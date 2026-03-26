Muere una persona en un ataque del Ejército de Ucrania contra la región rusa de Briansk

En las últimas horas, los sistemas de defensa rusa informaron sobre la interceptación de más de un centenar de drones, según cifras oficiales divulgadas por el Ministerio de Defensa de Rusia. Según consignó Europa Press, las fuerzas armadas rusas comunicaron que lograron derribar 125 aparatos no tripulados en distintos puntos del país, incluyendo regiones tan significativas como Moscú y la península de Crimea, controlada por Rusia desde el año 2014. Este incremento en la actividad de drones se produjo en una jornada marcada por ataques reportados en diferentes áreas del territorio ruso, en el contexto continuado de enfrentamientos relacionados con la guerra iniciada en febrero de 2022.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, uno de los acontecimientos más graves ocurrió en la región de Briansk, al oeste de Rusia, donde un ataque con drones atribuido al Ejército ucraniano provocó la muerte de al menos una persona. El gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz, informó a través de sus redes sociales que la localidad de Zernovo fue escenario del impacto de varios drones kamikaze. Según detalló Bogomaz, el ataque causó el fallecimiento de un civil y atribuyó la agresión a fuerzas ucranianas. El funcionario utilizó el término "ataque bárbaro" en sus declaraciones y responsabilizó a lo que calificó como "nazis ucranianos", en un mensaje con fuertes connotaciones políticas, indica Europa Press.

Además de la víctima mortal, se registró un despliegue importante de mecanismos de defensa antiaérea en la zona afectada. El propio gobernador Bogomaz aseguró que las defensas lograron derribar hasta 44 drones durante esa noche en la región de Briansk. Europa Press subrayó que la cantidad de aparatos no tripulados neutralizados aumentó notablemente en las últimas jornadas, en referencia al reporte global entregado por el Ministerio de Defensa ruso, que incluyó también interceptaciones en la región de Moscú y en Crimea.

La escalada de ataques con drones ha adquirido una dimensión relevante en el desarrollo del conflicto, según la cobertura de Europa Press, especialmente desde el inicio de la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022. Los episodios que involucraron estos aparatos no tripulados están provocando impactos tanto en áreas urbanas como en infraestructuras estratégicas del país. La localización de los incidentes incluye ciudades de alta densidad poblacional y territorios vinculados a la defensa nacional de Rusia.

Europa Press agregó que la defensa aérea rusa viene enfrentando desafíos cada vez más frecuentes ante la proliferación de operaciones con drones kamikaze y otras tecnologías de guerra no tripuladas. Las autoridades rusas, de acuerdo con el medio, insisten en que la mayoría de los dispositivos son neutralizados antes de alcanzar objetivos críticos, aunque en ciertos casos los ataques logran producir daños materiales o víctimas civiles, como ocurrió en Zernovo.

El reporte de Europa Press también precisa que las acciones de Ucrania cuentan con una estrategia centrada en presionar regiones fronterizas rusas y territorios estratégicos como la península de Crimea, que Moscú anexó en 2014 tras un referéndum no reconocido por la comunidad internacional. En las últimas semanas, la intensidad de los ataques y las respuestas defensivas refleja una intensificación de la confrontación, con consecuencias directas para la población civil y la seguridad en diversas regiones de Rusia.

El contexto general del conflicto armado, según la cobertura de Europa Press, ha venido experimentando fases de escalamiento militar, con Ucrania recurriendo al uso de drones para hostigar posiciones militares y civiles dentro de territorio ruso. Las distintas fuentes oficiales citadas por el medio remarcan que la defensa aérea rusa permanece en alerta frente a la continuidad de estos ataques, que han puesto bajo presión la infraestructura local y la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas.

La situación en Briansk y las regiones vecinas es monitoreada constantemente por agentes de seguridad y autoridades locales. Según Europa Press, las declaraciones públicas del gobernador Alexander Bogomaz generaron reacciones entre la ciudadanía y medios rusos, ante la preocupación por la protección de la población en medio de la escalada de violencia. La muerte del civil en Zernovo se suma a los reportes de ataques y respuestas armadas que caracterizan el actual desarrollo del conflicto en territorio ruso.