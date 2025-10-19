Mundo

Zelensky se mostró dispuesto a dialogar con Trump y Putin en Budapest para discutir el futuro de Ucrania: “Estoy listo”

El mandatario ucraniano rechazó la posibilidad de ceder territorios y reclamó que las conversaciones de paz solo se desarrollen bajo condiciones de seguridad y sin presión militar

Guardar
El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este domingo que está dispuesto a reunirse cara a cara con Donald Trump y Vladimir Putin durante la próxima cumbre prevista en Budapest entre los dos mandatarios, insistiendo en la necesidad de que Kiev esté presente en toda discusión sobre el futuro del conflicto.

Así lo aseguró en una entrevista televisiva con ABC y en declaraciones recogidas por NBC News, en las que remarcó: “Estoy listo”, en respuesta a una invitación para sumarse al diálogo internacional.

Zelensky argumentó que un acuerdo de paz duradero solo puede concretarse si Ucrania forma parte de las negociaciones.

Si queremos realmente tener una paz justa y duradera necesitamos a las dos partes de esta tragedia. ¿Cómo se va a llegar a ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros?”, señaló el mandatario. Además, calificó al presidente ruso, Vladimir Putin, como “terrorista” y observó que la guerra en su país implica desafíos de escala mayor debido al poderío ruso.

Zelensky se mostró dispuesto a
Zelensky se mostró dispuesto a dialogar con Trump y Putin en Budapest para discutir el futuro de Ucrania: “Estoy listo” (REUTERS/Nathan Howard)

El jefe de Estado ucraniano reiteró durante su reciente paso por Washington la urgencia de obtener sistemas de misiles Tomahawk, una solicitud que trasladó a Trump en una reunión bilateral en la Casa Blanca el pasado viernes.

Es bueno que el presidente Trump no haya dicho ‘no’, pero hasta hoy no ha dicho ‘sí’”, declaró Zelensky tras la conversación, enfatizando que el objetivo es dotar a Ucrania de armamento defensivo para hacer frente a la superioridad militar de Rusia. Trump declaró que su expectativa es poner fin a la guerra sin recurrir al uso de ese tipo de armamento.

Esperamos que no los necesiten. Esperamos que podamos terminar la guerra sin pensar en Tomahawks”, manifestó el mandatario republicano.

El Kremlin advirtió que el envío de misiles estadounidenses de largo alcance sería visto por Moscú como un acto hostil. Zelensky respaldó su pedido señalando que Rusia despliega drones, misiles y tecnologías de fabricación propia, iraní y norcoreana. Afirmó la desventaja tecnológica de Ucrania frente a las fuerzas rusas, por lo que recalcó la importancia de aumentar la presión internacional y el suministro de armamento defensivo.

El jefe de Estado ucraniano
El jefe de Estado ucraniano reiteró durante su reciente paso por Washington la urgencia de obtener sistemas de misiles Tomahawk (US Army)

El líder ucraniano descartó cualquier posibilidad de ceder territorios en el marco de negociaciones de paz.

Si queremos parar esta guerra e ir a las negociaciones de paz urgentemente, por la vía diplomática, tenemos que quedarnos donde estamos, no darle más a Putin”. Remarcó que todo proceso de diálogo debería producirse fuera de un contexto de ataques y bajo garantías diplomáticas genuinas.

Durante su habitual mensaje diario, Zelensky anticipó la preparación de una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios y la coordinación diaria con líderes europeos para afianzar una postura conjunta frente a Rusia.

“En Europa necesitamos posiciones comunes y firmes. Y las tendremos”, afirmó. El presidente ucraniano también subrayó el trabajo conjunto con socios internacionales para fortalecer la iniciativa de la OTAN destinada a ampliar la compra de sistemas de defensa y capacidades de ataque de largo alcance.

En el ámbito energético, Zelensky informó de acuerdos con Estados Unidos y Eslovaquia para reforzar el suministro de gas a Ucrania y avanzar hacia la independencia energética de Europa.

