Rusia se acerca más a los talibanes: recibió en Moscú a una delegación del régimen afgano

Participantes de la séptima reunión del Formato de Consultas de Moscú sobre Afganistán, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el ministro de Asuntos Exteriores en funciones de los talibanes, Amir Khan Muttaqi, posan para una fotografía en Moscú, Rusia, el 7 de octubre de 2025. (Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia/Distribuida vía REUTERS)

Rusia recibió este martes en Moscú a una delegación del régimen talibán, en el marco de una encuentro internacional sobre la situación en Afganistán. Durante la séptima reunión del Formato de Consultas de Moscú sobre Afganistán, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, lanzó una firme advertencia contra la presencia militar extranjera en territorio afgano o en países vecinos. En las conversaciones participaron también representantes de China, India, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán.

“El despliegue de infraestructura militar de terceros países en el territorio de Afganistán, así como en los territorios de los estados vecinos, es categóricamente inaceptable bajo cualquier pretexto”, subrayó el canciller ruso en su discurso. Además, elogió a las autoridades talibanas por sus esfuerzos en la lucha contra el Estado Islámico y otros grupos extremistas, así como en la erradicación de las drogas ilegales.

Lavrov también recordó los episodios de ocupación extranjera en la historia afgana: “La presencia militar de cualquier actor extrarregional solo podría conducir a la desestabilización y a nuevos conflictos. La historia de Afganistán ha presenciado numerosas situaciones con presencia militar extranjera. Creo que todos deberían haber sacado las conclusiones correctas hace mucho tiempo”, afirmó.

Miembros de las delegaciones, encabezadas por el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el ministro de Asuntos Exteriores en funciones de los talibanes, Amir Khan Muttaqi, asisten a una reunión en Moscú, Rusia, el 7 de octubre de 2025. (Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia/Distribuida vía REUTERS)

El mes pasado, el régimen afgano rechazó un intento del presidente estadounidense Donald Trump de recuperar la base aérea de Bagram, cuatro años después de la caótica retirada de Washington que dejó la instalación militar bajo control talibán. Décadas antes, la Unión Soviética también había librado una guerra de diez años en Afganistán, que concluyó con la retirada de sus tropas en 1989.

Desde la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en agosto de 2021, los talibanes han buscado reconocimiento internacional, aunque imponiendo al mismo tiempo una estricta interpretación de la ley islámica. En julio pasado, Rusia se convirtió en el primer país en reconocer oficialmente a los talibanes tras eliminar al régimen de su lista de organizaciones ilegales.

Durante la reunión, Lavrov expresó la intención de ampliar los vínculos comerciales con Afganistán, además de reforzar la cooperación en materia de seguridad, antiterrorismo y lucha contra el narcotráfico. Aprovechó también para criticar a Occidente por mantener congelados los activos afganos y aplicar sanciones contra Kabul.

Por su parte, el ministro de Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, agradeció “la audaz decisión de la Federación Rusa de reconocer oficialmente al Emirato Islámico de Afganistán”. Y añadió: “Lo aprecio y deseo que todos los países sigan el mismo camino”.

Amir Khan Muttaqi. (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Muttaqi destacó que las conversaciones en Moscú ofrecen “una buena oportunidad para que los países de la región escuchen las opiniones de los demás”, y aseguró que su gobierno ha creado condiciones para “garantizar la seguridad integral después de cuatro décadas y proporcionar una buena base para la inversión, la economía, el tránsito y la conectividad”.

Aunque Rusia fue el primero en reconocer a los talibanes, el régimen mantiene contactos de alto nivel con otras naciones y vínculos diplomáticos incipientes con países como China y los Emiratos Árabes Unidos. Aun así, siguen relativamente aislado en el escenario internacional debido a sus políticas restrictivas contra las mujeres.

Pese a haber prometido un gobierno más moderado que durante su primer mandato (1996-2001), el régimen ha impuesto severas limitaciones: las mujeres tienen prohibido trabajar en la mayoría de los empleos y acceder a espacios públicos como parques, baños y gimnasios, mientras que las niñas no pueden estudiar más allá del sexto grado.

(Con información de AP)