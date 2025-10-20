Mundo

Reino Unido otorgará nuevos poderes a sus fuerzas armadas para derribar drones sospechosos en sus bases militares

La medida busca reforzar la seguridad nacional ante el aumento de incursiones y actividades hostiles atribuidas a Rusia

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Defensa británico, John Healey, asiste a una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, después de una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la Alianza, en Bruselas, Bélgica, el 15 de octubre de 2025. (REUTERS/Yves Herman)

Reino Unido está elaborando poderes legales que permitirán a las fuerzas armadas derribar drones no identificados que puedan amenazar las bases militares, según los extractos del discurso que pronunciará el ministro de Defensa, John Healey, este lunes.

“El mes pasado, vimos 19 drones cruzar la frontera polaca. Días después, aviones rusos violaron el espacio aéreo de Estonia, mientras que, al mismo tiempo, Rusia montó una campaña concertada para subvertir las elecciones de Moldavia”, explicará Healey.

“En este momento estamos desarrollando nuevos poderes, que se convertirán en ley a través de nuestro Proyecto de Ley de las Fuerzas Armadas, para derribar drones no identificados sobre instalaciones militares del Reino Unido”, les informará a los funcionarios de defensa. Está previsto que Healey anuncie nuevas medidas en respuesta a lo que se percibe ampliamente como una amenaza creciente por parte de Rusia.

El uso de drones ha alterado el espacio aéreo en varios países europeos, causando cierres de aeropuertos y cancelaciones de vuelos. Las autoridades han vinculado estas perturbaciones con el aumento de tensiones entre Moscú y Occidente tras el inicio de la guerra en Ucrania, aunque el gobierno ruso niega cualquier participación.

El Telegraph indicó el domingo que, aunque los nuevos poderes inicialmente sólo se aplicarán a instalaciones militares, el ejecutivo británico “no descarta trabajar para extender esos poderes” a sitios como aeropuertos.

El uso de drones ha
El uso de drones ha alterado el espacio aéreo en varios países europeos, causando cierres de aeropuertos y cancelaciones de vuelos. (REUTERS/Angelika Warmuth/File Photo)

Actualmente, las fuerzas de seguridad pueden utilizar tecnología antidrones para rastrearlos, secuestrar sus señales y desviar su trayectoria, según dicho medio. La propuesta otorgaría a los soldados y a la policía militar británica la posibilidad de derribar drones hostiles cuando los detecten, una acción que hasta ahora solo está autorizada en situaciones extremas.

En octubre, el Ministerio de Defensa británico informó que dos aviones de la Royal Air Force (RAF) participaron en una patrulla de 12 horas junto a fuerzas estadounidenses y de la OTAN, recorriendo la frontera con Rusia. Esta operación fue parte de la respuesta a recientes incursiones en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN, como Rumania y Estonia.

El Reino Unido ha enviado a Ucrania más de 85.000 drones militares en los últimos seis meses, con una inversión de 600 millones de libras esterlinas (casi 800 millones de dólares) durante ese período, según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa británico.

Por otro lado, según funcionarios occidentales citados por Independent, Rusia incrementó el volumen de ataques con drones de ataque unidireccionales sobre Ucrania en los últimos meses. En septiembre se registraron unos 5.500 ataques, frente a los 4.100 de agosto, y sólo en octubre se lanzaron más de 2.400 ataques, enfocados principalmente en infraestructuras críticas como instalaciones de almacenamiento de gas y sitios productivos nacionales.

Según el comunicado del Ministerio de Defensa de Ucrania, los nuevos interceptores británicos ya se están probando en el terreno, y se espera próximamente la adjudicación de contratos para la entrega de 35.000 sistemas interceptores adicionales en los próximos meses.

(Con información de Reuters/EFE)

El nuevo líder militar de

Khamenei rechazó la oferta de

Presupuesto francés 2026: arrancó el

El Ejército de Israel recibió

Estados Unidos y Australia firmaron
