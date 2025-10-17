Mundo

El Mercosur y la India acordaron un plazo de un año para negociar la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias

La ampliación del acuerdo deberá ser “sustancial” y beneficiar a “una parcela significativa del comercio bilateral”, según una declaración conjunta firmada durante la visita a Nueva Delhi del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin

Lula da Silva se reunió con Narendra Modi en julio (EFE)

El Mercosur y la India decidieron el jueves darse un plazo de un año para negociar la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias vigente desde 2003, informó el Gobierno de Brasil, país que ejerce la presidencia pro tempore del bloque suramericano.

Las negociaciones técnicas comenzarán con una reunión del Comité de Administración Conjunta, aún sin fecha definida, en la que se debatirá el alcance de la ampliación del pacto, que incluirá tanto cuestiones tarifarias como no arancelarias, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería brasileña.

El acuerdo comercial de 2003 contempla reducciones arancelarias de hasta el 20% sobre cerca de 450 líneas de productos, lo que representa aproximadamente el 5% del flujo comercial entre el bloque y el país asiático, según explicó Alckmin.

Geraldo Alckmin vicepresidente de la República Federativa de Brasil (REUTERS/ Henry Romero)

El vicepresidente brasileño señaló que el objetivo de su país es elevar las exportaciones a la India de los actuales 15.000 millones de dólares a 20.000 millones.

Durante su visita, Alckmin también anunció un acuerdo para la venta de 6 millones de barriles de petróleo en un año, extraídos por la estatal brasileña Petrobras.

Brasil y la India son dos democracias importantes, y queremos profundizar nuestras relaciones, expandir el comercio y crear oportunidades para fortalecer nuestras economías y generar empleos e ingresos para nuestras naciones. ¡Manos a la obra!“, escribió este jueves a través de la red social X.

Entre otros puntos, el miembro del Ejecutivo brasileño anunció la visa electrónica de negocios para ciudadanos indios, que facilitará las colaboraciones entre nuestros países.

Participamos en el encuentro empresarial Brasil-India, Apex, que reunió a empresarios de diversos sectores, donde se anunció la creación del Foro Empresarial Brasil-India, que impulsará nuestras economías”, informó en su perfil.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), junto del primer ministro de la India, Narendra Modi, participan en una ceremonia en el Palacio de Alvorada en Brasilia (EFE/Andre Borges)

En julio, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro indio, Narendra Modi, acordaron iniciar estudios para ampliar el acuerdo de preferencias arancelarias entre India y el Mercosur.

Lula da Silva, a cargo de la presidencia del bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, destacó que acordaron “trabajar en la ampliación del acuerdo entre el Mercosur y la India”, para imprimir “un nuevo ímpetu” a una relación comercial que, en palabras de Modi, “está muy lejos de aprovechar todo su potencial”.

El mandatario brasileño subrayó que las transacciones bilaterales podrían superar ampliamente los 12.000 millones de dólares registrados en 2024 solo para Brasil.

Tras asumir la presidencia del Mercosur en Buenos Aires, Lula indicó el objetivo de acelerar negociaciones con otros países y bloques, valoró el acuerdo logrado con EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) y manifestó esperanza de concretar el tratado con la Unión Europea antes de fin de año.

El jefe de Estado brasileño también propuso avanzar en pactos con Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Panamá y República Dominicana, e insistió en fortalecer lazos con Asia, promoviendo una mayor aproximación con Japón, China, India, Corea del Sur, Vietnam e Indonesia.

(Con información de EFE)

