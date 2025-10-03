El gobierno alemán advirtió sobre la amenaza de los drones tras la suspensión de operaciones en el aeropuerto de Múnich

El aeropuerto de Múnich suspendió operaciones por drones desconocidos en su espacio aéreo (Reuters)

El aeropuerto de Múnich interrumpió operaciones la noche del jueves tras el avistamiento de drones no identificados en su espacio aéreo, situación que resultó en la cancelación y desvío de decenas de vuelos y alteró los planes de viaje de cerca de 3.000 pasajeros. La suspensión coincidió con la víspera del Día de la Reunificación Alemana y el cierre del Oktoberfest, eventos que incrementaron la afluencia de viajeros, de acuerdo con la agencia AFP.

La alarma se activó a las 20:30, hora local, cuando las autoridades policiales alemanas recibieron reportes de drones en las inmediaciones de Freising y Erding. Las incursiones persistieron hasta la medianoche, lo que obligó a cerrar ambas pistas de aterrizaje y detener el tráfico aéreo. Según informó Reuters, la normalidad operativa se restableció hacia las 5:00 del viernes.

La policía de Múnich y equipos federales realizaron inspecciones en la zona e implementaron helicópteros para intentar localizar los dispositivos. Sin embargo, “no se dispone de información sobre el tipo y número de drones”, confirmó un portavoz policial. La falta de visibilidad durante la noche imposibilitó precisar el tamaño y naturaleza de los aparatos; hasta la mañana siguiente, no hubo incidentes materiales ni personas detenidas.

Fuentes de Lufthansa consultadas por AFP informaron que 19 vuelos de la compañía resultaron afectados entre cancelaciones y desvíos. En total, el aeropuerto registró 17 vuelos suspendidos y 15 aterrizajes redirigidos, según datos suministrados. Los pasajeros impactados pasaron la noche en la terminal, donde recibieron camas plegables, mantas y alimentos.

El incidente encendió nuevamente el debate sobre la vulnerabilidad de infraestructuras críticas europeas ante la amenaza de drones. El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, expresó al diario Bild que se trata de “otra llamada de atención”.

Dobrindt advirtió que la protección frente a drones exige mayores inversiones en investigación y recursos tecnológicos, una necesidad que extenderá a la agenda de la próxima reunión de ministros del Interior de la Unión Europea.

El suceso derivó además en medidas políticas inmediatas. El primer ministro de Baviera, Markus Söder, planteó en redes sociales facultar a la policía para derribar drones, reclamando “soberanía total sobre nuestro espacio aéreo”.

Este operativo se suma a una serie de incidentes con drones en Europa en las últimas semanas. Aeropuertos de Dinamarca, Noruega y Polonia también suspendieron vuelos tras incursiones similares, mientras autoridades de Rumania y Estonia sugirieron a Rusia como posible procedencia de los dispositivos, hipótesis rechazada taxativamente por el gobierno ruso.

La reacción en la Unión Europea fue inmediata. En una reciente cumbre en Copenhague, líderes del bloque decidieron reforzar la defensa anti-drones con nuevas tecnologías.

Dinamarca recibió asistencia técnica de Suecia y defensas suministradas por Estados Unidos para garantizar la seguridad del encuentro. Además, la OTAN también incrementó la vigilancia aérea sobre los países bálticos ante posibles violaciones del espacio aéreo.

En paralelo, se reportaron drones cerca de la base de la Fuerza Aérea alemana en Erding y sobre la base militar belga de Elsenborn, cercana a la frontera con Alemania. Mientras Bild recogió versiones sobre aparatos observados directamente sobre el enclave militar, la policía señaló a AFP que no pudo verificarlas de forma independiente. El Ministerio de Defensa de Bélgica ya abrió una investigación.

Las sospechas de una “guerra híbrida” por parte de Rusia dominaron el discurso político. El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, sostuvo ante la prensa: “Solo un país representa una amenaza para la seguridad de Europa, y es Rusia”.

El jefe del servicio de inteligencia militar danés, Thomas Ahrenkiel, aseveró que “Rusia está utilizando medios militares, incluso de forma agresiva, para presionarnos sin provocar una guerra convencional”.

El Kremlin respondió negando toda implicación con las incursiones y tildó de “histeria” los señalamientos europeos. Esta semana, el presidente ruso Vladimir Putin ironizó: “Ya no volaría drones sobre Dinamarca”.

El gobierno alemán endureció su postura tras lo ocurrido en Múnich, con un paquete de propuestas legislativas para ampliar los poderes legales de la policía y autorizar la intervención del ejército en la neutralización de drones, iniciativa que se debatirá en el parlamento nacional.

Durante la mañana del viernes, las actividades en el aeropuerto de Múnich recuperaron la normalidad. El primer vuelo en aterrizar fue procedente de Bangkok, poco después de las 5:00, informó la emisora pública alemana BR. Los pasajeros comenzaron a recibir reubicación en nuevos trayectos y asistencia para continuar sus viajes, confirmaron responsables aeroportuarios.

