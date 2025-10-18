Mundo

El régimen talibán y Pakistán retoman el diálogo en Doha tras los recientes enfrentamientos fronterizos

Las partes buscan rebajar las tensiones luego de varios días de ataques. Islamabad manifestó su expectativa de que las negociaciones conduzcan a la paz y estabilidad regional

Guardar
El alto el fuego de
El alto el fuego de 48 horas fue pactado el miércoles, después de varios días de combates en la frontera y se amplió el viernes con el fin de facilitar las conversaciones en Doha (Europa Press)

El Gobierno de facto talibán confirmó que una delegación de alto nivel partió hacia Doha para iniciar negociaciones con Pakistán, tras los recientes ataques aéreos atribuidos a fuerzas paquistaníes que provocaron víctimas civiles, entre ellas ocho jugadores de críquet en la provincia afgana de Paktika.

En un comunicado, el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, señaló que la delegación, presidida por el ministro de Defensa, Mawlawi Mohammad Yaqoob Mujahid, viajó a Qatar “según lo acordado previamente” para retomar el diálogo con las autoridades pakistaníes.

Según el portavoz, “como se había prometido, hoy en Doha se celebrarán negociaciones con la parte paquistaní. Bajo la presidencia del estimado ministro de Defensa, Mawlawi Muhammad Yaqub Mujahid, una alta delegación del Emirato Islámico viajó hoy a Doha”.

Mujahid denunció además que, antes del inicio de las negociaciones, “las fuerzas militares paquistaníes llevaron a cabo nuevamente ataques aéreos contra zonas civiles en Paktika, en los cuales varios ciudadanos civiles fueron martirizados y heridos”.

El vocero consideró los bombardeos como “crímenes repetidos” y “una violación de la soberanía de Afganistán”, añadiendo que “tales actos se consideran provocadores y se interpretan como intentos deliberados de prolongar el conflicto”.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid
El portavoz talibán Zabihullah Mujahid (REUTERS/Ali Khara/Archivo)

Pese al incremento de la tensión, Mujahid indicó que la dirección del Emirato Islámico ordenó a sus combatientes evitar nuevas operaciones militares mientras duran las conversaciones. “Aunque el Emirato Islámico se reserva el derecho de responder a estas violaciones, para preservar la dignidad e integridad de su equipo negociador, sus fuerzas han sido instruidas para no iniciar nuevas operaciones militares en este momento”.

El portavoz remarcó la apuesta talibán por la vía diplomática y aseguró que “Afganistán sigue comprometido con una resolución pacífica y con la estabilidad regional”.

Agregó que “los incidentes actuales son enteramente consecuencia de la agresión de la parte paquistaní”.

Por su parte, el ministro de Defensa de Pakistán lidera este sábado la delegación nacional en Doha para dialogar con representantes del régimen talibán, con el objetivo de reducir los ataques transfronterizos y restaurar la estabilidad en la frontera compartida, según confirmaron fuentes oficiales.

Enayatullah Khowarazmi, Ministro de Defensa
Enayatullah Khowarazmi, Ministro de Defensa de Pakistán

En un comunicado, el Ministerio de Defensa paquistaní explicó que las conversaciones se enfocarán en la adopción de medidas inmediatas para detener la actividad terrorista contra Pakistán en la frontera y lograr la paz y la estabilidad en la zona.

El Gobierno paquistaní reiteró que no busca una escalada de tensión, pero instó a las autoridades talibanas a honrar los compromisos asumidos ante la comunidad internacional y tomar medidas contra los grupos armados Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), a los que señala por operar desde suelo afgano.

El Ministerio extendió su agradecimiento a los esfuerzos de mediación de Catar, y manifestó su expectativa de que el diálogo facilite la paz y estabilidad regional.

Pakistán instó al régimen talibán
Pakistán instó al régimen talibán a detener las actividades terroristas en la frontera (AP Photo/SPA)

Mientras tanto, los talibanes advirtieron que Afganistán se reserva el derecho a responder si se producen violaciones de sus fronteras, aunque por el momento sus fuerzas han recibido la orden de evitar nuevas acciones militares.

