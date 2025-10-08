¿Cuántos hijos tiene Elon Musk y a qué se dedican?

Elon Musk es padre de doce hijos con tres mujeres y mantiene una vida familiar diversa y mediática (AFP)

Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, en 1971. Conocido por su papel como fundador de Tesla, SpaceX, Neuralink y otras empresas de tecnología, Musk se destaca por su visión sobre el futuro de la humanidad, la exploración espacial, la inteligencia artificial y la movilidad eléctrica. Además de su presencia en el mundo empresarial y científico, su vida personal suele atraer atención, especialmente por el número y los nombres de sus hijos.

Cuántos hijos tiene Elon Musk: nombres, edades y a qué se dedican

Elon Musk es padre de 14 hijos, los cuales nacieron como resultado de sus relaciones con tres mujeres diferentes. De acuerdo a CNN, algo llamativo es que poseen nombres poco convencionales, algunos de ellos de origen tecnológico o numérico.

Griffin Musk

Griffin Musk es hijo de Elon Musk y Justine Wilson. Nació en 2004 y forma parte del primer grupo de hijos que Musk tuvo con su primera esposa. Griffin mantiene un perfil discreto. Está enfocado en estudios en la Universidad de Brown.

Vivian Jenna Wilson

Antes conocida como Xavier Alexander Musk, Vivian Jenna Wilson nació en 2004 y también es hija de Justine Wilson. Vivian cambió legalmente su nombre y género y optó por tomar el apellido de su madre, distanciándose de su padre. Sus actividades profesionales o intereses personales no se difundieron públicamente.

Kai Musk

Kai es uno de los trillizos que Elon Musk tuvo junto a Justine Wilson en 2006. Nació junto a Saxon y Damian. Al igual que sus hermanos, mantiene una vida de bajo perfil y no se registran detalles de su formación o actividad profesional.

Saxon Musk

Saxon Musk es otro de los trillizos de Musk y Justine Wilson. Tampoco se encuentra vinculado a actividades públicas ni se comunicaron sus intereses laborales o académicos.

Damian Musk

En tanto, Damian Musk es el tercer trillizo del grupo nacido en 2006, fruto de la unión entre Elon Musk y Justine Wilson. Damian permanece fuera del centro de la atención mediática, sin embargo, es reportado como un prodigio de la música clásica y matemáticas.

X Æ A-Xii Musk

Conocido como “X”, X Æ A-Xii Musk nació en mayo de 2020. Es hijo de Elon Musk y la artista canadiense Grimes (Claire Elise Boucher). X suele acompañar a su padre en eventos y viajes. Su corta edad impide saber a qué se dedicará, pero fue fotografiado en actos empresariales y viajes con Musk.

Exa Dark Sideræl Musk

Llamada afectuosamente “Y”, Exa Dark Sideræl Musk nació en diciembre de 2021 mediante gestación subrogada. Es la segunda hija de Musk y Grimes.

Tau Techno Mechanicus Musk

En 2023, Musk y Grimes presentaron a su tercer hijo juntos. Se trata de Tau Techno Mechanicus, conocido como “Tau”. El nombre mantiene la tendencia futurista de sus hermanos.

Strider Musk

Por su parte, Strider Musk forma parte del grupo de gemelos nacidos junto a Azure, hijos de Elon Musk y Shivon Zilis. Llegó al mundo en 2021. Su madre, Shivon Zilis, es una profesional reconocida en el ámbito de la inteligencia artificial y tecnología.

Azure Musk

Azure Musk es gemelo de Strider y también es hijo de Musk y Zilis.

Arcadia Musk

En febrero de 2024, Musk y Zilis tuvieron a su tercera hija, Arcadia. Se trata de la tercera hija de esta pareja, junto con los gemelos Strider y Azure.

Nevada Alexander Musk

En tanto, Nevada Alexander Musk fue el primer hijo de Musk y Justine Wilson. Nació en 2002 y falleció trágicamente a las diez semanas por el síndrome de muerte súbita infantil.

Hijo recientemente nacido

En 2025, Elon Musk anunció el nacimiento de su hijo número 14 junto a Shivon Zilis. El empresario declaró que sus familiares y amigos sabían del nacimiento y que la decisión de no divulgar un comunicado público respondió a una cuestión de privacidad. Hasta la fecha, no se reveló el nombre ni sexo de este bebé.

Por qué Elon Musk recomienda tener hijos

Elon Musk insiste en la importancia de aumentar la tasa de natalidad en países desarrollados. De acuerdo a Vinitatis, el empresario argumenta que tener hijos es fundamental para mantener la civilización y asegurar la continuidad social y económica. Musk sostiene que, sin nuevas generaciones, culturas como la de Francia, Japón o Italia experimentarán un declive demográfico riesgoso para sus sociedades.

El magnate apoya la inmigración legal, pero considera que no reemplaza la necesidad de un reemplazo generacional. Musk expresa su preocupación por la caída de las tasas de fertilidad y la define como el reto demográfico más importante para el futuro.

Cuáles fueron las parejas de Elon Musk y cuál es su pareja actual

La primera esposa de Musk fue Justine Wilson, a quien conoció durante sus estudios universitarios. Luego de su separación, Musk inició una relación con la cantante y compositora Grimes, madre de tres de sus hijos. Esta relación intensificó la atención mediática dada la originalidad en la elección de los nombres.

En la actualidad, Elon Musk está en pareja con Shivon Zilis, ejecutiva y especialista en inteligencia artificial vinculada a Neuralink. Con ella tuvo tres hijos: dos gemelos nacidos en 2021 y un bebé nacido en 2025. Zilis se destaca por su trabajo en tecnología, formación en Yale y experiencia en empresas como Tesla y OpenAI.

La fortuna y las empresas de Elon Musk

Elon Musk figura entre las personas más ricas del mundo. Su fortuna proviene principalmente de sus participaciones en empresas tecnológicas y de innovación. Musk es el principal impulsor de Tesla, empresa de autos eléctricos; SpaceX, empresa dedicada a la exploración espacial; Neuralink, dedicada a la neurotecnología, y The Boring Company, que desarrolla túneles y soluciones de transporte subterráneo. También lidera el desarrollo de la red social X y tiene intereses en energía solar y proyectos de inteligencia artificial.

El magnate definió su legado no solo por la innovación en la tecnología moderna, sino también por su postura ante la natalidad y la conformación familiar. Con catorce hijos, múltiples empresas y una fortuna que supera los USD 200.000 millones, el empresario continúa como referente de la era digital y del debate social sobre el futuro de la humanidad. Su vida familiar, su origen sudafricano y sus inversiones reflejan el perfil de un líder que busca influir tanto en el desarrollo tecnológico como en la estructura social del siglo XXI.