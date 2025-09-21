Sociedad

Emergencia aérea: un avión sobrevoló el Conurbano a baja altura y llamó la atención de todos los vecinos

Un Boeing 777 de Ethiopian Airlines que partió de San Pablo con destino a Buenos Aires, declaró el alerta por mínimo de combustible y pasó a solo 213 metros por varias localidades bonaerenses antes de aterrizar en Ezeiza

Guardar
El video del avión sobrevolando el AMBA

Un vuelo de Ethiopian Airlines que unía las ciudades de San Pablo y Buenos Aires generó sorpresa este sábado por la noche al realizar un extenso rodeo por el territorio bonaerense y descender a baja altitud en medio de la tormenta en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Se trató del vuelo ET506, operado por un Boeing 777-260 (LR), que declaró emergencia por mínimo de combustible y finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini a las 20:59.

El episodio activó los protocolos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que desplegó los equipos de salvamento y control terrestre para garantizar la seguridad de la operación. Según informó fuentes del caso a Infobae, el arribo se concretó sin novedades y se preservó en todo momento la integridad de los pasajeros, la tripulación y las actividades aeroportuarias.

El vuelo había partido desde el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en San Pablo, con una duración estimada de 2 horas y 32 minutos. Sin embargo, el trayecto terminó extendiéndose a 3 horas y 29 minutos, de acuerdo con los datos publicados por FlightRadar24, sitio especializado en rastreo de aeronaves.

El vuelo ET506 despegó desde
El vuelo ET506 despegó desde San Pablo y sobrevoló varias localidades del AMBA antes de aterrizar en Ezeiza

El retraso se explicó por una serie de desvíos realizados por la aeronave antes de aproximarse a destino.

El avión, que cubre la ruta Adís Abeba - San Pablo - Buenos Aires, tomó un rumbo inusual tras ingresar al espacio aéreo argentino. En lugar de dirigirse directamente hacia Ezeiza, voló hacia el suroeste, alcanzando zonas como Las Flores, para luego girar hacia el norte en un amplio recorrido que lo llevó a atravesar múltiples partidos bonaerenses. Entre ellos, según confirmaron distintos medios, se encuentran La Plata, General Belgrano, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, La Matanza, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate.

La maniobra fue llamativa no solo por la extensión del recorrido, sino por la altura a la que se realizó en ciertos tramos. En particular, al sobrevolar el partido de La Matanza, el avión descendió hasta los 700 pies, es decir, aproximadamente 213 metros, una altitud inusualmente baja para un vuelo comercial. Esa situación generó sorpresa en distintas localidades del AMBA.

Pasó por Casanova, pensé que se caía”, escribió una usuaria en Instagram al ver el paso del Boeing a poca distancia del suelo, mientras atravesaba una zona densamente poblada y bajo condiciones meteorológicas adversas. Según indicaron fuentes cercanas a la operación, el desvío y la baja altura se habrían producido para evitar penetrar una formación tormentosa.

Durante las maniobras finales, el aeropuerto de Ezeiza estuvo cerrado a toda operación entre las 20:55 y las 21:15, con el objetivo de brindar prioridad al aterrizaje de emergencia y facilitar la coordinación entre las autoridades aeroportuarias. Una vez que la aeronave tocó tierra, los equipos permanecieron en apresto para intervenir ante cualquier eventualidad, aunque no fue necesario.

La aeronave descendió a solo
La aeronave descendió a solo 213 metros de altura al cruzar el partido de La Matanza durante su aproximación final (Foto: 0221)

Desde Ethiopian Airlines informaron que, a pesar del retraso, el avión cumplió con las conexiones previstas y fue utilizado para el vuelo ET507 con destino a Adís Abeba, en el mismo día. La compañía no emitió mayores detalles sobre la causa de la emergencia, aunque trascendió que el incidente estuvo vinculado con el mínimo de combustible disponible al momento del ingreso al área terminal de Buenos Aires.

Los registros oficiales confirmaron que el avión descendió a una velocidad de 1 nudo en los momentos previos al aterrizaje, con la altitud barométrica ya en cero, de acuerdo con el monitoreo en tiempo real. El despegue desde San Pablo había ocurrido a las 8:15 PM UTC.

Durante la jornada, vecinos de diferentes zonas del Conurbano utilizaron redes sociales para compartir imágenes y videos del paso de la aeronave, que se produjo en plena tormenta eléctrica. Las publicaciones dieron cuenta del desconcierto ante el sonido y la proximidad del avión, que fue percibido en lugares donde no es habitual el sobrevuelo de vuelos internacionales.

Temas Relacionados

Ethiopian AirlinesLa MatanzaAdministración Nacional de Aviación CivilÚltimas noticiasaeropuerto de Ezeiza

Últimas Noticias

El extraño crimen del comerciante frente a la comisaría: sicarios, un remisero sospechoso y 5 minutos para matar

Hay dos detenidos, uno sindicado como el autor del homicidio. Los videos del día del hecho y del arresto del presunto asesino cuando se quiso escapar

El extraño crimen del comerciante

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

Saúl De Francesco, de 77 años, fue visto por última vez el jueves pasado en la puerta de su casa. Hay un tercer implicado que también fue apresado como entregador

Encontraron muerto al jubilado que

Un policía salió a defender a sus vecinos de un robo, se tiroteó con los ladrones y mataron a su padre

Ismael Patricio Fernández, de 64 años y colectivero jubilado, recibió dos disparos durante el enfrentamiento que su hijo tuvo con los delincuentes. Los sospechosos escaparon

Un policía salió a defender

Rosario: un gendarme que trabajaba como chofer baleó a una pareja que intentó asaltarlo

Ocurrió en la noche de este sábado en el barrio Cabin 9, situado en Pérez. El agente recuperó la libertad. Los presuntos delincuentes están internados con heridas de arma de fuego. La joven, en estado delicado

Rosario: un gendarme que trabajaba

Video: intentó robar una panadería de Ituzaingó pero un cliente lo frenó a golpes

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del local, ubicado en el centro de la ciudad. Cuando el asaltante quiso defenderse con un cuchillo, apareció un empleado y le pegó con una pila de prepizzas

Video: intentó robar una panadería
ÚLTIMAS NOTICIAS
El extraño crimen del comerciante

El extraño crimen del comerciante frente a la comisaría: sicarios, un remisero sospechoso y 5 minutos para matar

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

La Legislatura porteña declarará de Interés Cultural dos iniciativas artísticas sobre Alzheimer y demencia

Eclipse solar parcial del 21 de septiembre: dónde y cómo verlo de forma segura

Martín Tetaz: “Milei va a ser el tipo que terminó con la inflación en la Argentina”

INFOBAE AMÉRICA
Portugal reconoció formalmente al Estado

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

La estafa que sufrió un ahorrista que confió el dinero para su retiro en un fondo ganadero de Uruguay

El opositor Partido Republicano del Pueblo eligió a Özgür Özel como su nuevo líder en Turquía

Robert Redford y su amor por los libros: las películas que convirtieron la literatura en cine inolvidable

TELESHOW
Ángela Torres relató su mala

Ángela Torres relató su mala experiencia con una psicóloga: “Va a cortar conmigo y va a salir a contarle a las amigas”

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, tuvo un doble festejo de cumpleaños con arcoíris, flores y sorpresas

Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: “El órgano más afectado son sus pulmones”

Nicki Nicole mostró el romántico regalo que le dio Lamine Yamal por el Día de la Primavera

Juana Viale celebró el día de la primavera con un vestido strapless de gasa y flores lilas en su programa