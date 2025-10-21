Mundo

El grupo terrorista Hamas anunció que entregará los cuerpos de dos rehenes israelíes este martes

El ala militar de la organización extremista indicó que la transferencia está prevista para las 21:00 horas de Israel. No precisó las identidades de las víctimas

El grupo terrorista Hamas anunció que entregará los cuerpos de dos rehenes israelíes este martes (REUTERS/Stringer)

El ala militar del grupo terrorista Hamas informó este martes que entregará los cuerpos de dos rehenes a las autoridades israelíes a las 21:00, hora local, de este martes.

Según el comunicado difundido por el grupo, los cuerpos fueron “recuperados hoy en la Franja de Gaza”, aunque no se precisaron las identidades de las víctimas.

La organización extremista ha alegado dificultades para localizar los cuerpos en medio de la destrucción, justificando así el retraso en los plazos estipulados. Sin embargo, Israel rechazó esta postura.

No aceptamos excusas por parte de Hamas y ningún periodista debería perpetuar las mentiras sobre que no pueden hallar estos cuerpos”, afirmó Sosh Bedrosian, portavoz de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Sabemos que Hamas puede localizarlos y estamos esperando, por lo que pedimos que vuelvan todos”, añadió.

“No aceptamos excusas por parte de Hamas y ningún periodista debería perpetuar las mentiras sobre que no pueden hallar estos cuerpos”, afirmó la oficina de Benjamín Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun)

Bedrosian destacó que, según lo pactado en el acuerdo, Hamas debía haber entregado los cuerpos restantes hace más de una semana. “Netanyahu está comprometido con el acuerdo de alto el fuego. Hamas no ha cumplido con su parte”, insistió la portavoz.

Simultáneamente, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró en su red Truth Social que varios aliados de Estados Unidos en Medio Oriente están dispuestos a enviar tropas a Gaza con el fin de intervenir militarmente si Hamas no acata las condiciones del pacto.

Varios de nuestros ahora grandes aliados en Oriente Medio… están dispuestos, si yo lo solicito, a entrar a Gaza con una fuerza considerable y ‘enderezar a Hamas’ si sigue actuando de manera incorrecta”, escribió Trump, quien señaló además que comunicó tanto a estos países como a Israel que todavía no es el momento para esa operación.

Aún hay esperanza de que Hamas haga lo correcto. Si no lo hace, su fin será rápido, furioso y brutal”, aseguró el mandatario estadounidense.

El mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al grupo terrorista Hamas

Por parte de Israel, el cumplimiento del acuerdo sigue siendo una prioridad estratégica y política. Bedrosian enfatizó que “el alto el fuego no es una licencia para que Hamas nos amenace o nos agreda, y pagarán un alto precio en caso de violación del acuerdo”.

Subrayó también que “Israel no tolerará violaciones del alto el fuego. Lo aplicaremos. Nuestros heroicos soldados nos defenderán si surge una amenaza”.

Este miércoles, el vicepresidente estadounidense JD Vance tiene previsto reunirse en Israel con Netanyahu para analizar los desafíos de seguridad y las oportunidades políticas derivadas del acuerdo actual. Israel reiteró la fortaleza de sus vínculos con Estados Unidos y resaltó que “la política del primer ministro es que la paz se consigue a través de la fuerza, no de la debilidad”.

La jornada también estuvo marcada por la reunión en Jerusalén entre Netanyahu y el jefe de inteligencia egipcio, Hasan Rashad, para discutir la evolución del acuerdo, la relación bilateral y los temas regionales más urgentes relacionados con la seguridad.

El ala militar de Hamas indicó que la transferencia de los cuerpos está prevista para las 21:00 horas de Israel. No precisó las identidades de las víctimas (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

El conflicto continúa dejando un alto saldo de víctimas. Las autoridades controladas por Hamas en Gaza elevaron este martes la cifra de muertos a 68.229 y la de heridos a 170.369.

El recuento indica que aún hay víctimas sin identificar bajo los escombros y en áreas de difícil acceso.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)

