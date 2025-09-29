Mundo

El vicepresidente Vance confirmó que Estados Unidos evalúa enviar misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania

Afirmó que la decisión final quedará en manos del presidente Donald Trump

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: El vicepresidente
FOTO DE ARCHIVO: El vicepresidente de EEUU, JD Vance. (Alex Brandon/Pool vía REUTERS/File Photo)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó este domingo que la Casa Blanca está considerando la solicitud de Ucrania para acceder a misiles de largo alcance Tomahawk, en medio de los esfuerzos de Kiev por repeler la invasión rusa.

En una entrevista con Fox News, Vance defendió la necesidad de que los aliados europeos asuman un rol más activo en el apoyo militar a Ucrania: “Siempre he sostenido que los europeos debían dar un paso adelante con verdadera determinación. Quería que Estados Unidos dejara de enviar dinero y armas a un conflicto tan lejano, pues sentía que, con todo respeto, los europeos no estaban asumiendo su parte justa de la carga.”

Vance añadió que ahora, “gracias al liderazgo del presidente, son los europeos quienes compran armamento a Estados Unidos en lugar de recibirlo como un regalo.”

Respecto al pedido de misiles Tomahawk, el vicepresidente indicó que la decisión final recae en Donald Trump: “Lo que decida hacer el presidente será lo que esté en los mejores intereses de los Estados Unidos de América. Esa es la luz guía de sus decisiones de política exterior, de sus decisiones de defensa. Y será el mismo criterio que apliquemos para responder esta pregunta sobre los Tomahawks.”

Video de misiles Tomahawk

El pedido de Zelensky

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, solicitó a Washington vender misiles Tomahawk a países europeos que luego los transferirían a Ucrania. Estos sistemas de ataque tienen un alcance de unos 2.500 km, lo que permitiría a Kiev apuntar directamente a Moscú, algo que Rusia casi con certeza percibiría como una escalada del conflicto.

Trump, que anteriormente había rechazado solicitudes similares, se ha mostrado cada vez más impaciente con la negativa del presidente ruso, Vladímir Putin, a aceptar un acuerdo de paz. El enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, afirmó que Trump ha dado a entender que Kiev debería poder llevar a cabo ataques de largo alcance contra Rusia: “Creo que, interpretando lo que él (Trump) ha dicho, y lo que el vicepresidente Vance ha señalado… la respuesta es sí: usemos la capacidad de golpear en profundidad. No existen tales cosas como santuarios.”

Los misiles Tomahawk “son sistemas realmente buenos. Estados Unidos fabrica los mejores sistemas del mundo”, añadió. Kellogg recordó que Vance confirmó en redes sociales el pedido de Zelensky, pero al igual que el vicepresidente, subrayó que la decisión final “depende del presidente”.

El eventual envío de misiles Tomahawk a Ucrania abriría un nuevo capítulo en la guerra. Para Kiev, significaría una ventaja estratégica clave; para Moscú, un acto de confrontación directa con Estados Unidos y sus aliados. La Casa Blanca mantiene abiertas las discusiones, mientras el desenlace queda en manos del presidente Trump.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

misiles TomanhawkEstados UnidosJD VanceVolodímir ZelenskiKeith KelloggGuerra Rusia UcraniaUcraniaUltimas noticias America

Últimas Noticias

La reunión entre Trump y los líderes demócratas terminó sin acuerdo para evitar el cierre del Gobierno

Chuck Schumer denuncia “grandes diferencias” sobre recortes sanitarios mientras el vicepresidente Vance culpa a los demócratas del inminente bloqueo

La reunión entre Trump y

Zelensky llamó a Europa a unirse en un “escudo aéreo conjunto” frente a la amenaza rusa

El presidente ucraniano advirtió en el Foro de Seguridad de Varsovia que las recientes incursiones aéreas en Polonia y Estonia representan una prueba para toda la OTAN

Zelensky llamó a Europa a

El presidente de Madagascar destituyó a su gobierno tras las protestas que dejaron al menos 22 muertos

Andry Rajoelina cedió a la presión de las manifestaciones lideradas por jóvenes contra los cortes de agua y electricidad en uno de los países más pobres del mundo

El presidente de Madagascar destituyó

Reino Unido exigirá a los inmigrantes “ganarse el derecho a vivir” en el país mediante nuevos estrictos requisitos

El gobierno británico también duplicará el plazo de residencia exigido de cinco a diez años para obtener la permanencia indefinida

Reino Unido exigirá a los

EN VIVO: Líderes de Europa apoyaron el plan de EEUU para Gaza: “Hamas no tiene más remedio que liberar a todos los rehenes”

Francia, Reino Unido, Italia y el Consejo Europeo respaldaron la propuesta de Donald Trump que fue aceptada por Israel

EN VIVO: Líderes de Europa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobierno Petro reasignará a 2,3

Gobierno Petro reasignará a 2,3 millones de usuarios del sistema de salud: informe advirtió preocupante panorama

Katherine Miranda ‘estalló’ contra Gustavo Petro: “La Corte no es su enemiga, es el límite a sus abusos”

Eduardo Arana reprende a la PNP por agresiones a la prensa en protestas de la ‘Generación Z’: “Hay que castigarlo”

Detienen a fiscal que olvidó apagar su micrófono durante audiencia y fue captado pidiendo coima a detenidos en La Libertad

Mujer en presunto estado de ebriedad chocó y huyó en Miraflores: serenazgo y PNP la capturaron tras breve persecución

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Principales titulares de los periódicos para el martes 30 de septiembre

Sánchez "da la bienvenida" al plan de paz para Gaza anunciado por Trump

Amnistía dice que un alto el fuego en Gaza es un "imperativo moral" y una "obligación mundial"

La fiscal general de EEUU anuncia el despliegue de una "Fuerza de Protección del ICE" en todo el país

La reunión entre Trump y los líderes demócratas terminó sin acuerdo para evitar el cierre del Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Más allá de la pantalla:

Más allá de la pantalla: los secretos históricos del asesinato de Jesse James

Productor de Ozzy Osbourne habla de los últimos días del cantante: “Fueron como un sueño”

Llega el primer tráiler de ‘Jay Kelly’: Adam Sandler y George Clooney emprenden un viaje en busca del sentido de la vida

‘Terminator 2’: así lucen hoy en día Robert Patrick y Linda Hamilton a más de 30 años del estreno de la película

‘Los Simpson’ regresan al cine: Disney confirma una nueva película de la familia amarilla