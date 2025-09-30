Sobrevivieron invasiones y terremotos: las 97 monedas de oro que reescriben la historia cristiana en el Oriente Medio

Descubren en Israel un tesoro bizantino de 1.400 años con 97 monedas de oro (University of Haifa)

Un hallazgo arqueológico en el Parque Nacional Sussita (Hippos), en el norte de Israel, permitió reconstruir episodios clave de la vida y el final de una antigua ciudad marcada por invasiones y catástrofes naturales, publicó National Geographic.

Un tesoro bizantino de 1.400 años de antigüedad, compuesto por 97 monedas de oro junto a exquisitas joyas, fue descubierto gracias a un detector de metales que alteró la rutina de excavación de un equipo de la Universidad de Haifa.

Un hallazgo extraordinario en una antigua ciudad

El proceso comenzó cuando Edie Lipsman, experimentada buscadora y colaboradora habitual del equipo, detectó una señal inusualmente intensa cerca de una gran piedra entre dos muros antiguos.

El tesoro incluye monedas de oro de los reinados de Justiniano I y Heraclio, junto a joyas de gran valor histórico (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

El equipo relató a National Geographic que la reacción del detector fue tan atípica que de inmediato supieron que encontraban algo fuera de lo común. La hipótesis se confirmó al identificar una acumulación de monedas de oro y fragmentos de joyería de valor histórico, bajo la dirección de Michael Eisenberg y Arleta Kowalewska del Instituto Zinman de Arqueología.

El contenido y la relevancia del tesoro

Oculto en las laderas de los Altos del Golán, el tesoro incluye monedas que abarcan desde el reinado de Justiniano I (518–527 d.C.) hasta los primeros años de Heraclio (610–613 d.C.). Destacan sólidos, semises y tremises de oro puro; algunas piezas aún conservaban restos de tela, lo que indica que estuvieron envueltas en lino o seda.

Una de las monedas más singulares es un tremís acuñado en Chipre en el año 610, durante la revuelta de Heraclio el Viejo y su hijo contra el emperador Flavio Focas. Según explicó el numismático Danny Syon a National Geographic, solo se encontró otra moneda de este tipo en Israel, subrayando así la rareza del descubrimiento.

El hallazgo en el Parque Nacional Sussita revela detalles sobre la vida y el final de la antigua ciudad de Hippos

Además de las monedas, los arqueólogos hallaron pendientes y fragmentos de oro decorados con perlas, piedras semipreciosas y vidrio de colores. Algunos expertos destacaron la calidad de la orfebrería, señalando que los diseños del tesoro podrían inspirar joyería contemporánea.

El equipo planea analizar cada objeto y moneda para profundizar en su procedencia y significado. Las autoridades israelíes evaluarán medidas adicionales para preservar y exhibir las piezas al público en futuros museos regionales.

Sussita: historia, fe y destrucción

Fundada por los griegos en el siglo II a.C., Sussita, conocida como Hippos en la Antigüedad, se transformó en un relevante centro cristiano en la época bizantina. Llegó a contar con al menos siete iglesias y fue sede episcopal, convirtiéndose en referencia religiosa y cultural en la región.

Las excavaciones en Sussita permiten reconstruir episodios de transformaciones políticas y religiosas en la región

El tesoro fue ocultado durante la invasión persa de 614, cuando el Imperio sasánida arrasó ciudades cristianas, incluida Sussita. Para proteger sus posesiones más valiosas de los saqueos, los habitantes escondieron sus riquezas. Tras la retirada persa, el control bizantino duró poco; en el año 636, las fuerzas musulmanas conquistaron Palestina de manera definitiva.

Claves para entender el hallazgo

Este hallazgo evidencia la riqueza material de la ciudad y ofrece acceso directo a una época marcada por cambios políticos y religiosos en la región. Para la arqueología y la historia regional, significa una oportunidad irrepetible para analizar la vida cotidiana, las relaciones comerciales y los retos afrontados por los habitantes de Sussita durante el periodo bizantino.

El desenlace de Sussita quedó definido en el año 749, cuando un terremoto de gran magnitud destruyó la ciudad y otras localidades cercanas, terminando con siglos de historia y soterrando los restos de una civilización extinguida.

Las excavaciones actuales no solo revelan tesoros, sino que también aportan nuevas evidencias para comprender el desarrollo cultural, social y el legado histórico de Israel y su entorno inmediato.