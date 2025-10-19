Mundo

El Ejército de Israel informó que dos soldados murieron durante los combates con los terroristas de Hamas en Gaza

La jornada estuvo marcada por intensos enfrentamientos y bombardeos en el sur del enclave palestino

El Ejército de Israel respondió
El Ejército de Israel respondió este domingo los ataques de Hamas en Gaza (REUTERS/Raneen Sawafta)

El Ejército de Israel anunció este domingo la muerte de dos de sus soldados durante combates en el sur de la Franja de Gaza, específicamente en la zona de Rafah, en una jornada marcada por intensos enfrentamientos con el grupo terrorista Hamas. Los militares fallecidos, identificados como Yanuv Kula, de 26 años, e Itay Yevetz, de 21, pertenecían a la Brigada Nahal, una de las principales unidades de infantería del país.

El comunicado oficial detalló que ambos soldados murieron en el contexto de una operación militar en Rafah, donde las fuerzas israelíes se enfrentaron a presuntos miembros de la Policía de Hamas.

Además, un soldado de reserva de la Unidad de Ingeniería de Combate con Maquinaria Pesada de la Brigada de Gaza resultó gravemente herido durante el mismo incidente y fue evacuado para recibir atención médica, según la información proporcionada por las autoridades militares israelíes.

Respecto a las circunstancias del enfrentamiento, el Ejército israelí sostuvo que combatientes del grupo islamista Hamas atacaron con un misil antitanque a ingenieros que trabajaban en la zona de Rafah y posteriormente abrieron fuego contra los soldados. Por su parte, la Fuerza Radea, una unidad de la Policía de Hamas en Gaza, afirmó haber realizado una operación en Rafah para capturar a Yasser Abu Shabab, líder de una milicia opositora que, según esta versión, colabora con el Ejército de Israel.

Israel reanudó los ataques a Hamas en Gaza

Tanto Hamas como su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, negaron cualquier implicación en la escaramuza y aseguraron en comunicados difundidos este domingo que cumplen con el acuerdo de alto el fuego, acusando a Israel de buscar pretextos para reanudar los ataques.

En paralelo a estos enfrentamientos, el sur de Gaza fue escenario de una oleada de bombardeos extensivos, especialmente en la parte oriental de Khan Younis.

El Ejército israelí, bajo el mando del Comando Sur, declaró que los ataques tenían como objetivo infraestructuras militares del grupo terrorista y respondían a la violación del alto el fuego ocurrida horas antes. Los bombardeos, descritos como de “alfombra” por la cantidad de explosivos lanzados, se produjeron a lo largo de la tarde, tras una mañana de enfrentamientos en Rafah.

Sobre el soldado herido durante los combates, las fuerzas armadas israelíes confirmaron que fue evacuado para recibir tratamiento médico y que su familia ya fue notificada, según la información obtenida por EFE.

El contexto general en el sur de Gaza sigue siendo de alta tensión. Los bombardeos israelíes de este domingo dejaron al menos 15 muertos en la Franja. Las operaciones militares se centraron en eliminar amenazas y desmantelar túneles e infraestructuras utilizadas por milicias palestinas, en respuesta a los choques registrados en Rafah.

Terroristas de Hamas atacaron a
Terroristas de Hamas atacaron a tropas israelíes este domingo

En cuanto a la vigencia del alto el fuego, la portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, declaró en una rueda de prensa virtual que la tregua en la Franja de Gaza continúa, aunque matizó que “a los soldados se les permite protegerse”. Estas declaraciones se produjeron tras los enfrentamientos de la jornada, en los que ambas partes se acusaron mutuamente de violar la tregua. Mientras tanto, Hamas y las Brigadas Al Qasam reiteraron su compromiso con el acuerdo y responsabilizaron a Israel de buscar motivos para reanudar la ofensiva.

Desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, el número de víctimas en Gaza supera las 68.000 personas, de acuerdo con los datos más recientes divulgados por los terroristas de Hamas.

