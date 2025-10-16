Mundo

Pakistán y Afganistán mantienen un frágil alto el fuego de 48 horas

El impacto de la crisis se siente en la frontera, donde los principales pasos permanecen completamente cerrados. Este bloqueo paraliza una arteria comercial vital para la economía afgana e impide el paso de refugiados

Guardar
Combatientes talibanes afganos patrullan cerca
Combatientes talibanes afganos patrullan cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán en Spin Boldak, provincia de Kandahar, tras los intercambios de disparos entre las fuerzas paquistaníes y afganas, en Afganistán. 15 de octubre de 2025. REUTERS/Stringer

Un frágil alto el fuego de 48 horas, mediado por la intervención de “países amigos”, se mantiene este jueves entre Pakistán y las fuerzas talibanes de Afganistán, tras una semana de mortíferos enfrentamientos que han llevado la relación bilateral al borde de una crisis de mayores proporciones.

Una fuente de seguridad paquistaní confirmó a EFE que la tregua “está en vigor y es plenamente efectiva”, sin incidentes durante la noche.

Sin embargo, el impacto de la crisis se siente en la frontera, donde los principales pasos de Torkham y Chaman permanecen completamente cerrados. Este bloqueo paraliza una arteria comercial vital para la economía afgana y también impide el paso de refugiados.

El Ministerio de Defensa del gobierno dirigido por los talibanes informó de que la situación a lo largo de la Línea Durand permanece en calma y que sus fuerzas están cumpliendo plenamente el alto el fuego acordado con las tropas paquistaníes.

“El alto el fuego está siendo respetado por las fuerzas del Emirato Islámico y no se han registrado nuevos enfrentamientos desde que comenzó a lo largo de la Línea Durand”, declaró a EFE Enayatullah Khawrazmi, portavoz del Ministerio de Defensa.

A pesar de la calma militar, el escepticismo sobre la durabilidad del acuerdo es alto en Islamabad. El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, calificó el alto el fuego de “muy débil” en un programa de televisión anoche. “No creo que dure mucho”, sentenció, aludiendo a que las causas profundas del conflicto siguen sin resolverse.

El ministro de Defensa de
El ministro de Defensa de Pakistan Khawaja Muhammad Asif REUTERS/Fayaz Aziz

El centro de la disputa es la acusación de larga data de Islamabad de que Kabul ofrece refugio al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo insurgente que busca derrocar al Estado paquistaní y que ha intensificado sus ataques desde supuestos santuarios en Afganistán desde la llegada al poder de los talibanes en 2021.

La tregua actual pone fin a una semana de escalada vertiginosa que comenzó con una misteriosa explosión en Kabul, derivó en una guerra de declaraciones entre ambos gobiernos y estalló en combates abiertos el pasado fin de semana, dejando decenas de soldados muertos en ambos bandos.

La violencia alcanzó su peor momento la víspera, con un nuevo choque a gran escala que, según la ONU, causó la muerte de al menos 18 civiles, entre ellos mujeres y niños.

Asif también abrió la puerta a una mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, para buscar una solución más duradera. “Trump, como él mismo dice, ha detenido guerras. Si quiere jugar un papel, es más que bienvenido”, afirmó el ministro, sugiriendo que podría colaborar con los “países amigos” que ya están mediando y que “tienen buenas relaciones con él”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

PakistánAfganistán

Últimas Noticias

Murió Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición pionera al Everest

El legendario guía nepalí falleció a los 92 años en Katmandú, dejando atrás un legado en la historia del alpinismo y una comunidad que lo recuerda por su energía y compromiso con la montaña

Murió Kanchha Sherpa, último sobreviviente

Turquía quiere sustituir a Irán y rodear a Israel

El especialista Ely Karmon advierte de que Ankara podría salir muy beneficiada del acuerdo de Gaza, con peligrosas repercusiones para la región

Turquía quiere sustituir a Irán

Israel prometió continuar con su ofensiva tras la muerte del jefe militar de los hutíes: “Los alcanzaremos a todos”

La eliminación del alto mando militar se produjo en ataques aéreos sobre Saná y otras posiciones insurgentes

Israel prometió continuar con su

Al menos cuatro soldados muertos tras el estallido de una bomba en un autobús del ministerio de Defensa sirio

La televisora estatal Al-Ikhbariah reportó que la explosión ocurrió en la carretera que une las ciudades orientales de Deir el-Zour y Mayadeen. El reporte detalló que los soldados trabajaban en una instalación en la región petrolífera, que limita con Irak

Al menos cuatro soldados muertos

La Policía de Canadá aseguró que al menos siete carteles de la droga de México, El Salvador y Venezuela operan en el país

Se trata de la Mara Salvatrucha, el Cartel del Golfo, el Cartel de Sinaloa, la Familia Michoacana, Carteles Unidos, el Tren de Aragua y el Cartel de Jalisco Nueva Generación

La Policía de Canadá aseguró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fiscalía anunció investigación a cuentas

Fiscalía anunció investigación a cuentas en redes sociales que difundieron información falsa sobre atentado a Miguel Uribe Turbay

Gustavo Petro respalda sanción de la SIC a la Dimayor y equipos por prácticas anticompetitivas: “No debe haber carteles ni monopolios empresariales”

Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, fue citado en el Congreso para informar sobre la Marcha Nacional

El cantante Ramoncín explica por qué casi un 20% de jóvenes valoran positivamente el franquismo: “Hay gente que vivió muy bien”

Los albañiles aumentan en España y cada vez son más mayores, más de la mitad supera los 45 años

INFOBAE AMÉRICA
Gonzalo Moreno (ASSITEJ), Premio Nacional

Gonzalo Moreno (ASSITEJ), Premio Nacional de Artes Escénicas para Infancia: "La administración tiene que dialogar más"

Bruselas desembolsa 123 millones a países de los Balcanes para reformas que les alineen con estándares UE

Un tribunal israelí extiende seis meses más la detención del director del hospital Kamal Aduan en Gaza

Mueren cuatro miembros de las fuerzas de seguridad por la explosión de una bomba en el este de Siria

Israel insiste en que Hamás retrasa de manera deliberada la entrega del resto de cadáveres de los rehenes

ENTRETENIMIENTO

La razón detrás de la

La razón detrás de la separación de Tom Cruise y Ana de Armas

Sigourney Weaver anticipó el futuro de Avatar: “Las próximas películas serán más oscuras, acordes a los tiempos actuales”

Kim Kardashian recordó uno de sus momentos más infames: el día que lloró tras perder sus aretes en el mar

La bailarina de Britney Spears rompe el silencio tras acusaciones de infidelidad de Kevin Federline

El adiós a Diane Keaton: la actriz que rompió moldes y conquistó Hollywood con su autenticidad