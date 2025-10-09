Mundo

A días del balotaje, Bolivia está sumido en una crisis económica: “Los resultados son desastrosos”

Escasez de divisas, racionamiento de combustibles y proyectos industriales inconclusos marcan el cierre de gestión del presidente

Guardar
El presidente boliviano Luis Arce
El presidente boliviano Luis Arce da una conferencia de prensa en el palacio presidencial en La Paz, Bolivia, el jueves 21 de agosto de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

A un mes de que el presidente Luis Arce entregue el mando, Bolivia atraviesa una de las crisis económicas más delicadas de las últimas décadas. La escasez de dólares ha tensionado las importaciones y puesto en jaque la compra subvencionada de combustibles, mientras que la promesa estrella de su gestión —la industrialización— exhibe resultados insuficientes y proyectos estancados.

El economista Alberto Bonadona fue categórico al señalar que Arce “ha llevado a Bolivia a las puertas del averno y nos está dejando ahí”. Según explicó a EFE, el déficit de divisas y la falta de combustibles no se resolverán antes de la segunda vuelta electoral.

Uno de los principales errores, añadió, es la ausencia de inversión “oportuna” en exploración de gas natural, fuente central de divisas para el país durante más de una década. Esta falta de previsión viene heredada de los gobiernos de Evo Morales, de quien Arce fue ministro de Economía y aliado cercano.

El panorama se complicó aún más esta semana cuando Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), reconoció que el país solo podrá abastecer entre un 70% y 80% de la demanda de combustibles debido a la carencia de dólares para importar diésel y gasolina.

ARCHIVO - El expresidente de
ARCHIVO - El expresidente de Bolivia, Evo Morales, junto a el entonces candidato presidencial del partido, Luis Arce, en Buenos Aires, Argentina, el 17 de febrero de 2020. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

Litio y proyectos inconclusos

La apuesta del Ejecutivo por industrializar el litio mediante la tecnología de extracción directa (EDL) también está en suspenso. Los contratos firmados con consorcios de China y Rusia permanecen paralizados en el Legislativo, frenados por disputas internas en el Movimiento al Socialismo (MAS) y cuestionamientos a su contenido.

A ello se suma la llamada “sustitución de importaciones”, una política que promovió fábricas y proyectos industriales en distintas regiones. Bonadona advierte que estas iniciativas funcionaron más como herramientas de prebenda política que como motores de desarrollo real.

Los grandes proyectos —como la explotación de hierro, la producción de urea o la industrialización de azúcar en La Paz— avanzan de forma parcial y sin cumplir expectativas.

“La gestión por resultados es desastrosa. Arce y el periodo del MAS (Movimiento al Socialismo), del que él es parte indisociable desde 2006, dejan un país prácticamente en quiebra y desfalcado”, sentenció el politólogo Franklin Pareja.

El futuro inmediato del país estará en manos del ganador de la segunda vuelta del 19 de octubre, en la que se enfrentarán el centrista Rodrigo Paz y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga. Para Pareja, uno de los retos más urgentes será garantizar transparencia en la entrega de información durante la transición gubernamental.

Manifestantes gritan proclamas contra el
Manifestantes gritan proclamas contra el gobierno en protesta por los contratos firmados para la explotación de litio con un consorcio chino y una empresa rusa, en La Paz, Bolivia, el jueves 13 de febrero de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

La defensa oficial

Desde el oficialismo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, rechaza el diagnóstico de crisis terminal. “Hay estabilidad en varios sectores de la economía, no es como se quiere hacer creer que se está entregando la peor situación económica, no es cierto”, afirmó al presentar un balance de gestión.

El funcionario recordó que el Gobierno de Arce tuvo que enfrentar choques externos como la pandemia, la guerra en Ucrania y las tensiones comerciales con Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump.