El alto el fuego de 48 horas fue pactado el miércoles, después de varios días de combates en la frontera y se amplió el viernes con el fin de facilitar las conversaciones en Doha, según medios locales.

Los enfrentamientos ocurrieron tras una explosión en Kabul que, de acuerdo con fuentes de seguridad, había sido un intento fallido de asesinar al líder del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), Noor Wali Mehsud.

Días después, Mehsud apareció en un video para confirmar que seguía vivo y se encontraba en Pakistán.

Temas Relacionados

PakistánAfganistántalibanesnegociacionesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAtensión Pakistán Afganistán

Últimas Noticias

Los líderes europeos reafirmaron su respaldo a Kiev tras la reunión de Zelensky con Trump: “Ucrania necesita un plan de paz”

Luego de su visita a la Casa Blanca, el mandatario ucraniano mantuvo este sábado una conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; entre otros

Los líderes europeos reafirmaron su

El régimen de Irán afirmó que ya no está sujeto a las restricciones sobre su programa nuclear

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado con motivo a la expiración del acuerdo firmado hace 10 años con las potencias occidentales

El régimen de Irán afirmó

Rusia lanzó un nuevo ataque con 600 drones en Ucrania tras la reunión de Zelensky y Trump: hay al menos un herido

El ejército ruso bombardeó una zona residencial y una institución educativa en su última ofensiva por la madrugada del sábado. No se reportaron víctimas fatales y el Servicio de Emergencias extinguió los incendios

Rusia lanzó un nuevo ataque

Identificaron el cuerpo del rehén devuelto por el grupo terrorista Hamas a Israel

Autoridades israelíes confirmaron que los restos entregados durante la noche pertenecen a Eliyahu “Churchill” Margalit, víctima del ataque del 7 de octubre de 2023 en Nir Oz. Las Fuerzas de Defensa y su familia lamentaron la pérdida

Identificaron el cuerpo del rehén

Israel ultima los preparativos para la reapertura del paso fronterizo entre Gaza y Egipto

El ministro de Asuntos Exteriores israelí anunció la posible apertura del cruce de la región el domingo, pero no precisó si será para ayuda humanitaria o tránsito de personas. Organismos internacionales aguardan expectantes poder enviar más alimentos y medicamentos al enclave

Israel ultima los preparativos para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tercer recorrido de la procesión

Tercer recorrido de la procesión del Señor de los Milagros: ¿Cuál es la ruta del anda del Cristo Moreno para este domingo 19 de octubre?

Petro tras salida de alto oficial de los EE. UU.: “Me gustaría invitar al almirante Alvin Hosley con su familia a Cartagena, a la casa de huéspedes”

Segunda procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del anda de este sábado 18 de octubre

¿Qué pasa si no hay compatibilidad sexual?

Preocupación por desplazamiento de un bloque de vidrio en el puente turístico entre Miraflores y Barranco

INFOBAE AMÉRICA
Ignacio Novo publica su nuevo

Ignacio Novo publica su nuevo libro 'El tiempo que nunca perdí': "La necesidad de cambiar es algo profundamente humano"

Ucrania rescató a un adolescente y a dos militares que estaban en condiciones de esclavitud en territorio ocupado por Rusia

Alerta en Brasil: descubren un mercado paralelo del crimen organizado a través de la contaminación de la cadena alimentaria

AMP. Se suspende el partido entre SD Huesca y Real Sociedad B por un virus gastrointestinal

Comienza la reparación del suministro de energía externo de la planta nuclear de Zaporiyia

ENTRETENIMIENTO

La millonaria propuesta que no

La millonaria propuesta que no logró convencer a los creadores de Breaking Bad para cambiar el final de la serie

Martin Scorsese: una infancia atravesada por la violencia y la fe que forjaron a la leyenda del cine

El día que nació MTV: demandas, controversia racial y más

“No sabes cómo defenderte. Cómo pedir un respiro”: la confesión de Finn Wolfhard sobre el impacto de la fama tras Stranger Things

Carlos Santana desmiente campaña contra Bad Bunny y celebra su llegada al Super Bowl