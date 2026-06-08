Masacre en Soledad: 3 personas muertas y 4 heridas después de un ataque sicarial en un local comercial

La masacre en Soledad dejó tres muertos y cuatro heridos y quedó bajo investigación de la Policía Metropolitana de Barranquilla y del CTI de la Fiscalía - crédito @LaJornadaco/X

Un nuevo episodio de violencia ocurrió en el área metropolitana de Barranquilla la noche del domingo 7 de junio, cuando un ataque armado en el barrio Ciudad Bolívar, en Soledad, dejó tres personas muertas y cuatro heridas.

El hecho generó conmoción entre los habitantes, que fueron sorprendidos por la ráfaga de disparos en un establecimiento comercial.

Las autoridades identificaron a las víctimas fatales como Luis Miguel Alvarado Gómez, de 37 años; Carmelo de Jesús Chueco Escobar, de 41 años; y Ronald Ramón Acosta Gómez, de 44 años.

PUBLICIDAD

El atentado ocurrió cerca de las 7:25 p. m., cuando dos hombres en motocicleta llegaron al lugar y uno de ellos abrió fuego contra quienes se encontraban compartiendo bebidas.

El ataque sicarial ocurrió en un establecimiento comercial del barrio Ciudad Bolívar, en Soledad, cuando dos hombres llegaron en motocicleta y uno de ellos disparó contra los presentes - crédito Captura video

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, el agresor descendió de la motocicleta y disparó en repetidas ocasiones dentro del negocio ubicado en la carrera 8 con calle 46B. Las personas intentaron protegerse, pero la balacera terminó con la vida de tres presentes y dejó a otros cuatro con heridas de diversa gravedad.

PUBLICIDAD

Los heridos fueron identificados como Yandris Rafael Gávalo Barceló (35 años), Anderson Acosta Blanquiceth (29 años), Abdala Naissir Morales (40 años) y Aura María Beltrán Pineda (34 años).

La acción violenta responde a una represalia de alias El Menor tras el asesinato de su colaborador cercano, alias El Tío. Las primeras investigaciones indican que el suceso estaría relacionado con disputas entre grupos delincuenciales que intentan dominar actividades ilícitas en la zona.

PUBLICIDAD

Hipótesis, antecedentes y líneas de investigación

De acuerdo con información policial, la zona presenta fuerte influencia del Grupo Delincuencial Organizado Los Costeños, que actúa bajo las órdenes de alias Mauricio el Quesero. Esta estructura criminal es señalada como responsable de varios hechos violentos recientes en Soledad y municipios cercanos.

La Policía investiga si la masacre en Soledad está vinculada con disputas de estructuras criminales por el control de rentas ilegales en el área metropolitana de Barranquilla- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Durante las investigaciones, se conoció que Carmelo de Jesús Chueco Escobar tenía dos anotaciones judiciales previas por concierto para delinquir y lesiones personales, mientras que Luis Miguel Alvarado Gómez figuraba con una anotación por inasistencia alimentaria. Estos antecedentes forman parte de las líneas indagatorias que analizan los organismos judiciales.

PUBLICIDAD

La Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía iniciaron la revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y recolección de pruebas en el lugar del crimen. No se descarta que el ataque esté relacionado con la lucha entre bandas por el control de rentas ilegales en la región.

Mientras la comunidad exige resultados, las autoridades anunciaron el refuerzo de operativos y acciones de inteligencia para identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado. La Policía señaló que mantiene abiertas varias hipótesis sobre los móviles y los posibles apoyos logísticos con los que contaron los responsables.

PUBLICIDAD

Este es el cartel de los más buscados en el Atlántico: están acusados de homicidio y hurto agravado

Las autoridades del Atlántico han puesto en marcha una ofensiva para enfrentar la ola de homicidios y hurtos agravados en distintos municipios del departamento. Como parte de esta estrategia, la Policía Nacional difundió un nuevo cartel con los nombres e imágenes de varios presuntos responsables de estos delitos, priorizando la búsqueda en localidades como Santo Tomás, Galapa y Polonuevo.

La Policía Nacional habilita líneas telefónicas y correo electrónico para aportar información bajo completa reserva, impulsando la participación ciudadana - crédito Policía Nacional

El despliegue policial actual busca la captura de personas señaladas por su presunta implicación en crímenes graves. Entre ellas, destaca Denilson Junior Pertuz Muriel, a quien se le señala por un homicidio ocurrido en Santo Tomás en diciembre de 2025. Sobre esta persona ya pesa una orden judicial, y se adelantan procedimientos para lograr su detención.

PUBLICIDAD

El cartel también incluye a Charles Junior Martínez Llanos, identificado por las autoridades como presunto líder de una estructura criminal con influencia en Galapa. La Policía considera su captura prioritaria ya que, según las investigaciones, tendría un rol central en la organización de delitos de alto impacto en la zona.

Dentro de la lista de los más buscados figuran otros nombres relacionados con hurtos agravados. Estiwar de Jesús Rojano Africano es requerido por su presunta participación en robos en Polonuevo y municipios cercanos, mientras que Yesid Andrés Africano Rodríguez está vinculado a actividades delincuenciales asociadas al hurto en la región.

PUBLICIDAD

Las autoridades informaron que la ciudadanía puede colaborar aportando información relevante para la ubicación y captura de estos individuos. Los datos pueden remitirse a líneas telefónicas específicas o al correo institucional, y siempre serán tratados bajo estricta reserva para proteger la identidad de los denunciantes.