Pese a ello, insistió, la economía boliviana logró crecer de manera sostenida hasta 2022, año en que estallaron conflictos internos que derivaron en bloqueos de caminos, paralización del Legislativo y una huelga de 36 días en Santa Cruz. Según sus cálculos, estas medidas de los partidarios de Morales ocasionaron pérdidas de más de 5.000 millones de dólares, a lo que se suman 1.600 millones de dólares en créditos internacionales frenados en el Parlamento.

Montenegro reconoció la caída en la producción de gas natural —de 22.188 millones de metros cúbicos en 2014 a 11.896 en 2024—, pero subrayó que Bolivia ha cumplido con el pago de su deuda externa, que equivale al 23,1 % del PIB.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaLuis arcecrisis economiaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Las familias de los rehenes en Gaza recibieron el acuerdo con “emoción” y “preocupación”

La mediación internacional concretó un avance diplomático que incluye la intervención directa de Estados Unidos y Egipto, con un compromiso oficial para restablecer el contacto entre personas desaparecidas y sus allegados

Las familias de los rehenes

Medvedev viajó a Pyongyang para reforzar la alianza ruso-norcoreana

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso encabezó una delegación para participar en la conmemoración del 80º aniversario del Partido del Trabajo de Corea, en un contexto de acercamiento político, militar y diplomático entre Moscú y el régimen de Kim Jong-un

Medvedev viajó a Pyongyang para

Netanyahu convocó al gabinete para aprobar el acuerdo de intercambio de rehenes por prisioneros con Hamas

El primer ministro celebró “un gran día para Israel” y agradeció a Trump por su “compromiso” tras alcanzar la primera fase del plan para finalizar la guerra en Gaza

Netanyahu convocó al gabinete para

Hamas confirmó el acuerdo y elogió el rol de los mediadores EEUU, Qatar y Egipto

El grupo terrorista emitió un comunicado en el que aseguró que el pacto “prevé el fin de la guerra en Gaza, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros”

Hamas confirmó el acuerdo y

Donald Trump anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros

Se trata de la primera fase del plan presentado por el presidente estadounidense que contempla el regreso a casa de los 47 secuestrados por los terroristas y la liberación de una lista de palestinos encarcelados en territorio israelí

Donald Trump anunció que Israel
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Daniel Quintero retiró valla digital

Daniel Quintero retiró valla digital revictimizante para la comunidad gay, que usó para atacar a Abelardo de la Espriella: “Pido disculpas”

Miguel Polo Polo desafió a la justicia frente a sus citaciones en la Corte: “No permitiremos que arrodillen a Colombia”

Tren Interurbano México - Toluca: qué falta para que la obra pueda operar hasta Observatorio en diciembre

Procesan a “El Chuki”, piloto aviador de Los Chapitos detenido en Sinaloa

El alimento que ayuda a prevenir los picos de glucosa si los comes antes de ingerir cosas dulces

INFOBAE AMÉRICA
UNICEF cifra en 680.000 los

UNICEF cifra en 680.000 los niños forzados a huir por la "violencia sin control" en lo que va de año en Haití

Las familias de los rehenes en Gaza recibieron el acuerdo con “emoción” y “preocupación”

Marcos Llorente: "Soy igual de feliz viniendo a la selección que sin venir"

Medvedev viajó a Pyongyang para reforzar la alianza ruso-norcoreana

La industria uruguaya está estancada: su núcleo duro creció apenas 0,7% en 15 años

ENTRETENIMIENTO

Megadeth anuncia su gira final

Megadeth anuncia su gira final con Sudamérica como escenario especial y desata una ola de nostalgia entre los fans

¿Renace Guns N’ Roses? Slash y Richard Fortus brindaron detalles de la nueva etapa de la mítica banda tras años de conflictos

“Me siento avergonzado de mi actuación”: la inesperada confesión de Gary Oldman sobre su rol en Harry Potter

Gene Simmons, miembro fundador de KISS, fue hospitalizado de emergencia tras un accidente de auto

La ‘monstruosa’ transformación de Jacob Elordi en ‘Frankenstein’: 10 horas de maquilaje, 42 prostéticos y una gran dosis de paciencia