No debería haber energía rusa en Europa y las señales de Estados Unidos son ahora claras”, sostuvo.

Zelensky informó de acuerdos con
Zelensky informó de acuerdos con Estados Unidos y Eslovaquia para reforzar el suministro de gas a Ucrania (REUTERS)

Zelensky concluyó que Ucrania no está perdiendo la guerra y que la intensificación de los ataques rusos refleja debilidades en la posición de Moscú sobre el terreno. Reafirmó que no aceptará presiones para hacer concesiones territoriales y que la defensa y la participación directa en cualquier diálogo son esenciales para la soberanía y la paz en su país.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaGuerra Rusia-UcraniaÚltimas Noticias AméricaVolodimir ZelenskyVladimir PutinKievMoscúBudapestDonald TrumpAcuerdo de paz

Últimas Noticias

Israel reanudó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras confirmar el cese de los combates con Hamas

La medida fue adoptada luego de que las Fuerzas de Defensa responsabilizaran al grupo terrorista de romper la tregua y tras anunciar la restitución del acuerdo con la mediación internacional

Israel reanudó el ingreso de

Un soldado norcoreano desertó y cruzó la peligrosa frontera hacia el sur: ahora está bajo custodia de Seúl

El desertor atravesó la Zona Desmilitarizada plagada de minas terrestres en el frente central, uno de los cruces más arriesgados en la frontera entre las dos Coreas

Un soldado norcoreano desertó y

La ONU denunció el secuestro del jefe de UNICEF en Yemen junto a otros 19 empleados tras una redada de los rebeldes hutíes

Según Naciones Unidas, los trabajadores fueron interceptados luego de que el grupo insurgente allanara el complejo del organismo internacional sin autorización

La ONU denunció el secuestro

Dos murales dedicados al cardenal Pizzaballa y a la familia Bibas fueron vandalizados en Milán en medio de tensiones por Gaza

Las obras que rendían homenaje al diálogo interreligioso y a los rehenes israelíes fueron cubiertas con pintura negra y carteles durante conmemoraciones en la ciudad

Dos murales dedicados al cardenal

Macron prometió recuperar las joyas robadas del Louvre y llevar a los responsables ante la Justicia

El presidente de Francia subrayó que el robo es un ataque directo a la historia del país y reafirmó que la protección del patrimonio es una prioridad para su gobierno

Macron prometió recuperar las joyas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién era el investigador argentino

Quién era el investigador argentino del Conicet que apareció muerto en una ciudad de Alemania

Matan a cantante de salsa y bailarina en pleno quinceañero en el Callao: doble crimen enluta a “La Timbera Orquesta”

Francia Márquez se enfrenta a Donald Trump tras sus señalamientos contra el presidente Petro: “Reafirmé mi compromiso con nuestro Gobierno”

Tren Interurbano México - Toluca: filtran últimos avances en Observatorio que conectará con la Línea 1 del Metro CDMX

Máynez responde a Sheinbaum por llamar a MC “supuestamente progresista”; enlista controversias de la 4T

INFOBAE AMÉRICA
Verstappen vence en Austin y

Verstappen vence en Austin y Norris recorta también a Piastri

Fallece Elena Blanco, teniente alcalde de Villar del Río (Soria), tras la explosión de su vivienda

Zelenski asegura estar dispuesto a reunirse con Trump y Putin en Budapest

Israel reanudó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras confirmar el cese de los combates con Hamas

Un soldado norcoreano desertó y cruzó la peligrosa frontera hacia el sur: ahora está bajo custodia de Seúl

ENTRETENIMIENTO

Rosalía populariza el término “volcel”

Rosalía populariza el término “volcel” y redefine su vida sentimental con una declaración viral

Cardi B habló tras el polémico lanzamiento de su álbum: “Intentan desanimarme, pero no lo consiguen”

Christina Applegate llegó a las redes sociales en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple

Colin Farrell reveló cómo los placeres cotidianos dan sentido a su vida: “Soy un hombre simple”

Revelan detalles sobre cómo Nicole Kidman afronta su divorcio de Keith Urban