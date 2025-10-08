Mundo

Lecornu busca un acuerdo presupuestario en Francia que aleje la presión por adelantar las elecciones

El primer ministro en funciones aspira a consensuar una “plataforma de acción” en aras de la “estabilidad del país”, aunque ha fijado como líneas rojas que el déficit público se mantenga por debajo del 5 por ciento del PIB

Guardar
El primer ministro saliente francés,
El primer ministro saliente francés, Sébastien Lecornu, pronuncia una declaración en el patio del Hotel Matignon en París tras iniciar una serie de conversaciones con los líderes de los partidos políticos mientras Francia se enfrenta a una crisis política tras el anuncio de la dimisión del nuevo gobierno, Francia, el 8 de octubre de 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

El primer ministro en funciones de Francia, Sébastian Lecornu, ha afirmado este miércoles que ha percibido una “voluntad” por parte de otras fuerzas políticas de pactar y aprobar unos presupuestos generales antes de que acabe el año, “una convergencia que aleja la perspectiva de disolución” de la Asamblea Nacional y, por tanto, el adelanto electoral.

Lecornu se ha dirigido a los medios al inicio de su segunda y última jornada de contactos, después de que el lunes presentase por sorpresa su dimisión apenas 14 horas después de dar a conocer el nombre de los nuevos ministros. Para este miércoles por la mañana se ha citado con los representantes de la “izquierda republicana”, dentro de los cuales no incluiría a La Francia Insumisa (LFI).

El ex ministro de Defensa aspira a consensuar una “plataforma de acción” en aras de la “estabilidad del país”, aunque ha fijado como líneas rojas que el déficit público se mantenga por debajo del 5 por ciento del PIB en las próximas cuentas públicas. No ha mencionado en su discurso, sin embargo, la reforma de las pensiones, pese a que es uno de los puntos que más fricción genera, especialmente para la izquierda.

El presidente galo, Emmanuel Macron, que no se ha pronunciado públicamente sobre la actual crisis política, pidió a Lecornu el lunes que hiciese un último intento de negociar y le dio otras 48 horas de margen.

Tras reunirse con diferentes formaciones, de centro y de derecha y antes de hacerlo este miércoles con la izquierda, Lecornu aseguró que hay “una voluntad de tener para Francia un presupuesto antes del 31 de diciembre”, esencial para la estabilidad del país.

“Esta voluntad de crear un movimiento de convergencia aleja las perspectivas de una disolución” de la Asamblea Nacional, aseguró el primer ministro en una corta intervención en la sede del Ejecutivo.

El presidente francés, Emmanuel Macron,
El presidente francés, Emmanuel Macron, espera la llegada de un invitado al Palacio del Elíseo en París, Francia, el 8 de octubre de 2025. REUTERS/Benoit Tessier

El jefe del Gobierno presentó su dimisión el pasado lunes pero fue encargado por el presidente, Emmanuel Macron, de explorar las posibilidades de un acuerdo que evite las elecciones, una prórroga que se agota este miércoles.

Este martes, Lecornu recibió a los componentes de la coalición macronista, con quienes acordó centrar las negociaciones en el presupuesto y en el futuro inmediato de Nueva Caledonia, que aguarda una ley para mantenerse en Francia.

Posteriormente negoció con la derecha moderada, cuyo presidente, Bruno Retailleau, que también es el ministro del Interior en funciones, alejó las opciones de mantenerse en el Ejecutivo.

El primer ministro tiene programadas en su agenda de este miércoles reuniones con los socialistas, comunistas y ecologistas, claves para lograr un acuerdo que otorgue estabilidad al país.

“Quiero conocer las concesiones que pueden hacer, porque ellos también quieren que haya un presupuesto antes del 31 de diciembre. Estamos en una situación grave, es un momento de responsabilidad”, dijo el primer ministro.

Los grupos de la izquierda llegan a las negociaciones con una reivindicación clara, la supresión de la reforma de las pensiones que el Gobierno macronista adoptó en 2023 sin mayoría parlamentaria y sin voto, lo que generó grandes protestas en el país.

Lecornu no hizo ninguna referencia a esa reforma, aunque la actual ministra de Educación, Élisabeth Borne, que dirigía el Gobierno cuando se adoptó, se mostró favorable a su suspensión.

