la guerra, además de los tres rehenes tailandeses.

Lior Rudaeff, 61 años

Lior Rudaeff nació en Argentina y se mudó al kibutz Nir Yitzhak a los 7 años. (Bring Them Home Now/REUTERS)

Lior Rudaeff nació en Argentina y se mudó al kibutz Nir Yitzhak a los 7 años. Fue voluntario durante más de 40 años como conductor de ambulancia y era miembro del equipo de respuesta a emergencias de la comunidad. Murió mientras luchaba contra los terroristas en la mañana del 7 de octubre y su cuerpo fue trasladado a Gaza. A Rudaeff le sobreviven cuatro hijos y tres nietos.

Arie Zalmanovich, 85 años

Arie Zalmanovich se mudó al kibutz Nir Oz con unos amigos en los primeros días del kibutz, donde trabajó en la agricultura y se especializó en el cultivo de trigo. Zalmanovich murió tras cinco semanas de cautiverio en Gaza, según un rehén que estuvo retenido con él. Tenía dos hijos y cinco nietos.

