Israel ultima los preparativos para la reapertura del paso fronterizo entre Gaza y Egipto

Camiones en la ruta egipcia con ayuda humanitaria para Gaza (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Palestinos y trabajadores humanitarios esperan con expectativa la reapertura del cruce de Rafah, único paso fronterizo entre Gaza y Egipto y clave para la entrada de ayuda y la salida e ingreso de personas al enclave.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunció el jueves que probablemente el cruce reabrirá el domingo, aunque aún se desconoce si será para el flujo de ayuda, de personas, o ambos.

Hasta el momento, el funcionario tampoco dio detalles de una hora estipulada para la apertura de la frontera, aunque mencionó: “Estamos realizando todos los preparativos y acuerdos para ello. Espero que se abra, se ha hecho todo lo posible para que así sea”.

Antes de la guerra, Rafah era la principal vía de tránsito para los 2,3 millones de habitantes de Gaza hacia Egipto y el mundo exterior, con mercancías y civiles cruzando a diario.

Tras el ataque terrorista de Hamás contra el sur de Israel en octubre de 2023 y el avance militar israelí en 2024, el cruce permaneció cerrado, salvo excepciones para evacuaciones médicas. La clausura del paso golpeó fuertemente la economía y la vida diaria en Gaza.

Fila de camiones egipcios con recursos para los palestinos en Gaza (REUTERS)

El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, permitió la entrada de un número determinado de camiones de ayuda diaria para los palestinos en la Franja de Gaza.

La tensión en la región continúa en medio de la entrega de rehenes muertos de Hamas a Israel y el pedido de los familiares de las víctimas por la repatriación de todos los cuerpos israelíes.

La reapertura de Rafah permitirá a muchos palestinos acceder a tratamiento médico, reunirse con familiares en Egipto y reactivar el comercio local. El jefe de ayuda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, afirmó que espera ver “la ruta llena de camiones”, ya que se necesita un flujo masivo de alimentos, combustible, y medicinas.

La ONU advirtió que la crisis alimentaria en Gaza se mantendrá por mucho tiempo a pesar del alto el fuego logrado entre Israel y Hamás. De acuerdo con Abeer Etefa, portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PMA), revertir la hambruna oficialmente declarada en el enclave requerirá una respuesta sostenida y prolongada.

Abeer Etefa, portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU

Durante la pausa humanitaria negociada por Estados Unidos, el organismo internacional logró ingresar cerca de 3.000 toneladas de ayuda alimentaria en pocos días, aunque esta cantidad solo cubre una fracción de la necesidad existente.

Actualmente, la asistencia se despliega a través de cinco centros de reparto y uno de los objetivos es ampliar la cobertura a 145 ubicaciones, así como mantener la provisión básica de alimentos como el pan, gracias al apoyo a nueve panaderías en funcionamiento, según reportó AFP.

Por su parte, entidades como la Cruz Roja y la Media Luna Roja subrayaron la importancia de mantener abiertos los pasos fronterizos para asegurar entregas constantes a las comunidades, que siguen expuestas no solo a la escasez sino a contextos de violencia y estrictos controles de acceso.

Varios vehículos de la Cruz Roja circulan por la Franja de Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

Entre otras organizaciones que brindarán su apoyo una vez finalizada la entrega de rehenes, la Unión Europea (UE) anunció esta semana que está preparada para redesplegar su misión humanitaria de larga duración en el cruce de Rafah, en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan e Israel de el visto bueno sobre la zona en tensión.

Los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países de la UE debatirán el próximo lunes el rol del bloque en el proceso de paz para Medio Oriente. El Servicio Diplomático de la UE distribuyó un documento el viernes sugiriendo que los Estados miembros consideren “financiar y aportar experiencia para el desarme”.

Según un diplomático europeo citado por AFP, la participación comunitaria se centraría en un “apoyo técnico” y no incluiría el despliegue de una fuerza de intervención europea.

(Con información de The Associated Press y AFP)