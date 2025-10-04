Mundo

El aeropuerto de Múnich suspendió sus operaciones por segundo día consecutivo tras un nuevo avistamiento de drones no autorizados

La administración aeroportuaria detuvo el tráfico aéreo como consecuencia del sobrevuelo de los dispositivos. La decisión afectó a más de 6.500 pasajeros y generó una respuesta urgente de seguridad

Guardar
Las operaciones en el aeropuerto
Las operaciones en el aeropuerto de Múnich fueron suspendidas (REUTERS/Angelika Warmuth)

El aeropuerto de Múnich, el segundo más grande de Alemania, suspendió sus operaciones tras el avistamiento de drones en sus inmediaciones por segundo día consecutivo.

Las autoridades aeroportuarias informaron en un comunicado que “el 3 de octubre, el control del tráfico aéreo alemán (DFS) restringió y finalmente suspendió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich alrededor de las 21.30 horas debido a avistamientos de drones”.

La actividad en el aeropuerto
La actividad en el aeropuerto de Múnich se encuentra suspendida por segundo día consecutivo (REUTERS/Angelika Warmuth)

La interrupción implicó el desvío de 23 vuelos a otros destinos, la cancelación de doce llegadas y la suspensión o retraso de 46 despegues hasta el día siguiente. Unos 6.500 pasajeros se vieron afectados por el cierre, según el balance oficial.

“Al igual que la noche anterior, el Aeropuerto de Múnich colaboró con las aerolíneas para atender de inmediato a los pasajeros en las terminales. Se instalaron camas plegables y se distribuyeron mantas, bebidas y refrigerios”, precisó la administración aeroportuaria.

Las autoridades aeroportuarias informaron el
Las autoridades aeroportuarias informaron el avistamiento de drones no autorizados en su espacio aéreo (REUTERS/Angelika Warmuth)

Ante la reiteración del incidente, y bajo la consigna de que la seguridad es la máxima prioridad, la Policía Federal de Alemania ordenó la suspensión total de los vuelos en el aeropuerto bávaro. El jueves, un episodio similar motivó el cierre temporal de las instalaciones, impactando a cerca de 3.000 pasajeros.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, advirtió este viernes que “la competencia entre las amenazas y la defensa contra los drones es cada vez más feroz” y reclamó “más financiación, apoyo e investigación” para contrarrestar los riesgos.

Agentes de la Policía en
Agentes de la Policía en el aeropuerto de Múnich (EUTERS/Angelika Warmuth)

El incidente de Múnich se suma a recientes casos de incursiones de drones en Polonia, Rumanía y Dinamarca, en un contexto en el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a avanzar hacia un “escudo antidrones” para proteger a todo el continente.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Últimas Noticias Américaaeropuerto de MúnichAlemaniaMúnichdrones rusossobrevuelo de dronesavistamiento de drones

Últimas Noticias

La primera etapa del plan de Trump y los 20 puntos de la propuesta para poner fin a la guerra en Gaza

El proyecto liderado por el presidente estadounidense incluye acciones diplomáticas y militares, buscando alcanzar un acuerdo definitivo que permita la estabilidad en la región y la protección de la población civil

La primera etapa del plan

Tras la respuesta de Hamas al plan de Trump, Israel se prepara para la “implementación inmediata” de la primera etapa del plan de paz

El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que “seguiremos trabajando para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel que son coherentes con la visión del presidente Trump”

Tras la respuesta de Hamas

Finlandia inauguró un nuevo mando terrestre de la OTAN en Mikkeli para reforzar el flanco norte frente a Rusia

El espacio, que funcionó como el cuartel general finlandés durante la Segunda Guerra Mundial, alojará tropas aliadas y coordinará operaciones en la región septentrional

Finlandia inauguró un nuevo mando

La ONU exigió al régimen de Ortega esclarecer el paradero de más de 120 desaparecidos en Nicaragua

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas denunció que las víctimas incluyen líderes indígenas, opositores y ciudadanos sin afiliación política conocida, y advirtió que el número real podría ser mayor. Acusó al sandinismo de usar la represión para infundir miedo

La ONU exigió al régimen

Un fotoperiodista francés murió en Donbás tras un ataque con un dron ruso

El legado de Antoni Lallican trasciende su labor como testigo de la guerra, ya que su trabajo permitió que la realidad de Ucrania llegara al mundo

Un fotoperiodista francés murió en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clima en Mazatlán: temperatura y

Clima en Mazatlán: temperatura y probabilidad de lluvia para este 4 de octubre

La vida en B de Ábalos, según la UCO: un hijo como ‘testaferro’, rentista y regalos a mujeres, pero ni rastro de Cerdán ni las mordidas

Las mascotas se convierten en los reyes de la casa: el gasto medio por animal sube un 28% en cinco años, superando los 165 euros al mes

Quién escribe lo que dice el rey: Felipe VI se sitúa a la izquierda de PP y Vox y el autor no es Pedro Sánchez

Ignasi Coll, geriatra, sobre las vacunas en personas mayores: ”Está científicamente comprobado que el riesgo de complicaciones y mortalidad disminuyen"

INFOBAE AMÉRICA
La primera etapa del plan

La primera etapa del plan de Trump y los 20 puntos de la propuesta para poner fin a la guerra en Gaza

El vicepresidente sursudanés invoca su "inmunidad" en el marco de su juicio por traición

Los principales líderes europeos celebran el paso dado por Hamás en la propuesta de paz de Trump

Un avistamiento de drones provoca por segundo día consecutivo el cierre del aeropuerto de Múnich

La manzana envenenada en Oppenheimer: entre el mito y la discordia de un evento que divide a los fanáticos

ENTRETENIMIENTO

La manzana envenenada en Oppenheimer:

La manzana envenenada en Oppenheimer: entre el mito y la discordia de un evento que divide a los fanáticos

Del éxito al desencanto: Jennifer Lawrence confesó el papel que desearía no haber aceptado

Denise Richards molesta porque su ex le exige 150 mil dólares para evitar quedarse sin hogar

‘Peacemaker’ domina el ranking de series en HBO Max México para maratonear el fin de semana

Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado a más de 4 años de prisión tras largo debate en la corte