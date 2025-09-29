Putin ordenó el mayor reclutamiento militar de otoño desde 2016: 135 mil rusos serán llamados al Ejército

Soldados rusos que estuvieron en la invasión a Ucrania participan de un desfile (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)

El presidente ruso, Vladimir Putin, convocó el lunes a 135.000 hombres para el servicio militar rutinario, la mayor campaña de reclutamiento de otoño del país desde 2016.

Rusia llama al servicio militar obligatorio cada primavera y otoño a hombres de entre 18 y 30 años.

Se espera que los reclutas sirvan durante un año en una base militar dentro de Rusia, no para luchar en Ucrania, aunque ha habido informes de hombres reclutados que han sido enviados al frente.

Las campañas anuales de reclutamiento en Rusia no están relacionadas con la movilización, en la que los hombres rusos son reclutados para luchar en tiempos de guerra.

Pero los reclutas que han completado el entrenamiento militar tienen más probabilidades de ser llamados a luchar en el futuro.

Un soldado de las fuerzas rusas junto a un tanque con la bandera de la Federación de Rusia en la frontera con Armenia, tras la firma del acuerdo con Azerbaiyán (REUTERS/Francesco Brembati/Archivo)

En un decreto emitido el lunes, Putin ordenó “el reclutamiento de 135.000 ciudadanos de la Federación Rusa desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025”.

Uno de los responsables de la oficina de movilización del Estado Mayor de las Fuerzas Armada, Vladimir Tsimlianski, ya había adelantado la semana pasada este nuevo reclutamiento masivo, incidiendo en que no guarda relación alguna con la “operación militar especial”, el eufemismo con el que el Gobierno ruso se refiere a la ofensiva sobre Ucrania.

En este sentido, subrayó que los reclutas, que comenzarán a recibir citaciones tanto electrónicas como postales, informa la agencia de noticias Interfax.

Esta es la mayor campaña de reclutamiento de otoño desde 2016 y, combinada con los 160.000 llamados en primavera, significa que 2025 también será el mayor llamado total desde ese año.

Rusia suele convocar a más hombres en la campaña de primavera, entre abril y julio, cuando la mayoría de la gente se gradúa de la escuela o la universidad.

Un miembro de las fuerzas armadas rusas junto a un centro móvil de reclutamiento para el servicio militar por contrato en Rostov del Don, Rusia. 17 de septiembre de 2022. REUTERS/Sergey Pivovarov

Desde que lanzó su ataque militar a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, Putin ha puesto a Rusia en pie de guerra, aumentando el gasto militar a niveles nunca vistos desde la era soviética y ampliando el tamaño del ejército.

Putin ha aumentado el reclutamiento anual en un promedio de alrededor del cinco por ciento cada año desde 2022.

En septiembre de 2024, ordenó la expansión del ejército a 1,5 millones de soldados activos, uno de los números más grandes del mundo.

(con información de AFP y EP)