Mundo

Israel reanudó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras confirmar el cese de los combates con Hamas

La medida fue adoptada luego de que las Fuerzas de Defensa responsabilizaran al grupo terrorista de romper la tregua y tras anunciar la restitución del acuerdo con la mediación internacional

Guardar
Israel reanudó el ingreso de
Israel reanudó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras confirmar el cese de los combates con Hamas en el enclave (REUTERS/Stringer)

El Gobierno de Israel anunció la reanudación del acceso de ayuda humanitaria a Gaza tras una jornada de bombardeos y enfrentamientos que marcaron el episodio más grave desde el inicio de la tregua patrocinada por Estados Unidos.

La medida incluye la entrada de alimentos, medicinas y combustible, aunque el paso de Rafah seguirá cerrado hasta que el grupo terrorista Hamas devuelva los cuerpos de 16 rehenes, según fuentes israelíes citadas por medios como Ynet y Canal 12.

La reactivación del flujo de camiones se produce después de que el Ejército israelí reportara este domingo un violento incidente en la frontera sur de Gaza, donde presuntos miembros de la policía de Hamas intercambiaron disparos con soldados israelíes.

Mientras que el grupo islamista niega su implicación en el enfrentamiento, las autoridades militares sostienen que “Hamas violó de forma flagrante el alto el fuego”, lo que desató una serie de ataques aéreos sobre la Franja.

La medida fue adoptada luego
La medida fue adoptada luego de que las Fuerzas de Defensa responsabilizaran al grupo terrorista de romper la tregua y tras anunciar la restitución del acuerdo con la mediación internacional (REUTERS/Ramadan Abed)

Según portavoces militares, los ataques israelíes se dirigieron contra posiciones y comandantes de Hamas, responsables de lanzar un misil antitanque y atacar a tropas israelíes. Al menos dos soldados israelíes murieron.

La respuesta incluyó bombardeos sobre túneles, arsenales y un antiguo colegio que servía como refugio para desplazados, de acuerdo con testimonios de residentes y cifras de los servicios sanitarios locales. Según los terroristas de Hamas, hubo al menos 26 muertos en Gaza, entre ellos una mujer y un niño.

La escalada provocó un éxodo de familias palestinas desde zonas como Khan Younis. En Nuseirat, los mercados principales vieron una afluencia inusual de personas que, ante el temor de una ruptura total del cese al fuego, intentaron aprovisionarse de productos básicos.

Horas mas tarde, el Ejército de Israel declaró que la tregua seguía vigente y prometió “responder con firmeza ante cualquier nueva violación”.

La medida incluye la entrada
La medida incluye la entrada de alimentos, medicinas y combustible, aunque el paso de Rafah seguirá cerrado hasta que el grupo terrorista Hamas devuelva los cuerpos de 16 rehenes

“Continuaremos aplicando el acuerdo de alto el fuego y responderemos con firmeza a cualquier violación del mismo”, afirmó un portavoz israelí.

El primer ministro Benjamin Netanyahu apoyó la postura militar, asegurando que había ordenado una respuesta contundente tras lo que llamó “violaciones de Hamas al alto el fuego”.

Se ha decidido que el flujo de camiones de ayuda se reanudará cuando cesen los bombardeos”, indicó el diario Ynet respecto a las nuevas condiciones impuestas por el gobierno israelí. Al mismo tiempo, fuentes de seguridad de Israel señalaron que la presión de Estados Unidos resultó decisiva para destrabar el paso de suministros hacia Gaza.

La Administración estadounidense, a través de emisarios como Steve Witkoff y Jared Kushner, tiene previsto mantener reuniones en Israel para supervisar la reimplementación de la ayuda y revisar el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego. El anterior cese de hostilidades, que comenzó el 19 de enero y terminó el 18 de marzo, derivó en un bloqueo total a la entrada de ayuda durante once semanas, hasta el 19 de mayo.

El primer ministro de Israel,
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (REUTERS)

Organizaciones humanitarias advirtieron que la frágil tregua podría colapsar si aumentan los episodios violentos, complicando aún más la llegada de recursos esenciales a Gaza.

