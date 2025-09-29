Terror en el Delta del Okavango: el ataque de un elefante enfurecido desató pánico en un safari

Un inesperado enfrentamiento entre humanos y fauna salvaje alteró la tranquilidad de uno de los mayores atractivos turísticos de Botswana (Captura de pantalla/Conservation National Parks - CNP)

El rugido de un elefante enfurecido interrumpió la tranquilidad de un safari en el Delta del Okavango, en Botswana, cuando dos parejas de turistas británicos y estadounidenses vivieron momentos de terror al ser atacados por un ejemplar que volcó sus canoas y dejó a una de las mujeres sumergida en aguas infestadas de cocodrilos.

El incidente, ocurrido el sábado 27 de septiembre de 2025, coincidió con el Día Mundial del Turismo y puso a prueba la delgada línea entre la aventura y el peligro en uno de los destinos más emblemáticos de África, según reportó el Daily Mail.

El ataque se produjo cuando los guías locales, que conducían las tradicionales canoas makoro al estilo góndola, se acercaron demasiado a una hembra de elefante acompañada de dos crías. Esta maniobra provocó que el macho de la manada, en un acto de protección, irrumpiera entre los juncos y las aguas poco profundas, cerrando rápidamente la distancia con los turistas.

La celebración global del turismo coincidió con una dramática demostración de la fuerza y la imprevisibilidad de la vida silvestre africana (Captura de pantalla/Conservation National Parks - CNP)

De acuerdo con las imágenes obtenidas por el Daily Mail, el animal utilizó su trompa y colmillos para volcar dos embarcaciones, arrojando a los cuatro visitantes al agua, mientras los guías se dirigieron a la orilla en busca de refugio.

En medio del caos, el elefante pareció alejarse, pero regresó para embestir a una de las mujeres, golpeándola con la trompa y sumergiéndola bajo el agua.

Según la reconstrucción de los hechos, la víctima sobrevivió porque el animal perdió de vista su posición en el agua turbia y abandonó el ataque tras unos segundos. Su esposo acudió, la ayudó a incorporarse y ambos alcanzaron la seguridad de la ribera.

El Daily Mail subraya que, pese a la violencia del suceso, todos los turistas resultaron ilesos, aunque perdieron equipos fotográficos y teléfonos de alto valor.

Visitantes extranjeros experimentaron momentos de peligro extremo tras el vuelco de sus canoas en un canal rodeado de cocodrilos e hipopótamos (Conservation National Parks - CNP)

Testimonios y reacciones tras el ataque de elefante

Expertos y testigos consultados por el Daily Mail coincidieron en que la fortuna fue decisiva. Un ex guardabosques sudafricano, tras analizar los videos del incidente, afirmó: “Tuvieron muchísima suerte, porque los cuatro podrían haber muerto fácilmente a manos de ese toro enfurecido. La mujer se salvó de ser corneada, y si el elefante la hubiera mantenido bajo el agua unos segundos más, probablemente habría muerto ahogada. Puede dar gracias de que no fue así”.

Por su parte, Kakwele Sinyina, otro testigo, destacó el riesgo adicional que representaban los depredadores del entorno: “Si el elefante no los alcanzaba, hay muchos cocodrilos y grandes hipopótamos que podrían haberlos matado, así que alguien los estaba cuidando”.

La empresa responsable del safari no fue identificada, ya que las compañías consultadas por el Daily Mail evitaron hacer comentarios. Una recepcionista de una de ellas confirmó que el grupo estaba compuesto por visitantes británicos y estadounidenses y añadió: “Es una bendición que nadie resultara gravemente herido, pero los animales salvajes pueden ser muy impredecibles”, dijo una recepcionista desde la empresa responsable del safari a Daily Mail.

Especialistas y testigos enfatizaron la estrecha frontera entre la aventura y el riesgo, tras analizar los videos del incidente (Captura de pantalla/Conservation National Parks - CNP)

Seguridad en safaris y antecedentes recientes

El suceso reavivó el debate sobre la seguridad en los safaris africanos, especialmente en actividades que implican proximidad a la fauna salvaje.

En julio, un incidente similar en el Delta del Okavango involucró a un grupo de turistas británicos cuyo bote fue atacado por una elefanta con su cría. Aunque el bote casi volcó, los ocupantes salieron ilesos.

Sin embargo, en el Parque Nacional South Luangwa de Zambia, dos turistas —una británica y una neozelandesa— murieron tras ser embestidas por una elefanta durante un safari a pie, pese a los intentos de los guías por detener al animal.

Los recientes acontecimientos han reabierto el debate sobre las medidas de precaución necesarias en las excursiones guiadas por hábitats salvajes (Conservation National Parks - CNP)

Importancia turística y datos sobre elefantes africanos

El Delta del Okavango, que atrae a cerca de dos millones de turistas al año y fue visitado por figuras como el príncipe Harry, es célebre por sus safaris en makoro, donde los visitantes pueden observar de cerca elefantes, hipopótamos, aves y cocodrilos.

Los elefantes africanos, cuya población ronda los 415.000 ejemplares y que pueden alcanzar hasta 4 metros de altura y velocidades de 40 km/h, están catalogados como especie en peligro de extinción y son responsables de unas 500 muertes humanas anuales, según datos recogidos por el Daily Mail.

La experiencia vivida por los turistas en el Delta del Okavango quedará grabada como una muestra de la imprevisibilidad de la naturaleza y la delgada línea que separa la aventura de la tragedia. Esta vez, la suerte les permitió regresar a casa con una historia que recordar durante muchos años, como destacó el Daily Mail.