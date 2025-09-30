TIME100 Next 2025: quiénes son los líderes emergentes que están cambiando el mundo

Tate McRae, Jonathan Bailey y April Koh encabezan la portada de la edición, representando diversidad e impacto

El anuncio de la lista TIME100 Next 2025 por parte de TIME ha puesto el foco en una nueva generación de líderes emergentes que, desde distintos lugares del mundo, están transformando sus campos y marcando el pulso del futuro. Entre las figuras que encabezan la portada de esta edición se encuentran la cantante y compositora Tate McRae, el actor Jonathan Bailey y la empresaria tecnológica April Koh, quienes representan la diversidad y el impacto de los seleccionados en las categorías de Artistas, Fenómenos, Innovadores, Líderes y Defensores.

El TIME100 Next, creado hace seis años como una extensión de la emblemática lista TIME100, busca identificar a quienes, aunque aún no han alcanzado la cima de sus carreras, ya están dejando una huella relevante. Según detalló TIME, el proceso de selección está a cargo de editores y reporteros de la revista, con el respaldo de socios como Rolex y la colaboración de miembros de la comunidad TIME100.

El objetivo es ofrecer una instantánea del momento actual y reconocer a quienes, sin importar su edad, están cambiando el mundo. La edición de 2025 incluye figuras tan jóvenes como Elliston Berry, de 16 años, y destaca la pluralidad de perspectivas, desde quienes apoyan hasta quienes desafían tendencias políticas globales.

Artistas destacados en TIME100 Next 2025

En la categoría de Artistas, el británico Jonathan Bailey es ampliamente reconocido por su trabajo en la serie de época Bridgerton y ha sido elogiado por su versatilidad en teatro y pantalla. Tramell Tillman ha destacado por su papel en la serie dramática Severance, donde su actuación ha impresionado a la crítica. Taylor es una artista multifacética que ha dejado huella en la música y el cine como cantante, bailarina, coreógrafa y directora.

Monica Barbaro ganó notoriedad global por su papel protagónico en Top Gun: Maverick, demostrando potencial en Hollywood. Miles Caton se distingue como músico y compositor por desafiar los límites de su género con una mezcla única de sonidos e influencias. Becky G ha destacado como artista al combinar sus raíces mexicano-estadounidenses y abordar temas de salud mental, equidad y representación, manteniendo siempre una identidad auténtica y comprometida con su comunidad.

Becky G mantiene una identidad auténtica y un fuerte compromiso con su comunidad (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

Fenómenos: nuevas voces y talentos globales

David Corenswet asume el papel de Superman en el nuevo reinicio cinematográfico del superhéroe (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Entre los Fenómenos, la canadiense Tate McRae, de 22 años, ha ascendido rápidamente en la escena pop, conocida por sus éxitos virales y su habilidad como bailarina. Lola Tung se convirtió en una sensación global como protagonista de la serie juvenil The Summer I Turned Pretty.

David Corenswet es un actor estadounidense que fue elegido para interpretar al nuevo Superman en el reciente reinicio cinematográfico del personaje. Taylor Fritz representa a la nueva generación del tenis masculino estadounidense, y Nico Parker ha demostrado talento en proyectos de alto perfil como The Last of Us, consolidándose como una joven estrella con una prometedora carrera.

Innovadores que marcan tendencia

En el bloque de Innovadores, el músico nigeriano Rema es una de las estrellas más importantes del género Afrobeats, llevando la música africana a audiencias globales. Sanaz Toossi es una dramaturga galardonada por sus obras que exploran temas de identidad, migración y la experiencia iraní-estadounidense.

Ben Lamm es fundador y CEO de una compañía líder en investigación de inteligencia artificial, centrado en el desarrollo ético y responsable de la IA. GloRilla irrumpió en la escena musical con éxitos potentes, representando la voz del rap de Memphis. Lamine Yamal, joven futbolista español, ya es considerado una estrella mundial en el deporte.

Lamine Yamal se consolida como joven estrella mundial del fútbol español (REUTERS/Isabel Infantes)

Líderes y defensores: impacto social y político

En la categoría de Líderes, April Koh es una emprendedora tecnológica que cofundó una plataforma de salud mental basada en inteligencia artificial para predecir y prevenir crisis. Kristrun Frostadottir ha destacado como política por su ascenso como líder en su país y su enfoque en la sostenibilidad y el bienestar social.

Dara Eskridge es reconocida por su trabajo en la promoción de la equidad y el impacto comunitario en el ámbito deportivo y cívico. Ruben Gallego se ha convertido en una figura influyente en el Congreso de Estados Unidos, defendiendo políticas progresistas. Karoline Leavitt es estratega política y figura mediática, conocida por ser una de las voces más jóvenes en la política conservadora.

El grupo de Defensores incluye a Amanda Jones, activista enfocada en la defensa de los derechos de las mujeres mediante la ley y la educación. Emi Mahmoud es poeta y activista sudanesa que utiliza su arte para crear conciencia sobre la crisis de refugiados y los derechos humanos. David Fajgenbaum es médico e investigador, defensor de la ciencia de código abierto y promotor de nuevas terapias para enfermedades raras.

Nomzamo Mbatha, actriz sudafricana y Embajadora de Buena Voluntad, es reconocida por su trabajo humanitario en África. Elliston Berry, con solo 16 años, ha ganado notoriedad por organizar movimientos de base para impulsar políticas ambientales.

La selección de este año, liderada por Dan Macsai y Cate Matthews, refleja la apuesta de TIME por una mirada global y multidisciplinaria, en la que conviven líderes de distintos ámbitos y edades. La revista subraya que la influencia puede surgir en cualquier etapa de la vida, como lo demuestra la presencia de jóvenes que ya están modelando el siglo XXI.

Al presentar a estos cien líderes emergentes, TIME destaca que todos ellos han dado un paso al frente en circunstancias complejas y, con su acción, han logrado lo extraordinario. Su ejemplo muestra el potencial de cada persona para generar un cambio real en el mundo.