Mientras tanto, el paso de Rafah sigue bajo control egipcio y permanece cerrado por decisión israelí hasta que Hamas entregue los cuerpos de 16 rehenes retenidos. El brazo armado de la organización terrorista declaró que no ha estado en contacto con los grupos involucrados en Rafah desde marzo y reiteró que se mantiene comprometido con los términos del alto el fuego, al tiempo que negó cualquier responsabilidad en el ataque que desencadenó los bombardeos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IsraelHamasFranja de GazaMedio OrienteAlto el fuegoTregua entre Israel y HamasEstados UnidosAyuda humanitariaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

La ONU denunció el secuestro del jefe de UNICEF en Yemen junto a otros 19 empleados tras una redada de los rebeldes hutíes

Según Naciones Unidas, los trabajadores fueron interceptados luego de que el grupo insurgente allanara el complejo del organismo internacional sin autorización

La ONU denunció el secuestro

Dos murales dedicados al cardenal Pizzaballa y a la familia Bibas fueron vandalizados en Milán en medio de tensiones por Gaza

Las obras que rendían homenaje al diálogo interreligioso y a los rehenes israelíes fueron cubiertas con pintura negra y carteles durante conmemoraciones en la ciudad

Dos murales dedicados al cardenal

Macron prometió recuperar las joyas robadas del Louvre y llevar a los responsables ante la Justicia

El presidente de Francia subrayó que el robo es un ataque directo a la historia del país y reafirmó que la protección del patrimonio es una prioridad para su gobierno

Macron prometió recuperar las joyas

La historia olvidada de los camellos gigantes que compartieron territorio con mastodontes y tigres dientes de sable

Durante millones de años, los camelops vagaron por América del Norte junto a colosales criaturas ya extintas, una convivencia asombrosa que la ciencia comienza a redescubrir en los yacimientos fósiles actuales

La historia olvidada de los

Israel identificó los restos de dos rehenes entregados por Hamas el sábado por la noche

Los cuerpos de Ronen Engel y el tailandés Sonthaya Oakkharasri fueron identificados tras ser entregados por la Cruz Roja Internacional

Israel identificó los restos de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Motociclistas rechazan chalecos con distintivo:

Motociclistas rechazan chalecos con distintivo: “El delincuente roba con mayor facilidad porque ya le has dado un disfraz”

Investigan si los viajes espaciales debilitan el sistema inmunitario humano: las estrategias de prevención

Exsenador uribista se despachó contra Gustavo Petro: “Ya no conocen a Colombia por Pablo Escobar, sino por el nuevo capo del narcotráfico”

Amigos de Baby Demoni le cumplieron su último deseo en su funeral

La pelea por el escrutinio provisorio: Fuerza Patria reclamará a la Cámara Electoral que obligue al Gobierno a difundir los resultados por provincia

INFOBAE AMÉRICA
La ONU denunció el secuestro

La ONU denunció el secuestro del jefe de UNICEF en Yemen junto a otros 19 empleados tras una redada de los rebeldes hutíes

Dos murales dedicados al cardenal Pizzaballa y a la familia Bibas fueron vandalizados en Milán en medio de tensiones por Gaza

La selección femenina se concentra este lunes para la semifinal ante Suecia de la Liga de Naciones

Laporta supera sin sobresaltos una asamblea con tintes de precampaña

Isabel Allende se inspira en su hijo en el segundo libro infantil sobre la perrita Perla

ENTRETENIMIENTO

Rosalía populariza el término “volcel”

Rosalía populariza el término “volcel” y redefine su vida sentimental con una declaración viral

Cardi B habló tras el polémico lanzamiento de su álbum: “Intentan desanimarme, pero no lo consiguen”

Christina Applegate llegó a las redes sociales en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple

Colin Farrell reveló cómo los placeres cotidianos dan sentido a su vida: “Soy un hombre simple”

Revelan detalles sobre cómo Nicole Kidman afronta su divorcio de Keith Urban