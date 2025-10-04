El aeropuerto de Múnich suspendió sus operaciones por segundo día consecutivo tras un nuevo avistamiento de drones no autorizados

Las operaciones en el aeropuerto de Múnich fueron suspendidas (REUTERS/Angelika Warmuth)

El aeropuerto de Múnich, el segundo más grande de Alemania, suspendió sus operaciones tras el avistamiento de drones en sus inmediaciones por segundo día consecutivo.

Las autoridades aeroportuarias informaron en un comunicado que “el 3 de octubre, el control del tráfico aéreo alemán (DFS) restringió y finalmente suspendió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich alrededor de las 21.30 horas debido a avistamientos de drones”.

La actividad en el aeropuerto de Múnich se encuentra suspendida por segundo día consecutivo (REUTERS/Angelika Warmuth)

La interrupción implicó el desvío de 23 vuelos a otros destinos, la cancelación de doce llegadas y la suspensión o retraso de 46 despegues hasta el día siguiente. Unos 6.500 pasajeros se vieron afectados por el cierre, según el balance oficial.

“Al igual que la noche anterior, el Aeropuerto de Múnich colaboró con las aerolíneas para atender de inmediato a los pasajeros en las terminales. Se instalaron camas plegables y se distribuyeron mantas, bebidas y refrigerios”, precisó la administración aeroportuaria.

Las autoridades aeroportuarias informaron el avistamiento de drones no autorizados en su espacio aéreo (REUTERS/Angelika Warmuth)

Ante la reiteración del incidente, y bajo la consigna de que la seguridad es la máxima prioridad, la Policía Federal de Alemania ordenó la suspensión total de los vuelos en el aeropuerto bávaro. El jueves, un episodio similar motivó el cierre temporal de las instalaciones, impactando a cerca de 3.000 pasajeros.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, advirtió este viernes que “la competencia entre las amenazas y la defensa contra los drones es cada vez más feroz” y reclamó “más financiación, apoyo e investigación” para contrarrestar los riesgos.

Agentes de la Policía en el aeropuerto de Múnich (EUTERS/Angelika Warmuth)

El incidente de Múnich se suma a recientes casos de incursiones de drones en Polonia, Rumanía y Dinamarca, en un contexto en el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a avanzar hacia un “escudo antidrones” para proteger a todo el continente.

Noticia en desarrollo...