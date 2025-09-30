Mundo

Nepal eligió a una niña de 2 años como nueva diosa viviente: será adorada tanto por hindúes como por budistas

Aryatara Shakya, fue seleccionada como Kumari, la venerada figura religiosa, en una ceremonia tradicional que marca el inicio de importantes festividades

Por Binaj Gurubacharya

La recién nombrada diosa viviente
La recién nombrada diosa viviente de Nepal, Kumari Aryatara Shakya, es llevada a Kumari Ghar, el templo-palacio donde residirá en Katmandú, Nepal, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Una niña de dos años elegida como la nueva diosa viviente de Nepal fue llevada el martes por sus familiares desde su casa en un callejón de Katmandú hasta el palacio de un templo durante el festival hindú más largo y significativo del país.

Aryatara Shakya, de 2 años y 8 meses, fue elegida como la nueva Kumari o “diosa virgen”, reemplazando a la actual, quien según la tradición se convierte en una simple mortal al llegar a la pubertad.

Las kumaris son elegidas de los clanes Shakya de la comunidad Newar, indígena del valle de Katmandú, y veneradas tanto por hindúes como por budistas en la nación predominantemente hindú.

Las niñas son seleccionadas entre los 2 y los 4 años y deben tener piel, cabello, ojos y dientes impecables. No deben tener miedo a la oscuridad.

Nepaleses y turistas observan cómo
Nepaleses y turistas observan cómo la recién nombrada diosa viviente de Nepal, Kumari Aryatara Shakya, es llevada hacia Kumari Ghar, el templo-palacio donde residirá en Katmandú, Nepal, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Durante el festival Indra Jatra, a principios de este mes, la antigua Kumari fue paseada en una carroza tirada por devotos. La Kumari siempre viste de rojo, se recoge el pelo en moños y tiene un “tercer ojo” pintado en la frente.

El festival Indra Jatra, de una semana de duración, fue el primero de una serie de celebraciones que incluyen Dashain, el festival principal, y Tihar o Diwali, el festival de las luces, en octubre.

El martes se celebró el octavo día de Dashain, una celebración de 15 días que celebra la victoria del bien sobre el mal. Oficinas y escuelas permanecieron cerradas mientras la gente celebraba con sus familias.

Familiares, amigos y devotos desfilaron a la nueva Kumari por las calles de Katmandú antes de ingresar al palacio del templo que será su hogar durante varios años.

La recién nombrada diosa viviente
La recién nombrada diosa viviente de Nepal, Kumari Aryatara Shakya, es cargada por un familiar mientras se preparan para caminar a Kumari Ghar, el templo palacio donde residirá, en Katmandú, Nepal, el martes 30 de septiembre de 2025. (AP Foto/Niranjan Shrestha)

Los devotos hicieron fila para tocar los pies de las niñas con la frente, la mayor muestra de respeto entre los hindúes de la nación himalaya, y le ofrecieron flores y dinero. La nueva Kumari bendecirá a los devotos, incluido el presidente, el jueves.

“Ayer era solo mi hija, pero hoy es una diosa”, dijo su padre Ananta Shakya.

Dijo que ya había señales de que ella sería la diosa antes de su nacimiento.

“Mi esposa durante el embarazo soñó que era una diosa y sabíamos que iba a ser alguien muy especial”, dijo.

La recién nombrada diosa viviente
La recién nombrada diosa viviente de Nepal, Kumari Aryatara Shakya, es llevada en brazos por su padre y su madre mientras posan para fotografías en su residencia personal en Katmandú, Nepal, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

La ex Kumari Trishna Shakya, ahora de 11 años, salió por la puerta trasera en un palanquín llevado por su familia y simpatizantes. Se convirtió en la diosa viviente en 2017.

Las familias del clan Shakya que optan a este prestigioso puesto compiten para que sus hijas sean seleccionadas. La familia de la Kumari alcanza una posición elevada en la sociedad y dentro de su propio clan.

Pero las kumaris viven aisladas. Tienen pocos compañeros de juego selectos y solo se les permite salir unas pocas veces al año para festivales.

Las ex kumaris enfrentan dificultades para adaptarse a la vida normal, aprender a realizar tareas domésticas y asistir a escuelas regulares. Según el folclore nepalí, los hombres que se casan con una ex kumari mueren jóvenes, por lo que muchas niñas permanecen solteras.

Turistas observan cómo la recién
Turistas observan cómo la recién nombrada diosa viviente de Nepal, Kumari Aryatara Shakya, es llevada hacia Kumari Ghar, el palacio-templo donde residirá en Katmandú, Nepal, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

En los últimos años, ha habido muchos cambios en la tradición y ahora a la Kumari se le permite recibir educación de tutores privados dentro del palacio del templo e incluso tener un televisor.

El gobierno también ofrece ahora a las Kumaris jubiladas una pequeña pensión mensual de unos 110 dólares, ligeramente superior al salario mínimo fijado por el gobierno.

(con información de AP)

