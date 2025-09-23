Mundo

La Unión Europea atribuyó a Rusia la incursión de drones que provocó el cierre de aeropuertos en Dinamarca y Noruega

Aunque aclaró que hay que aguardar la investigación oficial, la vocera del bloque continental marcó los antecedentes de las últimas semanas en Polonia, Rumania y Estonia: “Se trata de una violación intencionada del espacio aéreo europeo”

Guardar
Un oficial custodia la zona
Un oficial custodia la zona del aeropuerto de Copenhague (Ritzau Scanpix/Steven Knap/via REUTERS)

La Unión Europea (UE) afirmó este martes que aguarda a la investigación sobre la presencia de drones que obligó a cerrar varias horas la pasada noche los aeropuertos de Copenhague y de Oslo, pero apuntó a Rusia teniendo en cuenta sus “acciones imprudentes” en varios Estados miembros.

Aún tenemos que esperar al resultado final (sobre lo ocurrido). Pero lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas apunta a Rusia en lo que respecta a sus acciones imprudentes en al menos tres Estados miembros”, indicó la portavoz comunitaria de Exteriores Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Se refirió en concreto a Polonia, Rumanía y Estonia.

Agentes de policía montan guardia
Agentes de policía montan guardia después de que todo el tráfico haya sido cerrado en el aeropuerto de Copenhague debido a los informes de drones en Copenhague, Dinamarca 22 de septiembre 2025. Ritzau Scanpix/Steven Knap vía REUTERS

“Lo que hemos visto en lo que respecta a Rusia es que no solo ha violado accidentalmente el espacio aéreo de los Estados miembros de la UE, sino que se trata de una violación intencionada del espacio aéreo europeo, y aquí vemos un patrón claro”, aseguró.

Hipper expresó la solidaridad de la UE con Dinamarca pero también con Noruega (país que no pertenece a la UE) y destacó que esos Estados son los que están a cargo de las investigaciones: “Es su competencia y ya les felicitamos por su rápida actuación”, dijo.

Avistamientos de drones desvían vuelos con destino al aeropuerto de Oslo

Afirmó que Rusia “está poniendo a prueba las fronteras europeas, sondeando nuestra determinación y socavando nuestra seguridad”, y recordó que la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, transmitió un “mensaje claro” al respecto también el lunes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, “en presencia de Rusia”.

“Debemos mostrar aún más determinación a la hora de garantizar que Rusia se vea disuadida y que pague por sus actos”, recalcó, y apuntó que eso es lo que ha hecho la UE con su propuesta de más sanciones contra Moscú (ya la decimonovena desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania) o al incrementar su gasto militar.

Por su parte, el portavoz comunitario Thomas Regnier afirmó que estas nuevas incursiones de drones son “otro ejemplo de lo importante que es” que la UE se dote de un “muro” contra esos aparatos, tal y como se ha propuesto.

“Los últimos ataques en Rumanía, Polonia, Estonia y ahora Dinamarca han afectado a cuatro Estados miembros, y precisamente por eso vamos a trabajar en este muro antidrones”, incidió.

Según dijo, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, se reunirá con los sietes países de la UE más expuestos a estas amenazas: Estonia, Letonia, Finlandia, Lituania, Polonia, Rumanía y Bulgaria.

La primera ministra de Dinamarca,
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, observa la actividad de drones el lunes por la noche en el aeropuerto de Copenhague, Dinamarca, el 23 de septiembre de 2025. Ritzau Scanpix/Emil Nicolai Helms vía REUTERS

“Y ahora puedo añadir a esa lista también a Dinamarca, por supuesto, además de Ucrania”, concluyó.

Los aeropuertos de Kastrup (Copenhague) y de Gardermoen (Oslo) permanecieron cerrados al tráfico durante varias horas la pasada noche debido a la presencia de varios drones en su cercanía.

La Policía danesa apuntó como posible autor a un actor “capacitado”, alguien “que tiene las herramientas para mostrarse”, mientras las autoridades noruegas han declinado calificar el incidente por el momento.

Los servicios de inteligencia daneses y noruegos colaboran en la investigación, pero nada indica que haya una conexión entre ambos hechos.

