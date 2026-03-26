Carín León inaugurará la casa de Messi: dará primer concierto en el estadio del Inter Miami

El cantante mexicano Carín León será el primer artista en presentarse en el nuevo estadio del Inter Miami CF, donde juega Lionel Messi. El concierto está programado para el 28 de junio.

El nuevo estadio del Inter Miami aún no abre oficialmente sus puertas y ya tiene a su primer protagonista: el mexicano Carín León. El cantante de regional será el encargado de inaugurar la “casa” de Lionel Messi con el primer concierto en la historia del recinto, programado para el 28 de junio.

El evento forma parte de la gira norteamericana 2026 de León, quien fue reconocido este año con el Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

Un estreno impulsado por la cultura y el espectáculo

La apuesta por Carín León como primer artista que subirá al escenario del Nu Stadium responde a la estrategia de la organización para posicionar el estadio como un punto de referencia en el entretenimiento del sur de la Florida.

Carín León será el encargado de inaugurar el nuevo estadio del Inter Miami CF, equipo donde juega Lionel Messi. El cantante mexicano dará el primer concierto en la historia del recinto el próximo 28 de junio, como parte de su gira por Norteamérica 2026. (Instagram: Carín León)

Jeff Henry, responsable de eventos especiales de Heron Sports & Entertainment, subrayó el objetivo de ofrecer “las mejores experiencias de espectáculos en vivo”, con el respaldo de una infraestructura diseñada para eventos de gran formato.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Carín León expresó: “...El Inter de Miami ya tiene casa nueva y de manteles largos por informarles que somos el primer artista que se presenta en este gran y nuevo estadio. Nos vemos en junio en el Nu Stadium, en la nueva casa del Inter de Miami”.

El propio León, originario de Hermosillo, Sonora, también ha destacado en sus comunicados el significado de este debut: “El poder estar en Nu Stadium y ser el primero en estrenar este lugar para un concierto me llena de mucho orgullo. Miami siempre ha sido muy importante para mí. Es el punto donde todos nos unimos, donde la música converge y se crean movimientos culturales, como mi proyecto y como es el Inter Miami también. Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y gente, estamos haciendo bien las cosas”.

Carín León se presentará en el NU Stadium, el primer artista en hacerlo. (Instagram)

El estadio, con capacidad para 26,700 personas, abrirá oficialmente sus puertas el 4 de abril tras varios años de construcción y una inversión que busca consolidar a Miami como capital del futbol y del entretenimiento en vivo.

Además del espectáculo musical, el Nu Stadium funcionará como sede de partidos y albergará espacios comerciales, un parque público de 23 hectáreas y áreas para hoteles y oficinas. Antes de contar con su estadio propio, el Inter Miami jugó sus partidos en el Chase Stadium, un campo temporal en Fort Lauderdale.

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami en 2023 potenció el interés mundial por el club y la ciudad, y el concierto de Carín León busca consolidar este impulso, acercando el futbol estadounidense al mercado latinoamericano y expandiendo la oferta de espectáculos de primer nivel en la región.

Carín León y su impacto en Estados Unidos

Carín León se presentará en el NU Stadium, el primer artista en hacerlo. (Instagram)

Desde su debut como solista en 2018, Carín León ha logrado consolidarse como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea. Su capacidad para fusionar géneros tradicionales del regional mexicano con elementos de pop y rock le ha permitido alcanzar reconocimiento internacional, con giras exitosas y colaboraciones junto a artistas como Ricky Martin, Maluma, Camilo, Kane Brown, Bon Jovi, Carlos Santana y más recientemente con The Warning.

La gira 2026 de León, bajo el nombre “De Sonora, para el mundo”, incluye presentaciones en 53 escenarios de Estados Unidos, México, Argentina y Canadá, y se extenderá hasta el 9 de octubre.

Llega tras el éxito de su anterior tour “Boca Chueca”, que agotó recintos emblemáticos como el Madison Square Garden y reunió a más de 70,000 asistentes en RODEOHOUSTON. Además, fue el primer latino en encabezar el Sphere en Las Vegas, agotando siete funciones consecutivas.

Entre sus reconocimientos destacan los premios Grammy y Latin Grammy, así como éxitos discográficos como “Boca Chueca Vol. 1” y “Palabra de To’s (Seca)”. León también ha participado en festivales internacionales como Coachella, el Grand Ole Opry y el Festival de Viña del Mar, donde recibió las Gaviotas de Oro y Plata.

Recientemente, el artista colaboró con Jelly Roll en la canción “Lighter”, la primera canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Venta de entradas

Carín León

Las entradas para el concierto estarán disponibles en varias etapas. Los abonados de temporada del Inter Miami CF accederán a la preventa a partir de las 10 de la mañana del 26 de marzo, mientras que los fanáticos registrados en el club de fans del sonorense podrán comprar sus boletos desde el mediodía del mismo día, seguidos por una preventa adicional de Ticketmaster a partir de las 14 horas. La venta general se abrirá el viernes 27 de marzo a las 10 de la mañana.

El debut de Carín León en el Nu Stadium marcará el inicio de una nueva etapa para el recinto y para la relación entre la música mexicana y el fútbol estadounidense, en el contexto de la expansión del club presidido por David Beckham.