Australia prohíbe durante seis meses la entrada al país a personas con pasaporte de Irán

El Gobierno australiano tomó la decisión de prohibir durante seis meses la entrada de personas con pasaporte iraní, poco después de que varias jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán solicitaran asilo en el país. El medio de comunicación que difundió la noticia, recogido en un comunicado oficial del Ministerio del Interior de Australia, explicó que la restricción de ingreso afecta tanto a viajeros turísticos como laborales y pretende resguardar la integridad del sistema migratorio australiano, sin detallar otros motivos. Según informó el Ministerio del Interior australiano, la medida responde al deterioro de la situación en Medio Oriente tras la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

La prohibición entró en vigor este jueves y se mantendrá durante seis meses, de acuerdo con lo consignado por las autoridades australianas. La declaración oficial del Ministerio del Interior indica: “Los viajes a Australia quedan limitados temporalmente para los visitantes con pasaporte de Irán”, y añade que el objetivo es “proteger la integridad y sostenibilidad del sistema migratorio”. Hasta el momento, las autoridades iraníes no han emitido una declaración formal en respuesta a esta decisión del Gobierno australiano, tal como detalló la publicación.

El contexto internacional en el que Australia adopta esta medida viene marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Según publicó el medio, las tensiones en la región escalaron después de la ofensiva militar realizada por Israel y Estados Unidos contra Irán. Esta situación incrementó las preocupaciones sobre la seguridad y llevó al Ejecutivo australiano a reforzar el control sobre los flujos migratorios procedentes de Irán.

El medio consignó también que la decisión se conoce tras el reciente caso de varias futbolistas de la selección femenina de Irán, que aprovechando su presencia en territorio australiano para disputar un torneo, solicitaron asilo ante las autoridades locales. El episodio atrajo atención internacional, pues la cadena pública iraní calificó de “traidoras” a varias jugadoras por negarse a cantar el himno nacional antes de un partido. Cinco de las siete futbolistas que pidieron refugio renunciaron a su petición y regresaron a su país junto a la delegación, mientras que dos deportistas permanecen en Australia. Según detalló el medio, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, solicitó a Australia que permitiera el asilo a las futbolistas, lo que acentuó la dimensión internacional del caso.

El Ministerio del Interior de Australia no especificó si existe relación directa entre el caso de las futbolistas y la restricción migratoria anunciada, enfocando su comunicado en la protección del sistema migratorio y la coyuntura regional. Las autoridades australianas señalaron que la medida tiene carácter temporal y se revisará después de seis meses.

Mientras tanto, se desconoce si el Gobierno iraní presentará una protesta formal o solicitará negociaciones con Australia para modificar o revertir la restricción. El flujo migratorio entre ambos países se ve afectado tanto en lo referido a visados de turismo como a permisos laborales, conforme lo informado por las autoridades australianas a través de su comunicado.

La prohibición impacta a todos los ciudadanos con pasaporte iraní y se aplicará a solicitudes realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor. Hasta ahora, no se han detallado excepciones para casos humanitarios o familiares, ni se han publicado cifras actuales sobre el volumen de personas que puedan verse directamente afectadas por esta disposición, según informó el medio.

El medio también mencionó que en el pasado reciente Australia ha respondido a situaciones internacionales de conflicto ajustando sus políticas migratorias. En esta ocasión, la decisión se toma en un entorno marcado por la incertidumbre y la inestabilidad creciente en la región de Medio Oriente, por lo que el Gobierno australiano enfatiza la necesidad de cautela y control respecto a la entrada de nacionales iraníes.

Organizaciones internacionales y analistas en política migratoria observan con atención los efectos de la medida y el desarrollo de eventuales negociaciones diplomáticas entre Canberra y Teherán. Las próximas semanas podrían aportar más detalles sobre la posición oficial de Irán y eventuales reacciones de otros países en medio del agravamiento de la crisis regional, de acuerdo con las publicaciones recientes sobre el tema.