El régimen talibán y Pakistán retoman el diálogo en Doha tras los recientes enfrentamientos fronterizos

El Gobierno de facto talibán confirmó que una delegación de alto nivel partió hacia Doha para iniciar negociaciones con Pakistán, tras los recientes ataques aéreos atribuidos a fuerzas paquistaníes que provocaron víctimas civiles, entre ellas ocho jugadores de críquet en la provincia afgana de Paktika.

En un comunicado, el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, señaló que la delegación, presidida por el ministro de Defensa, Mawlawi Mohammad Yaqoob Mujahid, viajó a Qatar “según lo acordado previamente” para retomar el diálogo con las autoridades pakistaníes.

Según el portavoz, “como se había prometido, hoy en Doha se celebrarán negociaciones con la parte paquistaní. Bajo la presidencia del estimado ministro de Defensa, Mawlawi Muhammad Yaqub Mujahid, una alta delegación del Emirato Islámico viajó hoy a Doha”.

Mujahid denunció además que, antes del inicio de las negociaciones, “las fuerzas militares paquistaníes llevaron a cabo nuevamente ataques aéreos contra zonas civiles en Paktika, en los cuales varios ciudadanos civiles fueron martirizados y heridos”.

El vocero consideró los bombardeos como “crímenes repetidos” y “una violación de la soberanía de Afganistán”, añadiendo que “tales actos se consideran provocadores y se interpretan como intentos deliberados de prolongar el conflicto”.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid (REUTERS/Ali Khara/Archivo)

Pese al incremento de la tensión, Mujahid indicó que la dirección del Emirato Islámico ordenó a sus combatientes evitar nuevas operaciones militares mientras duran las conversaciones. “Aunque el Emirato Islámico se reserva el derecho de responder a estas violaciones, para preservar la dignidad e integridad de su equipo negociador, sus fuerzas han sido instruidas para no iniciar nuevas operaciones militares en este momento”.

El portavoz remarcó la apuesta talibán por la vía diplomática y aseguró que “Afganistán sigue comprometido con una resolución pacífica y con la estabilidad regional”.

Agregó que “los incidentes actuales son enteramente consecuencia de la agresión de la parte paquistaní”.

Por su parte, el ministro de Defensa de Pakistán lidera este sábado la delegación nacional en Doha para dialogar con representantes del régimen talibán, con el objetivo de reducir los ataques transfronterizos y restaurar la estabilidad en la frontera compartida, según confirmaron fuentes oficiales.

Enayatullah Khowarazmi, Ministro de Defensa de Pakistán

En un comunicado, el Ministerio de Defensa paquistaní explicó que las conversaciones se enfocarán en la adopción de medidas inmediatas para detener la actividad terrorista contra Pakistán en la frontera y lograr la paz y la estabilidad en la zona.

El Gobierno paquistaní reiteró que no busca una escalada de tensión, pero instó a las autoridades talibanas a honrar los compromisos asumidos ante la comunidad internacional y tomar medidas contra los grupos armados Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), a los que señala por operar desde suelo afgano.

El Ministerio extendió su agradecimiento a los esfuerzos de mediación de Catar, y manifestó su expectativa de que el diálogo facilite la paz y estabilidad regional.

Pakistán instó al régimen talibán a detener las actividades terroristas en la frontera (AP Photo/SPA)

Mientras tanto, los talibanes advirtieron que Afganistán se reserva el derecho a responder si se producen violaciones de sus fronteras, aunque por el momento sus fuerzas han recibido la orden de evitar nuevas acciones militares.

El alto el fuego de 48 horas fue pactado el miércoles, después de varios días de combates en la frontera y se amplió el viernes con el fin de facilitar las conversaciones en Doha, según medios locales.

Los enfrentamientos ocurrieron tras una explosión en Kabul que, de acuerdo con fuentes de seguridad, había sido un intento fallido de asesinar al líder del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), Noor Wali Mehsud.

Días después, Mehsud apareció en un video para confirmar que seguía vivo y se encontraba en Pakistán.