La primera ministra danesa, Mette Fredriksen, ha calificado de “ataque grave” a la infraestructura de ese país nórdico el suceso, y no quiso excluir “ninguna opción con respecto a quién puede estar detrás”.

“Está claro que se inscribe en la evolución que hemos observado en los últimos tiempos con otros ataques con drones, violaciones del espacio aéreo y ataques cibernéticos a aeropuertos europeos”, puntualizó.

Los aeropuertos de Copenhague y
Los aeropuertos de Copenhague y Oslo estuvieron cerrados por varias horas.

El Kremlin niega su participación

El Kremlin negó hoy las insinuaciones hechas por las autoridades danesas acerca de que Rusia podría estar vinculada con el incidente con varios drones que obligó a cerrar durante varias horas los aeropuertos de Copenhague y Oslo.

“Hacer periódicamente acusaciones infundadas conduce, francamente hablando, a que las nuevas declaraciones no sean tomadas en serio”, afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa, al ser preguntado sobre la reacción de Copenhague ante el incidente.

El representante del Kremlin señaló que “un país que asume una posición seria no debe hacer acusaciones infundadas reiteradas”.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

DinamarcadronesUnión Europeaaeropuerto

Últimas Noticias

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

El desbordamiento de un lago provocó inundaciones en el municipio de Guangfu, donde la mayoría de las víctimas fatales eran ancianos que residían en plantas bajas de edificios

Al menos 14 muertos, 18

Macron se reunirá este miércoles con el presidente de Irán en la ONU en el marco de la negociación nuclear

Las conversaciones diplomáticas adquieren relevancia en medio de negociaciones multilaterales y posiciones contrapuestas de potencias occidentales y actores clave de Medio Oriente

Macron se reunirá este miércoles

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

Desde controversias medievales y polémicas cortesanas hasta su aceptación como símbolo de sofisticación, el recorrido de este utensilio reflejó transformaciones sociales, modas históricas y la influencia de figuras decisivas de la historia

Cómo el tenedor superó siglos

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

La Alianza advirtió a Moscú después del derribo de drones en Polonia y la denuncia de Estonia por la violación de su espacio aéreo

La OTAN advirtió que usará

El ayatollah Ali Khamenei consideró que negociar con EEUU sobre el programa nuclear iraní es “un callejón sin salida absoluto”

En un discurso televisado, el líder supremo de Irán descartó retomar el diálogo con Washington

El ayatollah Ali Khamenei consideró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sancionan a conocido banco por

Sancionan a conocido banco por llamadas spam: Indecopi halló comunicaciones sin autorización de usuarios y la multa podría superar S/ 2.4 millones

Por esta razón deberías de comer caña con frecuencia

En vía pública fue capturado un hombre que debía estar cumpliendo prisión domiciliaria: tenía varias dosis de droga en su poder

Exministro Wilson Ruiz denunció presiones en el caso del hijo de Gustavo Petro: “Voy hasta el fondo, caiga quien caiga”

Deuda de EPS con hospitales ya alcanza $24 billones y pone en jaque la atención de los pacientes en Colombia

INFOBAE AMÉRICA
Zelenski ve "muy positivo" el

Zelenski ve "muy positivo" el "gran cambio" de Trump al afirmar que espera que Kiev "recupere sus tierras"

Petro pide en la ONU la apertura de un proceso penal contra Trump por los ataques a embarcaciones en el Caribe

Venezuela estudia declarar el "estado de conmoción exterior" para responder a las "agresiones" de EEUU

Macron se reunirá este miércoles con el presidente de Irán en la ONU en el marco de la negociación nuclear

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Así luce Donna D’Errico de

Así luce Donna D’Errico de “Baywatch” 24 años después del termino de la serie

Isla Johnston, la nueva Juana de Arco: cómo será la superproducción que busca reinventar la leyenda

La receta de Jennifer Aniston para superar un mal día: “Ellas me levantan el ánimo de inmediato”

“La mano que mece la cuna”: Tráiler del remake del clásico de 1992

“Baywatch”: La icónica serie de los 90’s regresará con un reboot en 2026