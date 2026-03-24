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Los Estados del Golfo endurecen su postura frente al régimen de Irán y evalúan una participación directa en la guerra

Las recientes medidas adoptadas por países de la región refuerzan la capacidad de Washington para llevar a cabo ataques aéreos y abren un nuevo frente de presión sobre las finanzas de Teherán

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El emir de Catar, el
El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y el rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Khalifa, posan para una foto de grupo con los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en Riad, Arabia Saudí, el 14 de mayo de 2025 (REUTERS/Brian Snyder)

Los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico avanzan hacia una mayor implicación en la guerra contra Irán tras una serie de ataques que afectaron sus economías y elevaron el riesgo sobre el control del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial, según The Wall Street Journal.

Las recientes medidas adoptadas por países del Golfo refuerzan la capacidad de Estados Unidos para llevar a cabo ataques aéreos y abren un nuevo frente de presión sobre las finanzas de Teherán. Aunque estas naciones aún no despliegan abiertamente sus fuerzas armadas, la presión aumenta en un contexto de amenazas iraníes sobre la región.

Arabia Saudita permitió el uso de la base aérea Rey Fahd por parte de fuerzas estadounidenses, según fuentes cercanas a la decisión. Antes del inicio del conflicto, el reino había señalado que no permitiría el uso de su territorio o espacio aéreo para ataques contra Irán, en un intento por mantenerse al margen.

Ese posicionamiento cambió tras ataques iraníes con misiles y drones contra instalaciones energéticas saudíes y la capital, Riad. Fuentes cercanas indicaron a The Wall Street Journal que el príncipe heredero Mohammed bin Salman busca restablecer la disuasión y evalúa una eventual participación en los ataques.

El ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, declaró: "La paciencia de Arabia Saudí ante los ataques iraníes no es ilimitada" y añadió: "Creer que los países del Golfo son incapaces de responder es un error de cálculo".

El príncipe heredero saudí, Mohammed
El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman (EP)

En paralelo, los Emiratos Árabes Unidos avanzaron con medidas contra activos vinculados a Irán. Entre ellas, el cierre del Hospital Iraní y el Club Iraní en Dubái, según fuentes cercanas. Las autoridades sanitarias confirmaron que el centro dejó de estar operativo.

El gobierno emiratí afirmó: “Ciertas instituciones directamente vinculadas al régimen iraní y a la Guardia Revolucionaria Islámica serán clausuradas mediante medidas selectivas tras comprobarse que han sido utilizadas indebidamente para promover agendas que no benefician al pueblo iraní y en violación de la legislación de los Emiratos Árabes Unidos”.

Estas acciones apuntan a restringir el acceso de Irán a divisas y redes comerciales internacionales, en un contexto de presión económica interna. Los Emiratos habían advertido que podrían congelar miles de millones de dólares en activos iraníes tras los primeros ataques sufridos.

Aunque los países del Golfo sostienen públicamente que no participarán en ataques ni permitirán el uso de su espacio aéreo, indicios en el terreno muestran una situación menos clara. Videos verificados por The Wall Street Journal indican que algunos lanzamientos de misiles contra Irán procedieron desde Bahréin.

Incendio en la refinería Ras Tanura de Arabia Saudita tras un ataque con un dron iraní

Además, un ataque iraní alcanzó aviones de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, con daños en tierra. El ejército estadounidense evitó confirmar si los países árabes participan en la ofensiva.

El conflicto también eleva los riesgos estratégicos para las monarquías del Golfo. Un ataque directo contra Irán podría convertirlas en objetivos de represalias, mientras que un eventual cambio de postura de Estados Unidos podría dejarlas expuestas en la relación con Teherán.

El régimen de Irán incrementó la presión al plantear su intención de influir en las operaciones del estrecho de Ormuz tras la guerra. Según fuentes cercanas a las conversaciones citadas por The Wall Street Journal, autoridades iraníes comunicaron a funcionarios árabes su intención de cobrar peajes por el paso de buques.

La amenaza se suma a ataques recientes contra infraestructuras energéticas en la región. Qatar condenó el ataque contra el centro energético de Ras Laffan como una "peligrosa escalada y una amenaza directa a su seguridad nacional". Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos informaron que repelieron más de 2.000 ataques desde el inicio del conflicto.

El centro energético qatarí de
El centro energético qatarí de Ras Laffan (REUTERS)

Los países del Golfo mantienen contactos con el gobierno estadounidense para reclamar acciones contra las capacidades militares de Irán.

Funcionarios árabes señalaron que la situación refuerza la percepción de que será necesario algún tipo de respuesta para restablecer la disuasión. En paralelo, crece la frustración por la limitada influencia sobre las decisiones estratégicas de Washington.

El analista Gregory Gause afirmó: “Están atrapados en ese dilema estructural que siempre sufren los partidos más débiles al aliarse con uno más fuerte” y agregó: "Si el partido más fuerte adopta posturas belicistas, temen verse arrastrados a una guerra que no desean librar".

El desarrollo del conflicto coloca a los aliados del Golfo ante una decisión compleja, en un escenario que altera su estrategia regional y eleva la incertidumbre sobre el alcance de su participación.

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