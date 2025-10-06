Mundo

Friedrich Merz habló del sobrevuelo de drones ilegales en Alemania: “Sospechamos que Rusia está detrás”

El canciller alemán aseguró que Berlín está investigando posibles intentos de espionaje por parte del Kremlin tras la detección de dispositivos no autorizados

Guardar
Friedrich Merz afirmó que Rusia
Friedrich Merz afirmó que Rusia estaría detrás del sobrevuelo de drones en Alemania (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Friedrich Merz, canciller alemán, afirmó que como responsable de los drones avistados en el espacio aéreo de Alemania en los últimos días, Rusia es el principalsospechoso”. Los recientes sobrevuelos de los dispositivos provocaron incidentes que desembocaron en los cierres temporales del aeropuerto de Múnich, sumados a la clausura del espacio aéreo en Dinamarca y Polonia.

Sospechamos que Rusia está detrás de la mayoría de estos sobrevuelos de drones”, expresó a la emisora ARD. En ese sentido, aseveró que la amenaza proviene de “quienes quieren poner a prueba” a Alemania y calificó estos hechos como “una grave amenaza a la seguridad” tanto nacional como europea.

El Dron Vector AI es
El Dron Vector AI es un UAV (Vehículo Aéreo No Tripulado) de origen alemán

Merz subrayó que, aunque los sobrevuelos de drones no son nuevos, la magnitud de los incidentes recientes “no tiene precedentes”. Para llevar tranquilidad a los alemanes, el líder de la Unión Demócrata Cristiana informó que “no se ha documentado ningún incidente u operación que implicara drones armados”, por lo que se refirió a “intentos de espionaje” con el objetivo de “poner nerviosa a la población”.

La Policía alemana confirmó el sábado la detención de una persona bajo sospecha de operar un dron cerca del aeropuerto de Frankfurt. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, instó a las Fuerzas Armadas a asumir un papel activo en la defensa de antidrones y planea presentar un nuevo borrador de seguridad aérea.

Las Fuerzas Armadas de Alemania
Las Fuerzas Armadas de Alemania están alerta tras el avistamiento de drones ilegales en su espacio aéreo (Europa Press)

Estamos en una carrera entre la amenaza de los drones y la defensa contra ellos”, declaró. Los avistamientos en Alemania se producen tras episodios similares en Polonia, Rumanía y Dinamarca, esta última sede la semana pasada de la cumbre de líderes de la UE en la que estuvo presente Merz.

Tras el encuentro, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, impulsó la idea de un escudo antidrones para proteger al continente de incursiones ilegales con drones o cazas rusos, aunque el Kremlin rechazó toda vinculación con estos incidentes.

Friedrich Merz y Ursula von
Friedrich Merz y Ursula von der Leyer se reunieron en agosto (REUTERS/Al Drago)

Por su parte, el presidente del Consejo, António Costa, aseguró que “las fronteras de Europa sólo serán seguras si todas las fronteras europeas lo son, con un planteamiento de 360 grados”.

El sábado pasado, Alemania anunció la creación de una unidad especializada antidrones en la Policía Federal y habilitó la intervención del Ejército para neutralizar amenazas aéreas no tripuladas. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, declaró a DW que Alemania “está muy atrás en la protección” frente a drones y subrayó la necesidad de mejoras tanto en equipamiento como en coordinación.

El muro de drones que busca implementar Europa

Los principales líderes de Europea
Los principales líderes de Europea en Copenhague, Dinamarca (REUTERS)

El concepto de muralla de drones en Europa no implica levantar una barrera física, sino crear un sistema coordinado de defensa para detectar, rastrear e interceptar los dispositivos que violen el espacio aéreo, explicó Miriam McNabb, editora en jefe de la publicación digital Dronelife.

McNabb destacó en su análisis que el proyecto enfrenta desafíos significativos: “Europa tendría que garantizar que los distintos sensores de detección, sistemas de guerra electrónica y redes de mando puedan comunicarse sin problemas entre varios países”.

Además de barreras técnicas y financieras como la financiación y la gestión transfronteriza, subrayó que existen consideraciones geopolíticas, ya que un escudo antidrones visible podría elevar las tensiones con Rusia.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaÚltimas Noticias AméricaRusiaAlemaniaFriedrich Merzescudo antidronesdronesAlexander Dobrindt

Últimas Noticias

Israel eliminó varias células terroristas de Hamas que organizaban complots mientras se negocia la paz en Egipto

Las Fuerzas de Defensa llevaron a cabo ataques coordinados en la ciudad de Gaza, neutralizando grupos armados y desmantelando infraestructura que pretendía ser utilizada por el grupo armado

Israel eliminó varias células terroristas

Crisis de gobierno en Francia: cae la bolsa y la deuda soberana se encarece tras la dimisión del primer ministro

Sebastien Lecornu llevaba apenas tres semanas en el cargo. El CAC 40 cotiza con pérdidas de 1,5%, los bancos cayeron hasta 5% y los costos de endeudamiento del gobierno alarman a los analistas

Crisis de gobierno en Francia:

El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi

Fueron seleccionados por identificar mecanismos que protegen al organismo de autoinmunidad, abriendo el camino a tratamientos innovadores para cáncer y trasplantes

El premio Nobel de Medicina

Sébastien Lecornu renunció como primer ministro de Francia un día después del anuncio de su gabinete

En un breve comunicado, el Palacio del Elíseo indicó que el presidente Emmanuel Macron aceptó su dimisión

Sébastien Lecornu renunció como primer

Delegaciones de EEUU, Israel y Hamas se reúnen en Egipto para negociar el plan de Trump para la Franja de Gaza

El encuentro se desarrollará en la ciudad turística de Sharm el-Sheikh, bajo la mediación de El Cairo. El domingo, el presidente estadounidense exhortó a los negociadores a “moverse rápido” para poner fin a la guerra

Delegaciones de EEUU, Israel y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
José Andrés, chef español, comparte

José Andrés, chef español, comparte su receta de crema de calabaza sin nata: “El aceite va a emulsionar y le va a dar un toque cremoso”

Advierten que Senado podría corregir la reforma a la Ley de Amparo con “fe de erratas” por polémico transitorio

Así será el viaje exprés de los reyes Felipe y Letizia a Bélgica: encuentro ‘royal’ y Francisco de Goya como protagonista

Sigue la baja de tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Reventó el Pozo de La Tinka con más de S/6 millones: esta es la jugada ganadora del sorteo del 5 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Las tres asociaciones mayoritarias de

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana declinan la invitación de Mazón para asistir al 9 d'Octubre

El tratamiento de cáncer de mama vive una "revolución" que permite mayor supervivencia y mejor calidad de vida

LEGO Gaming: The Exhibition aterriza en OXO Museo del Videojuego Madrid

Embajador argentino en EEUU anuncia una inversión "sin precedentes" de empresas estadounidenses en Argentina

El CICR se declara "listo" para mediar en un nuevo canje entre Hamás e Israel

ENTRETENIMIENTO

“We Are the World fue

“We Are the World fue una alianza que marcó mi vida”: Lionel Richie rememoró su trabajo con Michael Jackson

“Verdaderamente aterrador”: El estreno de Netflix que mezcla testimonios reales y recreaciones para asustar hasta a los más valientes

La comedia que lidera el ranking de Netflix ideal para maratonear

Mike “The Situation” y Lauren Sorrentino comparten cómo viven la sobriedad y la paternidad consciente con sus tres hijos

El explosivo libro del ex esposo de Britney Spears reabre heridas del pasado: “Ella está profundamente preocupada”