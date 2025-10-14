Mundo

Así quedó la Ciudad de Gaza tras la guerra: cómo será el desafío de la reconstrucción

La ONU estima que el 84 por ciento de la infraestructura de la Franja está destruida, con barrios donde el daño es casi total. La reedificación podría tardar décadas y se le dará uso a las miles de toneladas de escombros que quedaron

Carlos Eduardo Martínez

Por Carlos Eduardo Martínez

Guardar
Así quedó la Ciudad de Gaza tras la guerra de dos años entre el grupo terrorista Hamas e Israel

En la ciudad de Gaza, capital de la franja, describir una ruina —cada hueco, cada sombra, cada ausencia— equivale a volver a describir todos los lugares. El drone cruza la escena y parece repetirla, incluso cuando cambian las esquinas y las calles. La realidad es un bucle de destrucción: el concreto vencido, las cicatrices de impactos, las escaleras suspendidas en el aire como metáfora de un camino inconcluso.

Desde el cielo, entre el azul profundo y la línea lejana del mar, la ciudad de Gaza aparece como un mosaico interminable de escombros: bloques abiertos, columnas solitarias, techos colapsados y una densa capa de polvo. Las imágenes, difundidas por la agencia Reuters, muestran que, de pie, las estructuras apenas son esqueletos: columnas que no sostienen nada, paredes escasas que exponen cuartos mutilados. En las calles, alguna figura aislada desafía el mandato del abandono; pero la mayoría de las imágenes presentan puro vacío.

Palestinos caminan junto a los
Palestinos caminan junto a los escombros de edificios destruidos, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas, en la ciudad de Gaza (REUTERS/Ebrahim Hajjaj)

La magnitud de la devastación la mide la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el 84 % de la infraestructura de Gaza está destruida y, en algunos barrios, el daño llega hasta el 92 %. Jaco Cilliers, del Programa para la Asistencia al Pueblo Palestino, pone el número sobre la mesa: reconstruir Gaza exigirá al menos 70.000 millones de dólares, y tan solo para los próximos tres años se necesitan 20.000 millones si la vida quiere volver a arraigarse en la tierra arrasada.

Se calcula que 55 millones de toneladas de escombros cubren la ciudad tras dos años de guerra. Para los operarios y voluntarios, la remoción apenas ha comenzado: 81.000 toneladas trasladadas hasta ahora, equivalentes al contenido de 31.000 camiones. La prioridad inmediata —precisan desde la ONU— es permitir el acceso a la ayuda humanitaria y despejar hospitales y algunos servicios sociales. Pero cada palada de escombro puede ocultar un artefacto sin explotar, o los cuerpos de quienes no escaparon a tiempo.

Las imágenes de Reuters muestran
Las imágenes de Reuters muestran una Gaza convertida en un mosaico de escombros, con estructuras esqueléticas y calles desiertas (REUTERS/ARCHIVO)

“La mayor parte de la remoción busca abrir el paso a los equipos humanitarios, para que consigan ofrecer la ayuda urgente que la gente necesita”, admite Cilliers. “Ayudamos también a despejar hospitales, aunque los retos parecen apilarse tan rápido como los propios escombros”.

En medio de la tragedia, la reutilización de 13.200 toneladas de ruinas trituradas, hoy utilizadas para pavimentar calles y suelos de refugios, es la única forma en que la destrucción sirve, literalmente, de base para la reconstrucción. Por ahora, esa esperanza es mínima frente a la escala de lo perdido.

Nada de esto habría sido necesario sin el ataque del 7 de octubre de 2023. Aquel día, Hamas lanzó un asalto letal en el sur de Israel: 1.200 personas asesinadas, 251 secuestradas. El ciclo de violencia devoró la Franja durante dos años, hasta la tregua formal anunciada este lunes. La entrega de los últimos veinte rehenes vivos y de cuatro cuerpos por parte de Hamas vino acompañada del compromiso israelí de nuevas liberaciones de presos y la promesa de desmilitarización.

Imágenes aéreas muestran una ciudad
Imágenes aéreas muestran una ciudad reducida a escombros, donde la vida lucha por resurgir entre ruinas y polvo, mientras la ONU advierte que la reconstrucción podría tomar décadas (REUTERS/ARCHIVO)

Israel prevé ahora una nueva fase: el ministro de Defensa, Israel Katz, anunció la destrucción sistemática de lo que queda de la red de túneles de Hamas, bajo supervisión internacional con Estados Unidos como garante. Esos túneles permitieron durante años el movimiento de combatientes y ataques por sorpresa bajo la frontera. Muchos ya fueron demolidos, pero Katz insistió: “El gran reto de Israel, tras la liberación de rehenes, será la eliminación definitiva de los túneles terroristas en Gaza. Ordené al ejército prepararse para la misión”.

