Mundo

Israel acusó a Hamas de violar el acuerdo al entregar sólo cuatro cadáveres y advirtió que podría “responder”

El ministro de Defensa israelí denunció que el grupo terrorista incumplió lo pactado, mientras familiares exigen la repatriación total

El ministro israelí de Defensa,
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha acusado este lunes a Hamas de incumplir el acuerdo de paz al haber confirmado tan solo la entrega por el momento de los restos mortales de cuatro de los 28 cadáveres que continúan bajo su poder.

“El anuncio de Hamas sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos”, ha dicho el ministro en su cuenta de X, desde donde ha advertido de “cualquier retraso u omisión intencionado será considerado una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia”.

“La tarea urgente en la que estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos”, ha escrito Katz, en línea con la denuncia de los familiares, quienes han advertido a lo largo del lunes de que la entrega de un número tan reducido de cadáveres era un “violación flagrante” del acuerdo.

Las Brigadas Ezeldín al Qasam, el brazo armado de Hamas, han confirmado este lunes las identidades de los cuatro cuerpos sin vida que serán entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que se ha desplazado ya hasta el sur de Gaza, en donde tendrá lugar la devolución de estos cuatro cadáveres.

Un helicóptero vuela cerca de
Un helicóptero vuela cerca de una pancarta que dice "Esperanza sin límites" afuera del Centro Médico Sheba, donde los rehenes liberados que fueron secuestrados durante el ataque mortal del 7 de octubre de 2023 por Hamás y llevados a Gaza, llegan, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, en Ramat Gan, Israel, el 13 de octubre de 2025. REUTERS/Hannah McKay

La milicia palestina ha informado en un comunicado, en el que no da detalles sobre el momento y el lugar en el que tendrá lugar la entrega, de que los cadáveres en ser devueltos son los de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último comandante del Ejército israelí, muerto durante el 7 de octubre.

La entrega

El grupo islamista entregó este lunes a la Cruz Roja en el sur de Gaza los primeros dos cadáveres de rehenes israelíes de los cuatro previstos para hoy, sin detallar sus identidades, anunció el Ejército de Israel en un comunicado.

“Tras esto, se producirá la entrega de otros dos ataúdes de rehenes fallecidos. Se requiere a Hamas que cumpla el acuerdo y tome las medidas necesarias para el retorno de todos los rehenes fallecidos”, recoge el comunicado castrense.

Según explicó en la noche del domingo un oficial del Ejército israelí, los cadáveres serán entregados a la Cruz Roja, que a su vez los transportará para ponerlos a disposición de las fuerzas armadas.

Vehículos de la Cruz Roja
Vehículos de la Cruz Roja transportan rehenes, retenidos en Gaza desde el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023, tras su entrega como parte de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel, en la ciudad de Gaza. 13 de octubre de 2025. Imagen fija tomada de vídeo. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Dentro de Gaza se celebrará una pequeña ceremonia religiosa por los fallecidos, cuyos ataúdes serán llevados entonces fuera del enclave, envueltos en banderas israelíes.

Finalmente serán trasladados al Instituto de Medicina Forense Abu Kabir de Yaffa (sur de Tel Aviv), donde se procederá a la identificación de los cadáveres y se tratará de determinar las condiciones en las que murieron.

El centro apuntó ayer que, en los casos más complejos, es posible que su identificación lleve más de 24 horas.

(con información de EP y EFE)

