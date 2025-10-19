Mundo

Un soldado norcoreano desertó y cruzó la peligrosa frontera hacia el sur: ahora está bajo custodia de Seúl

El desertor atravesó la Zona Desmilitarizada plagada de minas terrestres en el frente central, uno de los cruces más arriesgados en la frontera entre las dos Coreas

Un puesto militar de Corea
Un puesto militar de Corea del Norte, arriba a la derecha, y un puesto militar de Corea del Sur, abajo, se ven desde Paju, Corea del Sur, cerca de la frontera con Corea del Norte, el lunes 4 de agosto de 2025 (AP Foto/Ahn Young-joon)

Un soldado norcoreano fue detenido por Corea del Sur tras cruzar voluntariamente la frontera terrestre fuertemente fortificada que separa las dos Coreas el domingo, según informó el ejército de Seúl.

El soldado buscaba desertar al Sur, según declaró a AFP un funcionario del Ministerio de Defensa.

Decenas de miles de norcoreanos han huido a Corea del Sur desde que la península quedó dividida por la guerra en la década de 1950. La mayoría se dirigió primero por tierra a la vecina China, para luego entrar en un tercer país como Tailandia, antes de llegar finalmente al Sur.

Las deserciones a través de la frontera terrestre que divide la península son relativamente poco frecuentes, ya que la zona está densamente arbolada, plagada de minas terrestres y vigilada por soldados de ambos lados.

“Nuestro ejército aseguró la custodia de un soldado norcoreano que cruzó la línea de demarcación militar (LDM) en el frente central el domingo”, declaró el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un comunicado.

Fotografía de archivo de un
Fotografía de archivo de un ciudadano surcoreano al observar -a través de binoculares- el lado norcoreano del condado de Gaepung-gun, a lo largo de la Zona Desmilitarizada (DMZ), en Gimpo, provincia de Gyeonggi (Corea del Sur) (EFE/Jeon Heon-Kyun)

“El ejército identificó al individuo cerca de la MDL, lo rastreó y vigiló, y realizó una operación de guía estándar para detenerlo”, declaró.

La MDL atraviesa la Zona Desmilitarizada (ZDM), la zona fronteriza que separa las dos Coreas y es uno de los lugares más minados del mundo.

“La probable familiaridad del soldado con la zona podría haberle ayudado a transitar por el terreno minado”, declaró a AFP Hong Min, analista senior del Instituto Coreano para la Unificación Nacional.

Este último cruce no será bien recibido por Pyongyang, ya que podría proporcionar al Sur información sobre sus movimientos de tropas y operaciones en la zona fronteriza”, añadió el analista.

34.000 desertores

Soldados del ejército de Corea
Soldados del ejército de Corea del Sur patrullan la frontera, el 23 de abril de 2024, en Paju, Corea del Sur, cerca de Corea del Norte (AP Foto/Ahn Young-joon, Archivo)

Los norcoreanos suelen ser entregados a la agencia de inteligencia de Seúl para su revisión al llegar al Sur.

El ejército surcoreano afirmó que las autoridades pertinentes investigarán los detalles del cruce del domingo.

El incidente ocurrió meses después de que un civil norcoreano lograra cruzar la frontera terrestre con la ayuda del ejército surcoreano en una delicada operación de 20 horas.

En agosto del año pasado, un soldado norcoreano desertó al Sur cruzando la Línea de Desvío Marítimo (MDL).

Más de 34.000 norcoreanos han escapado del aislado país hacia el Sur, según datos del Ministerio de Unificación.

El año pasado, 236 norcoreanos llegaron al Sur, de los cuales el 88% eran mujeres.

Pyongyang utiliza términos duros como “escoria humana” para describir a los ciudadanos que han escapado.

Las dos Coreas técnicamente siguen en guerra porque la Guerra de Corea de 1950-53 terminó en un armisticio, no en un tratado de paz.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, quien asumió el cargo en junio, ha prometido una postura más moderada hacia Pyongyang en comparación con la de su predecesor, Yoon Suk Yeol, de línea dura.

Lee prometió en septiembre en las Naciones Unidas trabajar para poner fin al “círculo vicioso” de tensiones con Corea del Norte y prometió no buscar un cambio de régimen.

En Corea del Sur, las personas que logran desertar desde el Norte tienen derecho a recibir apoyo estatal para su reasentamiento. La Constitución surcoreana considera a toda la península coreana como parte de su territorio soberano, y por lo tanto reconoce a todos los coreanos como ciudadanos de la República de Corea.

(Con información de AFP)