La ministra francesa de Educación,
La ministra francesa de Educación, Enseñanza Superior e Investigación, Elisabeth Borne. REUTERS/Abdul Saboor

Algo que no convence a otros de los apoyos del presidente, como el ex primer ministro Édoaurd Philippe o el actual titular de Economía en funciones, Roland Lescure, que consideró que dejarla en suspenso costaría “cientos de millones en 2026 y miles de millones en 2027”.

Lecornu dio pocos detalles sobre el contenido de las negociaciones, pero aseguró que todos los grupos políticos están de acuerdo en la necesidad de reducir el déficit del país y dejarlo entre el 4,7 y el 5 %, para cumplir los compromisos de Francia con la Unión Europea y no agravar el pago de intereses de la deuda.

El primer ministro señaló que Francia necesita estabilidad en un momento geopolítico importante, por la situación en Oriente Medio y en Ucrania, pero también por el deterioro de la imagen de Francia en el extranjero.

“En diferentes capitales desde hace varios días se hacen preguntas”, reconoció el jefe del Gobierno.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

FranciaSébastian LecornuEmmanuel Macron

Últimas Noticias

La percepción de seguridad personal ha alcanzado un máximo histórico a nivel global

El informe internacional destaca avances en la confianza ciudadana, aunque persisten profundas diferencias entre regiones y géneros

La percepción de seguridad personal

Cómo es Nueva Tabarca, la isla donde hay más gatos que habitantes

A pocos kilómetros de la costa de Alicante, este lugar lucha por mantener su identidad frente al turismo masivo y una paradoja única

Cómo es Nueva Tabarca, la

Gisèle Pelicot enfrentó nuevamente en la justicia a su último agresor: “Asuma la responsabilidad de sus actos”

La activista francesa confrontó en la corte a quien aún rechaza su culpabilidad, pese a las pruebas contundentes y sentencias previas contra otros implicados en el caso

Gisèle Pelicot enfrentó nuevamente en

Hamas anunció que le envió a Israel una lista de presos que pretende liberar a cambio de entregar los rehenes en Gaza

El grupo terrorista mantiene el optimismo sobre las negociaciones se desarrollan en Egipto para concretar un alto el fuego tras dos años de conflicto

Hamas anunció que le envió a

El presidente más anciano del mundo busca un nuevo mandato: tiene 92 años

El camerunés Paul Biya lanzó su campaña electoral con promesas de desarrollo y estabilidad en un país afectado por ataques, pobreza y cuestionamientos sobre la transparencia de los comicios

El presidente más anciano del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Petro denunció trato de

Gustavo Petro denunció trato de “raza inferior” a colombianos en Ucrania y pide el retorno de mercenarios al país

Piter Albeiro reveló que casi roban a su mamá y dio trucos para evitar algunos tipos de atraco

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.9 en Cd Hidalgo

El premio mayor de MiLoto se volvió a quedar en Bogotá: esta es la ‘bobabita’ que se llevará el nuevo ganador

Cayó un container con pollo congelado en la conexión de la autopista 25 de Mayo y provocó demoras hacia La Plata

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea reforzó las

La Unión Europea reforzó las medidas protección a sus agricultores y ganaderos ante las importaciones del Mercosur

30 pinturas de Bob Ross salen a subasta para financiar la TV pública de EEUU

El Barcelona Open Banc Sabadell 2026 se jugará del 11 al 19 de abril

Verisure se estrena en la Bolsa de Estocolmo con la vista puesta en levantar 3.100 millones de euros

La Asamblea Nacional francesa descarta debatir la moción que pedía el cese de Macron

ENTRETENIMIENTO

“No se pueden controlar los

“No se pueden controlar los resultados de taquilla”: Dwayne Johnson sobre el fracaso comercial de “The Smashing Machine”

La jugada rebelde de The Rolling Stones: la canción prohibida que rompió su contrato con Decca Records

El calvario de Denise Richards: tres conmociones cerebrales, una orden de restricción y la versión de un exmarido que lo niega todo

Así luce el elenco de ‘Monster: The Ed Gein Story’ junto a sus personajes reales

Así luce la modelo Eva Herzigová a más de 30 años de su icónico anuncio que provocó accidentes viales