Colombia

“Darle poder a criminales es garantizar un genocidio”: Petro arremete contra gobernador de Antioquia

El presidente Gustavo Petro lanzó un duro señalamiento contra Andrés Julián Rendón y reavivó la tensión política en Antioquia por presuntos vínculos y acusaciones cruzadas

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A la polémica se sumó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez - créditos @andresjrendonc/IG | @gustavopetrourrego/IG
El presidente Gustavo Petro lanzó un duro señalamiento contra Andrés Julián Rendón y reavivó la tensión política en Antioquia por presuntos vínculos y acusaciones cruzadas º créditos @andresjrendonc/IG | @gustavopetrourrego/IG

El presidente Gustavo Petro volvió a confrontar al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al acusarlo de haberse reunido con un “criminal”, según información obtenida por Revista Semana, en medio de un nuevo episodio de tensión política.

El señalamiento se dio en redes sociales y se suma a una serie de choques recientes entre ambos líderes, marcados por acusaciones sobre seguridad y manejo del poder en la región.

La controversia también involucra a figuras políticas del departamento y revive el debate sobre la parapolítica en Colombia.

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El presidente Gustavo Petro volvió a confrontar al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al acusarlo de haberse reunido con un “criminal” - crédito Montaje Infobae
El presidente Gustavo Petro volvió a confrontar al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al acusarlo de haberse reunido con un “criminal” - crédito Montaje Infobae

El señalamiento de Petro y la polémica en redes

El presidente Gustavo Petro lanzó la acusación a través de su cuenta en la red social X, donde respondió a críticas del gobernador de Antioquia.

“Dice el gobernador de Antioquia que soy defensor de criminales, pero se abrazó con uno de los peores de Antioquia”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado se refería al exgobernador Luis Alfredo Ramos, quien fue condenado por sus nexos con el paramilitarismo y cuya familia mantiene cercanía con sectores políticos del departamento.

En su publicación, Petro profundizó el señalamiento al advertir sobre las implicaciones de estas relaciones. “Consideran que la parapolítica… no es un crimen. Darle poder a los criminales es garantizar un genocidio del pueblo”, expresó.

La reacción del presidente se dio luego de una publicación del exsecretario privado de Ecopetrol, Esteban Restrepo, quien cuestionó presuntos vínculos políticos en Antioquia y mencionó la relación de la familia Ramos con la actual administración departamental.

En ese contexto, el mensaje del mandatario intensificó el debate político en la región, al vincular directamente a actores del Centro Democrático con cuestionamientos históricos sobre parapolítica.

- crédito Gobernación de Antioquia
“Dice el gobernador de Antioquia (Andrés Julián Rendón) que soy defensor de criminales, pero se abrazó con uno de los peores de Antioquia", señaló Petro - crédito Gobernación de Antioquia

Tensión política y cruce de acusaciones

El enfrentamiento entre Petro y Rendón no es nuevo y se ha agudizado en las últimas horas por distintos temas relacionados con seguridad y gobernabilidad en Antioquia.

Las diferencias recientes han estado marcadas por discusiones sobre el manejo de grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc, y señalamientos sobre investigaciones internacionales.

En medio de este ambiente, las declaraciones del presidente elevan el tono del debate al involucrar antecedentes judiciales y relaciones políticas sensibles.

Hasta el momento, el gobernador Andrés Julián Rendón no ha respondido públicamente a los señalamientos del jefe de Estado.

La controversia también pone en el centro la discusión sobre la parapolítica, un tema que ha tenido impacto histórico en el país y que vuelve a generar tensiones en el escenario político actual.

Mientras tanto, el cruce de mensajes refleja un escenario de alta confrontación entre el Gobierno nacional y liderazgos regionales, en un contexto en el que las diferencias políticas siguen marcando la agenda pública en Colombia.

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