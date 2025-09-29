Una despedida de soltero generó caos a bordo de un avión, que debió aterrizar de emergencia: terminaron todos detenidos

Festejaban una despedida de soltero, generaron caos a bordo de un avión y tuvieron que aterrizar de emergencia: terminaron todos detenidos

Un vuelo operado por Ryanair entre Londres-Luton y Alicante se vio obligado a realizar un aterrizaje no programado el viernes 26 de septiembre, tras los comportamientos disruptivos protagonizados por un grupo de pasajeros británicos celebrando una despedida de soltero. El incidente ocurrió a bordo de la aeronave cuando el desorden generado por estos viajeros, conocidos por su euforia, alcanzó un punto crítico. La situación se agravó tanto que la tripulación notificó la necesidad de intervención policial y desvió el avión hacia Toulouse, Francia.

De acuerdo con testimonios recogidos por Daily Mail, la tensión comenzó incluso antes del despegue. Tania Nichols, pasajera y testigo directo, relató: “El grupo era ruidoso e indisciplinado, se movían por la cabina, intercambiaban asientos y no cumplían las normas de seguridad”.

Violencia en el aire

Durante el vuelo, los integrantes de la despedida no solo consumían alcohol adquirido en él duty-free, sino que mantenían conversaciones inapropiadas, a la vista y oído de niños. Nichols detalló: “Lo primero que hicieron fue abrir botellas de licor y comenzaron a hablar de manera inapropiada en presencia de menores”.

La situación derivó en agresiones físicas, altercados verbales y faltas de respeto contra otros pasajeros. Uno de los momentos críticos ocurrió cuando dos miembros del grupo se enfrentaron en una pelea que dañó la ropa de uno de ellos al intentar otros separarlos. Lo más alarmante surgió cuando algunos integrantes escupieron sobre los asientos y apoyaron los pies en los reposacabezas, llegando incluso a patear a una mujer en la cabeza.

El caos se reflejó también en varios padres abordando a la tripulación para pedir moderación ante los niños presentes, pero ni las advertencias ni los intentos de apaciguar sirvieron. “La mayoría del grupo, salvo el novio, fue retirada, y entonces la tensión aumentó considerablemente”, explicó Nichols. El ambiente a bordo se tornó insostenible, lo que forzó la decisión de aterrizar en Toulouse.

El caos a bordo obligó al piloto a realizar un aterrizaje inesperado en Toulouse (TikTok/@tanianichols2)

El momento de las detenciones

Al arribar a Toulouse, agentes policiales franceses ingresaron a la aeronave para proceder al desalojo y detención de los pasajeros implicados. Videos que circularon en redes sociales muestran a los oficiales interviniendo en el pasillo del avión, inmersos en forcejeos con miembros del grupo, mientras otros pasajeros observaban entre el miedo y la incredulidad.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando un pasajero fue sujetado por la policía y su hijo menor intervino, gritando: “Él no empezó esto, fueron ellos, mi papá no fue el causante”. El padre, al ser esposado, respondió a los agentes: “Están cometiendo un error si creen que deben detenerme”. El forcejeo se extendió a los asientos cercanos, con el pasajero resistiéndose a la autoridad.

Otro hombre fue arrastrado por la oreja por un policía y, mientras era guiado por el pasillo, protestaba y gritaba a una pasajera para que dejara de grabar la escena con su móvil. Mientras tanto, los pasajeros restantes respondieron con aplausos y vítores al ver a los alborotadores desalojados, lo que puso de manifiesto el alivio colectivo ante la restauración del orden.

Los pasajeros celebraban una despedida de soltero cuando comenzaron los episodios de violencia (TikTok/@tanianichols2)

Reconocimiento y consecuencias

El procedimiento policial fue respaldado por la total colaboración de la tripulación de la línea aérea, cuya profesionalidad fue destacada por testigos. Nichols subrayó: “El equipo de cabina estuvo absolutamente sobresaliente, manteniéndose tranquilo, profesional y haciendo todo lo posible por controlar la situación. Supieron gestionar una circunstancia increíblemente compleja con gracia, y merecen ser reconocidos”.

Ryanair, a través de un vocero, confirmó el incidente y su estricta política ante estos episodios: “Este vuelo desviado a Toulouse tras la conducta disruptiva de un pequeño grupo de pasajeros. La tripulación solicitó de antemano asistencia policial, y estos pasajeros fueron desembarcados antes de continuar rumbo a Alicante. El caso quedó bajo investigación de las autoridades locales.