El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este domingo que está dispuesto a reunirse cara a cara con Donald Trump y Vladimir Putin durante la próxima cumbre prevista en Budapest entre los dos mandatarios, insistiendo en la necesidad de que Kiev esté presente en toda discusión sobre el futuro del conflicto.

Así lo aseguró en una entrevista televisiva con ABC y en declaraciones recogidas por NBC News, en las que remarcó: “Estoy listo”, en respuesta a una invitación para sumarse al diálogo internacional.

Zelensky argumentó que un acuerdo de paz duradero solo puede concretarse si Ucrania forma parte de las negociaciones.

“Si queremos realmente tener una paz justa y duradera necesitamos a las dos partes de esta tragedia. ¿Cómo se va a llegar a ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros?”, señaló el mandatario. Además, calificó al presidente ruso, Vladimir Putin, como “terrorista” y observó que la guerra en su país implica desafíos de escala mayor debido al poderío ruso.

Zelensky se mostró dispuesto a dialogar con Trump y Putin en Budapest para discutir el futuro de Ucrania: “Estoy listo” (REUTERS/Nathan Howard)

El jefe de Estado ucraniano reiteró durante su reciente paso por Washington la urgencia de obtener sistemas de misiles Tomahawk, una solicitud que trasladó a Trump en una reunión bilateral en la Casa Blanca el pasado viernes.

“Es bueno que el presidente Trump no haya dicho ‘no’, pero hasta hoy no ha dicho ‘sí’”, declaró Zelensky tras la conversación, enfatizando que el objetivo es dotar a Ucrania de armamento defensivo para hacer frente a la superioridad militar de Rusia. Trump declaró que su expectativa es poner fin a la guerra sin recurrir al uso de ese tipo de armamento.

“Esperamos que no los necesiten. Esperamos que podamos terminar la guerra sin pensar en Tomahawks”, manifestó el mandatario republicano.

El Kremlin advirtió que el envío de misiles estadounidenses de largo alcance sería visto por Moscú como un acto hostil. Zelensky respaldó su pedido señalando que Rusia despliega drones, misiles y tecnologías de fabricación propia, iraní y norcoreana. Afirmó la desventaja tecnológica de Ucrania frente a las fuerzas rusas, por lo que recalcó la importancia de aumentar la presión internacional y el suministro de armamento defensivo.

El jefe de Estado ucraniano reiteró durante su reciente paso por Washington la urgencia de obtener sistemas de misiles Tomahawk (US Army)

El líder ucraniano descartó cualquier posibilidad de ceder territorios en el marco de negociaciones de paz.

“Si queremos parar esta guerra e ir a las negociaciones de paz urgentemente, por la vía diplomática, tenemos que quedarnos donde estamos, no darle más a Putin”. Remarcó que todo proceso de diálogo debería producirse fuera de un contexto de ataques y bajo garantías diplomáticas genuinas.

Durante su habitual mensaje diario, Zelensky anticipó la preparación de una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios y la coordinación diaria con líderes europeos para afianzar una postura conjunta frente a Rusia.

“En Europa necesitamos posiciones comunes y firmes. Y las tendremos”, afirmó. El presidente ucraniano también subrayó el trabajo conjunto con socios internacionales para fortalecer la iniciativa de la OTAN destinada a ampliar la compra de sistemas de defensa y capacidades de ataque de largo alcance.

En el ámbito energético, Zelensky informó de acuerdos con Estados Unidos y Eslovaquia para reforzar el suministro de gas a Ucrania y avanzar hacia la independencia energética de Europa.

“No debería haber energía rusa en Europa y las señales de Estados Unidos son ahora claras”, sostuvo.

Zelensky informó de acuerdos con Estados Unidos y Eslovaquia para reforzar el suministro de gas a Ucrania (REUTERS)

Zelensky concluyó que Ucrania no está perdiendo la guerra y que la intensificación de los ataques rusos refleja debilidades en la posición de Moscú sobre el terreno. Reafirmó que no aceptará presiones para hacer concesiones territoriales y que la defensa y la participación directa en cualquier diálogo son esenciales para la soberanía y la paz en su país.

