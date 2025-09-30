Mundo

El escándalo de espionaje que sacude a la extrema derecha alemana: condenaron al ex asesor de un eurodiputado de Afd por espiar para China

Jian Guo, quien trabajaba para el legislador de Alternativa para Alemania Maximilian Krah, recibió casi cinco años de prisión. Krah también es investigado por lavado de dinero y de aceptar sobornos de fuentes chinas

El acusado Jian G., ex
El acusado Jian G., ex asesor del eurodiputado de extrema derecha Maximilian Krah (AfD), al llegar a la corte para su juicio por espionaje en Dresde, Alemania. 30 de septiembre de 2025.(ANDERSEN/Pool via REUTERS)

Un ex asesor del legislador alemán de extrema derecha Maximilian Krah en el Parlamento Europeo fue condenado el martes a cuatro años y nueve meses de prisión por espionaje a favor de China.

El tribunal de Dresde declaró a Jian Guo culpable de actuar como agente de un servicio de inteligencia chino mientras trabajaba para Krah, miembro del partido antiinmigración Alternativa para Alemania (AfD).

Una cómplice de Guo, una mujer identificada solo como Yaqi X., recibió una sentencia suspendida de un año y nueve meses.

“No hay duda de que usted era empleado de un servicio de inteligencia chino”, le dijo el juez presidente Hans Schlueter-Staats a Guo, citando conversaciones intervenidas y otras pruebas.

La fiscalía había solicitado siete años y medio de cárcel para Guo, ciudadano alemán que trabajó como miembro del personal de Krah en Bruselas entre 2019 y 2024.

El parlamentario de Alternativa para
El parlamentario de Alternativa para Alemania Maximilian Krah en Berlín, Alemania, el 10 de junio del 2024. (Britta Pedersen/dpa via AP)

Guo había trabajado para la inteligencia china desde 2007 y utilizó su puesto en la oficina de Krah para recabar información sobre asuntos europeos y sobre la AfD, según el veredicto escrito.

El tribunal escuchó que pasó cientos de documentos y recopiló información sobre los principales políticos de la AfD, incluidos los líderes del partido Alice Weidel y Tino Chrupalla.

También espió a figuras de la oposición china y disidentes en Alemania.

Durante el juicio, Guo negó haber trabajado para los servicios de inteligencia chinos y se declaró inocente.

Movimientos de carga

Los jueces durante el juicio
Los jueces durante el juicio por espionaje de Jian G., ex asesor del eurodiputado de extrema derecha Maximilian Krah (AfD), y su cómplice Yaqi X. en Dresde, Alemania. 30 de septiembre de 2025. (ODD ANDERSEN/Pool via REUTERS)

La ciudadana china Yaqi X., que trabajaba en una empresa que prestaba servicios logísticos al aeropuerto de Leipzig, admitió haber pasado información a Guo sobre horarios de vuelos y movimientos de carga.

“Recopiló información sobre vuelos, carga y pasajeros... en particular sobre transportes militares”, según el tribunal.

Krah, ahora diputado en Berlín, afirmó que no le sorprendía el veredicto.

“Mi principal preocupación ahora es aclarar las actividades de espionaje de las que fui víctima”, declaró en una publicación en la plataforma X.

Krah declaró ante el tribunal a principios de este mes que había contratado a Guo por sus conocimientos lingüísticos y su experiencia en la gestión de una empresa de importación y exportación.

“En ningún momento ninguna autoridad pública, ni de la República Federal (de Alemania) ni de la UE, me advirtió de ningún peligro”, declaró Krah en el estrado.

Los controles de seguridad del Parlamento Europeo eran “muy exhaustivos”, añadió, por lo que dio por sentado que “todo iría bien”.

Krah está siendo investigado por separado por sospecha de lavado de dinero y de aceptar sobornos de fuentes chinas durante su etapa como eurodiputado.

El semanario Der Spiegel ha informado, citando el expediente de la investigación, que el político de la AfD recibió más de 50.000 euros (58.700 dólares) de empresas cercanas a Guo solo entre 2019 y 2022.

Registros en oficinas

Krah fue elegido diputado del
Krah fue elegido diputado del Parlamento alemán en febrero de este año, cuando la AfD obtuvo un récord del 20,8 % de los votos. (REUTERS/Moawis Ahmed)

Las acusaciones contra su antiguo asistente, junto con los comentarios que minimizaban los crímenes de las famosas milicias paramilitares nazis SS, llevaron a Krah a ser excluido de la delegación de la AfD en el Parlamento Europeo en 2024.

La controversia también provocó la expulsión de la AfD del grupo Identidad y Democracia (ID).

Sin embargo, Krah fue elegido diputado del Parlamento alemán en febrero de este año, cuando la AfD obtuvo un récord del 20,8 % de los votos.

A principios de este mes, el Bundestag levantó su inmunidad como parte de la investigación por corrupción.

Según la fiscalía, se registraron las oficinas de Krah en Berlín, Bruselas y Dresde, así como su domicilio, y se incautaron documentos y dispositivos electrónicos.

En la plataforma X, Krah calificó las acusaciones en su contra de “absurdas, inventadas y puramente motivadas por razones políticas”.

“El registro de mis oficinas es un intento de intimidación, contra el que me defenderé”, declaró en ese momento.

Krah también ha sido acusado de mantener vínculos ilícitos con Rusia, lo que él niega.

(Con información de AFP)

