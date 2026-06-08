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Para que no se pierda ningún partido, estos son los 10 futbolistas más guapos del Mundial 2026: hay un colombiano

Estos jugadores no solo despiertan la pasión de los aficionados, también roban suspiros fuera de las canchas

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Figura del Arsenal y del mediocampo inglés, suma talento y popularidad en cada aparición con la selección de Inglaterra - crédito declanrice / Instagram

La expectativa por el Mundial 2026 no solo crece por el fútbol de alto nivel, sino también por el magnetismo de ciertos jugadores que ya son tendencia incluso antes del primer partido.

Más allá de los goles y las atajadas, los aficionados de todo el planeta siguen de cerca a quienes destacan tanto por su juego como por su carisma y presencia fuera de la cancha. Este es el top 10 tomando como base diversas listas de medios especializados en fútbol y entretenimiento.

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Del puesto 10 al 6: talento y personalidad en ascenso

Richard Ríos (Colombia) ocupa el décimo lugar en la lista. El mediocampista nacido en Vegachí se consolidó con el Benfica tras una destacada Copa América, ganándose el aprecio de los hinchas por su técnica y simpatía. Su papel en la Selección Colombia lo posiciona como una de las grandes promesas sudamericanas.

En el noveno escalón se ubica Kevin Trapp (Alemania), arquero de 1,89 metros y gran dominio de idiomas que ha defendido el arco del Eintracht Frankfurt. A sus 35 años, llega por segunda vez a una cita mundialista, sumando experiencia y una imagen muy comentada tanto dentro como fuera del campo.

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Delantero portugués del Sporting de Lisboa, debutará en el Mundial con su selección tras destacar por su técnica y visión de juego - crédito trincao / Instagram
Delantero portugués del Sporting de Lisboa, debutará en el Mundial con su selección tras destacar por su técnica y visión de juego - crédito trincao / Instagram

El puesto ocho es para Francisco Trincão (Portugal), delantero y mediocampista ofensivo que debutará en el Mundial con la selección lusa. Tras su paso por el FC Barcelona y su consagración en el Sporting de Lisboa, Trincão se destaca por su técnica y capacidad para marcar desde la banda derecha.

Leandro Paredes (Argentina), en el séptimo lugar, combina una carrera internacional que lo llevó de Boca Juniors a la Roma, pasando por clubes de élite como PSG y Juventus. El campeón del mundo en Qatar 2022 regresa a su club de origen y es reconocido por su liderazgo y pegada desde el mediocampo.

El sexto puesto lo ocupa Declan Rice (Inglaterra). El centrocampista londinense del Arsenal es considerado uno de los mejores en su posición y suma popularidad por su porte y carácter. A sus 27 años, lidera la selección inglesa y aparece con frecuencia en listados de los jugadores más atractivos del torneo.

Del 5 al 1: estrellas consagradas y nuevas sensaciones

Campeón mundial en 2018, el francés es referente de su selección y se prepara para su etapa en la MLS - crédito antogriezmann / Instagram
Campeón mundial en 2018, el francés es referente de su selección y se prepara para su etapa en la MLS - crédito antogriezmann / Instagram

En el quinto lugar, Antoine Griezmann (Francia) es sinónimo de experiencia y carisma. Campeón mundial en 2018 y subcampeón en 2022, Griezmann prepara su despedida de Europa para sumarse al Orlando City SC en la MLS, mientras sigue siendo referente de los Bleus y favorito en las redes.

El cuarto puesto es para Rodrigo De Paul (Argentina), mediocampista del Inter Miami y figura recurrente en la cultura pop, en parte por su relación con la cantante Tini. Tras ganar el Mundial 2022, su presencia y estilo lo han consolidado como uno de los preferidos de la afición, tanto en la cancha como en las redes sociales.

Santiago Giménez (México) ocupa la tercera posición. Delantero de 25 años, es hijo del exfutbolista Christian Giménez y ha brillado en Países Bajos antes de llegar a su primer Mundial. Su talento ofensivo, junto con su carácter reservado, lo convierten en un favorito indiscutido para los seguidores del fútbol mexicano y latinoamericano.

Delantero del FC Barcelona, es uno de los futbolistas más seguidos de la selección española por su estilo y proyección - crédito ferrantorres / Instagram
Delantero del FC Barcelona, es uno de los futbolistas más seguidos de la selección española por su estilo y proyección - crédito ferrantorres / Instagram

En el segundo lugar, Ferran Torres (España) es el rostro juvenil del FC Barcelona y de la selección española. Con experiencia en dos mundiales, destaca por su velocidad y versatilidad, así como por la gran cantidad de seguidores que lo acompañan en redes gracias a su imagen fresca y cercana.

Jude Bellingham (Inglaterra) lidera el ranking, siendo la figura más mediática y seguida del momento. Con apenas 22 años, el mediocampista del Real Madrid ha acumulado títulos en España y Europa, además de premios individuales que avalan su proyección como una de las mayores estrellas emergentes del fútbol mundial. Su estilo, liderazgo y simpatía lo convierten en el jugador más comentado antes del inicio del torneo.

Joven estrella del Real Madrid, lidera el ranking por su talento, carisma y protagonismo internacional - crédito judebellingham / Instagram
Joven estrella del Real Madrid, lidera el ranking por su talento, carisma y protagonismo internacional - crédito judebellingham / Instagram

Otros nombres que suelen mencionarse en listas de futbolistas atractivos del Mundial 2026 son: Rúben Dias, defensor portugués; Alisson Becker, arquero brasileño; Mason Mount, mediocampista inglés; Kenan Yıldız, delantero turco, y Keito Nakamura, atacante japonés.

La próxima Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos, con 16 sedes oficiales. El partido inaugural está previsto en el Estadio Azteca y la final se jugará en el área de Nueva York/Nueva Jersey.

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