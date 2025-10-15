El momento en que el ejército de Pakistán atacó posiciones de los talibanes en la frontera con Afganistán

Ataque del ejército de Pakistán contra un puesto fronterizo talibán afgano

El ejército de Pakistán difundió el miércoles imágenes de un ataque con drones contra lo que describió como un puesto fronterizo talibán afgano, en medio de nuevos enfrentamientos que dejaron más de una docena de civiles muertos y destrozaron una frágil paz apenas días después de que combates del fin de semana dejaran decenas de muertos.

El video distribuido por el ISPR, el ala de medios y relaciones públicas de las Fuerzas Armadas de Pakistán, muestra tomas aéreas de un dron lanzando una bomba sobre un vehículo blindado que, según dijeron, pertenecía a los talibanes afganos. Reuters pudo confirmar la ubicación del video mediante el diseño de la carretera y los edificios que coincidían con imágenes satelitales del área de Spin Boldak.

En la segunda parte del video, se ve una bomba impactar una estructura que el ISPR identificó como un puesto fronterizo talibán, causando una enorme explosión seguida de una columna de humo y polvo elevándose hacia el cielo.

La Línea Durand divide a la población pastún entre Afganistán y Pakistán, una división que Kabul considera una separación colonial de familias.

Los talibanes afganos dijeron que más de una docena de civiles murieron y 100 resultaron heridos cuando las fuerzas pakistaníes lanzaron ataques en el distrito de Spin Boldak, en la provincia sureña de Kandahar. Pakistán, por su parte, dijo que cuatro de sus civiles resultaron heridos en ataques de “fuerzas talibanes” en el distrito de Chaman, que está frente a Spin Boldak al otro lado de la frontera.

Zabihullah Mujahid, portavoz principal del gobierno talibán en Kabul, dijo que Pakistán utilizó armas ligeras y pesadas en los ataques. Las fuerzas afganas respondieron al fuego y mataron a varios soldados pakistaníes, tomaron puestos militares y capturaron armas, incluidos tanques, afirmó Mujahid.

El ejército de Pakistán rechazó las afirmaciones afganas, diciendo en un comunicado que los combates a lo largo de la frontera de Chaman fueron orquestados por los talibanes en Afganistán “a través de aldeas divididas en el área, sin tener en cuenta a la población civil”. El ataque fue repelido por las fuerzas pakistaníes, que mataron entre 15 y 20 talibanes afganos e hirieron a muchos otros en Spin Boldak, dijo el ejército.

Testigos en Chaman dijeron que vieron caer morteros cerca de aldeas pakistaníes y que algunas familias estaban evacuando. “Estos combates han estado ocurriendo desde temprano en la mañana, y las personas que viven cerca del área fronteriza están abandonando el área”, dijo Najibullah Khan, residente de Chaman, quien instó a los países a poner fin a los combates para evitar más bombardeos de aldeas.

Decenas de muertos en enfrentamientos fronterizos entre Pakistán y Afganistán

Los enfrentamientos del fin de semana fueron los peores entre los vecinos desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul en 2021, a pesar de los enfrentamientos regulares entre sus fuerzas de seguridad a lo largo de la frontera contestada. Afganistán afirmó haber matado a 58 soldados pakistaníes en operaciones nocturnas del sábado en represalia por lo que llamó violaciones repetidas del territorio y el espacio aéreo afgano. El ejército de Pakistán dijo que 23 de sus tropas habían muerto.

Los combates se detuvieron temporalmente el domingo tras los llamamientos de Arabia Saudita y Qatar, pero los cruces fronterizos permanecen cerrados, lo que ha llevado el comercio a un alto total y dejado decenas de vehículos de carga cargados varados en ambos lados. Pakistán es la principal fuente de bienes y suministros de alimentos para el Afganistán sin litoral y empobrecido.

La fricción reciente entre las naciones del sur de Asia estalló después de que Islamabad exigiera que la administración talibán afgana actuara contra militantes que han intensificado los ataques en Pakistán, diciendo que operan desde refugios en Afganistán. Los talibanes niegan la presencia de militantes pakistaníes en su territorio.

Los talibanes dijeron que mataron a varios soldados pakistaníes, tomaron puestos militares y capturaron armas, incluidos tanques. (REUTERS)

En el centro de la disputa está el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo separado pero aliado de los talibanes afganos. Islamabad dice que el liderazgo del TTP y muchos de sus combatientes están basados en Afganistán, algo que Kabul niega rotundamente.

La violencia se desencadenó la semana pasada después de que Pakistán llevara a cabo ataques aéreos en Kabul y en un mercado del este de Afganistán. Los medios estatales pakistaníes dijeron que el ejército apuntó a escondites del TTP. Los talibanes afganos acusaron a Pakistán de violar su soberanía territorial.

El martes, el ejército de Pakistán dijo que los talibanes afganos trabajaron con los talibanes pakistaníes en un intento de asalto a puestos fronterizos pakistaníes en el distrito de Kurram, pero los ataques fueron repelidos, causando “grandes pérdidas” a las posiciones afganas.