Hamas, gobernante contestado incluso entre sus aliados, aceptó la primera etapa del acuerdo: entrega de 48 rehenes y el intercambio de presos, una transacción que busca abrir espacio a una posible estabilidad futura. La ONU, mientras tanto, pide a la comunidad internacional fondos y participación privada para una reconstrucción que, advierte, llevará décadas si todo sale bien.

Israel anunció una nueva fase
Israel anunció una nueva fase para eliminar la red de túneles de Hamas, bajo supervisión internacional y con Estados Unidos como garante (REUTERS/ARCHIVO)

En los barrios desde donde se toman las imágenes, el paisaje apenas cambia de una calle a la siguiente: columnas solitarias, bloques partidos, muros derrumbados y techos que han desaparecido. La devastación es tan uniforme que las tomas podrían confundirse en un loop inacabable.

“La reconstrucción total podría tardar décadas”, advierte la ONU. En Gaza, contemplar la destrucción es contemplar el mismo panorama una y otra vez. Pero la esperanza —minúscula, forjada en el polvo— insiste en sobrevivir bajo los mismos escombros.

Temas Relacionados

Gaza Reconstrucción Hamas Organización de las Naciones Unidas Israel Franja de Gaza Destrucción Jaco Cilliers Ayuda humanitaria TúnelesÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Comenzó la huelga general en Grecia para protestar contra la jornada laboral de 13 horas

El servicio público de transporte se ha visto gravemente afectado, con cortes generalizados en las principales ciudades del país de cara a la votación que tendrá lugar en el Parlamento

Comenzó la huelga general en

Las 6 claves de la nueva escalada en la guerra comercial de Estados Unidos y China: más aranceles y una reunión pendiente

Las dos mayores economías del mundo intensificaron su disputa con medidas recíprocas en sectores clave como transporte marítimo, tierras raras, madera y tecnología, generando incertidumbre en mercados globales y complicando negociaciones bilaterales

Las 6 claves de la

Primer incidente tras el acuerdo de paz en Gaza: hubo disparos de Israel contra sospechosos que cruzaron “la línea amarilla”

Tel Aviv detectó movimientos no autorizados cerca de posiciones militares restringidas, conforme a lo establecido en pacto para el alto el fuego

Primer incidente tras el acuerdo

Los escalofriantes testimonios de los rehenes israelíes liberados: torturas, hambre y desesperantes períodos de aislamiento

Uno de ellos contó que estuvo absolutamente solo los 738 días. Dos hermanos estaban secuestrados en la misma zona pero no lo sabían. Otros sobrevivieron más de dos años encadenados. Todos pasaron períodos de inanición

Los escalofriantes testimonios de los

Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de cuatro rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Las Fuerzas de Defensa israelíes notificaron a las familias de Guy Iloz, ciudadano israelí de 26 años, y Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23. Los nombres de los otros dos rehenes no fueron difundidos a pedido de sus familias

Israel confirmó la identidad y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reniec: Hasta hoy, 14 de

Reniec: Hasta hoy, 14 de octubre, se podrá cambiar de domiclio en el DNI para definir local de votación 2026

Vicky Dávila y Susana Muhamad se agarraron por discurso de Donald Trump: “Ustedes son desalmados por naturaleza”

Fico Gutiérrez reaccionó a los chats que vinculan al hermano de Daniel Quintero en presunta red de corrupción en Medellín: “El robo de los Moreno se queda chiquito”

Escolar es hallada sin vida en su habitación al lado de su celular quemado en Villa El Salvador

José Luis Cidón, doctor: “El ayuno intermitente no está diseñado para perder peso, aunque ayuda. Reduce la inflamación y regenera la microbiota intestinal”

INFOBAE AMÉRICA
JPMorgan Chase gana un 12%

JPMorgan Chase gana un 12% más en el tercer trimestre

La sede de la RFEF en Las Rozas acogerá la fase final de LaLiga Genuine 2025-26

El papa León XIV pidió a Italia mantener la apertura hacia los migrantes

El PSOE defiende el papel de Sánchez ante Trump, aunque a algunos "les jorobe": "Ha sido el líder mundial más valiente"

La UE expresa su preocupación por los choques entre Hamás y otros grupos milicianos en Gaza

ENTRETENIMIENTO

De la pantalla al papel:

De la pantalla al papel: Enzo Vogrincic se reinventa con un ensayo autobiográfico repleto de anécdotas

Taylor Swift rompe récord histórico con “The Life of a Showgirl”: más de 4 millones vendidos en una semana

Por qué la muerte de Diane Keaton duele más

El caballero de los Siete Reinos: la nueva serie de HBO que reinventa el universo de Juego de Tronos con una aventura más íntima

Sting confesó por qué la jubilación no es una opción: “No me lo puedo permitir, hay demasiadas personas que dependen de mí económicamente”